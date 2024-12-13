Crie um Vídeo de Anúncio Online: Crie Anúncios em Vídeo Impressionantes Rápido
Crie anúncios em vídeo envolventes rapidamente usando nosso editor de arrastar e soltar e avatares de IA cativantes para aumentar a conscientização da sua marca.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo profissional e limpo de 45 segundos direcionado a Criadores de Conteúdo e Agências que precisam de um criador de anúncios em vídeo eficiente com IA. Com uma estética visual moderna e narração clara, este vídeo demonstrará o poder dos avatares de IA do HeyGen e destacará sua capacidade de geração de Narração, simplificando fluxos de trabalho complexos de criação de anúncios.
Produza um vídeo de 60 segundos focado em produtos e persuasivo para marcas de E-commerce e Gerentes de Produto. O estilo visual claro, complementado por uma voz autoritária, enfatiza a facilidade com que os usuários podem personalizar seus anúncios em vídeo. Destaca como o amplo suporte à Biblioteca de Mídia/estoque do HeyGen permite visuais ricos e como Legendas podem ser adicionadas para reforçar sua chamada para ação, garantindo impacto máximo.
Crie um vídeo dinâmico e moderno de 15 segundos em formato curto para Startups e indivíduos promovendo marcas pessoais. Adotando uma sensação de conteúdo gerado por usuários com música de fundo popular, este prompt ilustra como o HeyGen permite que os usuários redimensionem seus vídeos facilmente usando Redimensionamento de proporção e exportações, perfeito para diferentes plataformas e maximizando a conscientização da marca sem precisar de ferramentas complexas.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Criação de Anúncios de Alto Desempenho.
Crie rapidamente vídeos de anúncios de alto desempenho usando IA, acelerando suas campanhas de marketing e gerando resultados.
Vídeos Envolventes para Redes Sociais.
Produza facilmente anúncios em vídeo de formato curto e clipes otimizados para várias plataformas de redes sociais.
Perguntas Frequentes
Como posso criar um vídeo de anúncio online de forma eficiente com o HeyGen?
Com o criador de anúncios em vídeo com IA do HeyGen, você pode facilmente criar um vídeo de anúncio online usando nosso editor intuitivo de arrastar e soltar e uma ampla gama de modelos de vídeo. Basta adicionar seu roteiro, escolher entre diversos atores de IA ou avatares de IA, e gerar seu anúncio em vídeo profissional em minutos.
Que tipo de anúncios em vídeo posso criar usando a plataforma do HeyGen?
O HeyGen permite que você crie diversos vídeos publicitários, incluindo promoções de produtos, explicativos e campanhas para redes sociais, aproveitando atores de IA e avatares de IA. Você pode gerar vídeos de formato curto adaptados para plataformas como YouTube e Instagram para impulsionar seus esforços de marketing e a conscientização da marca.
Como o HeyGen ajuda a melhorar a conscientização da minha marca através de anúncios em vídeo?
O HeyGen ajuda significativamente a expandir seu negócio e construir a conscientização da marca, permitindo a criação rápida de anúncios em vídeo de alta qualidade e envolventes. Nossa plataforma permite que você personalize seus anúncios em vídeo com elementos de marca e mensagens de chamada para ação atraentes, garantindo que sua marca se destaque em todos os canais.
O HeyGen pode personalizar meus anúncios em vídeo para diferentes plataformas de redes sociais?
Absolutamente, o HeyGen facilita a personalização de seus anúncios em vídeo para várias plataformas de redes sociais com proporções otimizadas e controles de marca. Você pode facilmente adaptar seu conteúdo para YouTube, Instagram, Facebook e outros canais, garantindo que seus anúncios em vídeo fiquem perfeitos em todos os lugares onde você os compartilha para maximizar as conversões.