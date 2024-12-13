Crie um Vídeo de Anúncio na Amazon: Aumente as Vendas com Conteúdo Envolvente

Crie anúncios em vídeo atraentes para a Amazon com a plataforma intuitiva da HeyGen, apresentando modelos personalizáveis para produção rápida.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo atraente de 15 segundos para Marcas Patrocinadas de um produto sustentável para o lar, voltado para millennials e a Geração Z conscientes do meio ambiente. Utilize visuais vibrantes e naturalistas com música indie-pop animada e utilize o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro para destacar rapidamente as vantagens ecológicas do produto.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo informativo de 45 segundos demonstrando um aparelho de cozinha único, projetado para cozinheiros domésticos e entusiastas da gastronomia. O estilo visual deve ser claro e brilhante, acompanhado por uma trilha sonora acústica acolhedora, aproveitando os Modelos & cenas da HeyGen para uma demonstração de produto profissional e fácil de seguir.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo conciso de 60 segundos especificamente para criar anúncios em vídeo para um novo software educacional, direcionado a pais e educadores. Apresente visuais claros e ilustrativos com uma narração calma e tranquilizadora, garantindo que o anúncio seja otimizado para várias plataformas usando a capacidade de redimensionamento de proporção & exportações da HeyGen.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar um Vídeo de Anúncio na Amazon

Crie vídeos de anúncios na Amazon de forma eficiente usando nossa ferramenta de autoatendimento, projetada para ajudar você a engajar clientes e aumentar a visibilidade do produto com qualidade profissional.

1
Step 1
Escolha um Modelo de Vídeo
Selecione entre uma variedade de modelos prontos para uso e personalizáveis, especificamente projetados para anúncios em vídeo envolventes na Amazon. Nosso recurso de Modelos & cenas fornece uma base para iniciar rapidamente seu processo criativo.
2
Step 2
Adicione os Detalhes do Seu Produto
Preencha o modelo escolhido com imagens do produto, texto e elementos da marca. Utilize nosso suporte de Biblioteca de Mídia/estoque para aprimorar seus visuais e garantir que seu anúncio reflita com precisão sua marca, usando modelos de imagem e texto.
3
Step 3
Crie Seu Roteiro e Narração
Desenvolva a narrativa do seu anúncio inserindo seu roteiro. Nossa capacidade de geração de narração permite que você adicione facilmente narrações profissionais, ajudando a criar vídeos para seus anúncios com áudio claro.
4
Step 4
Exporte para Campanhas na Amazon
Finalize seu vídeo revisando a prévia e fazendo os últimos ajustes. Use nosso recurso de redimensionamento de proporção & exportações para renderizar seu vídeo de anúncio na Amazon no formato ideal para campanhas de vídeo de Marcas Patrocinadas.

Casos de Uso

Vídeos de Testemunhos de Clientes

Transforme histórias de sucesso de clientes em poderosos e envolventes vídeos de testemunhos que constroem confiança e impulsionam conversões para seus produtos na Amazon.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de anúncios na Amazon?

A HeyGen é uma poderosa ferramenta de autoatendimento que permite criar rapidamente um vídeo de anúncio na Amazon. Com nossos modelos prontos para uso e personalizáveis, você pode facilmente criar anúncios em vídeo atraentes a partir de um roteiro em minutos, utilizando avatares de IA para dar vida à sua marca.

Quais recursos de branding e personalização a HeyGen oferece para modelos de vídeo da Amazon?

A HeyGen oferece extensos controles de branding, permitindo que você personalize modelos com seu logotipo, cores e mídia de nossa biblioteca. Isso garante que seus modelos de vídeo da Amazon e conteúdo de vídeo de Marcas Patrocinadas alinhem-se perfeitamente com a identidade da sua marca.

A HeyGen suporta geração de narração e acessibilidade para anúncios em vídeo?

Sim, a HeyGen possui geração avançada de narração para aprimorar seus anúncios em vídeo com vozes realistas. Além disso, você pode adicionar legendas e subtítulos facilmente, melhorando a acessibilidade e o engajamento para um público mais amplo que assiste aos seus vídeos.

A HeyGen pode criar vários tipos de anúncios em vídeo, incluindo anúncios de display com vídeo?

Com certeza, o versátil criador de vídeos da HeyGen permite que você crie vídeos para seus anúncios em diferentes formatos, incluindo anúncios de display dinâmicos com vídeo. Aproveite nossas capacidades de IA e redimensionamento de proporção para produzir conteúdo de alta qualidade adaptado para qualquer plataforma.

