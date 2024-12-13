Crie um Vídeo de Anúncio na Amazon: Aumente as Vendas com Conteúdo Envolvente
Crie anúncios em vídeo atraentes para a Amazon com a plataforma intuitiva da HeyGen, apresentando modelos personalizáveis para produção rápida.
Desenvolva um vídeo atraente de 15 segundos para Marcas Patrocinadas de um produto sustentável para o lar, voltado para millennials e a Geração Z conscientes do meio ambiente. Utilize visuais vibrantes e naturalistas com música indie-pop animada e utilize o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro para destacar rapidamente as vantagens ecológicas do produto.
Produza um vídeo informativo de 45 segundos demonstrando um aparelho de cozinha único, projetado para cozinheiros domésticos e entusiastas da gastronomia. O estilo visual deve ser claro e brilhante, acompanhado por uma trilha sonora acústica acolhedora, aproveitando os Modelos & cenas da HeyGen para uma demonstração de produto profissional e fácil de seguir.
Desenhe um vídeo conciso de 60 segundos especificamente para criar anúncios em vídeo para um novo software educacional, direcionado a pais e educadores. Apresente visuais claros e ilustrativos com uma narração calma e tranquilizadora, garantindo que o anúncio seja otimizado para várias plataformas usando a capacidade de redimensionamento de proporção & exportações da HeyGen.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Criação Rápida de Anúncios com IA.
Produza rapidamente anúncios em vídeo de alto desempenho para a Amazon, aprimorando suas campanhas de marketing com a eficiência da IA.
Anúncios em Vídeo de Curta Duração Envolventes.
Gere facilmente vídeos curtos e cativantes adequados para anúncios de display, aumentando a visibilidade e o engajamento do produto na Amazon e além.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de anúncios na Amazon?
A HeyGen é uma poderosa ferramenta de autoatendimento que permite criar rapidamente um vídeo de anúncio na Amazon. Com nossos modelos prontos para uso e personalizáveis, você pode facilmente criar anúncios em vídeo atraentes a partir de um roteiro em minutos, utilizando avatares de IA para dar vida à sua marca.
Quais recursos de branding e personalização a HeyGen oferece para modelos de vídeo da Amazon?
A HeyGen oferece extensos controles de branding, permitindo que você personalize modelos com seu logotipo, cores e mídia de nossa biblioteca. Isso garante que seus modelos de vídeo da Amazon e conteúdo de vídeo de Marcas Patrocinadas alinhem-se perfeitamente com a identidade da sua marca.
A HeyGen suporta geração de narração e acessibilidade para anúncios em vídeo?
Sim, a HeyGen possui geração avançada de narração para aprimorar seus anúncios em vídeo com vozes realistas. Além disso, você pode adicionar legendas e subtítulos facilmente, melhorando a acessibilidade e o engajamento para um público mais amplo que assiste aos seus vídeos.
A HeyGen pode criar vários tipos de anúncios em vídeo, incluindo anúncios de display com vídeo?
Com certeza, o versátil criador de vídeos da HeyGen permite que você crie vídeos para seus anúncios em diferentes formatos, incluindo anúncios de display dinâmicos com vídeo. Aproveite nossas capacidades de IA e redimensionamento de proporção para produzir conteúdo de alta qualidade adaptado para qualquer plataforma.