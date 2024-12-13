Crie um Vídeo Publicitário para o YouTube com IA em Minutos

Impulsione suas campanhas publicitárias com nosso recurso de texto para vídeo com IA para maiores conversões.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo promocional inovador de 45 segundos voltado para profissionais de marketing antenados em tecnologia e marcas de e-commerce ansiosas para revolucionar seus anúncios no YouTube. A estética deve ser elegante e futurista, utilizando gráficos em movimento dinâmicos para demonstrar a integração perfeita da tecnologia de IA, acompanhada por uma trilha sonora eletrônica sofisticada. Mostre o poder dos "Avatares de IA" da HeyGen para dar vida aos roteiros, tornando o conteúdo publicitário personalizado e envolvente mais acessível do que nunca.
Prompt de Exemplo 2
Produza um anúncio instrucional envolvente de 60 segundos, projetado para criadores de conteúdo e equipes de marketing com roteiros existentes, ilustrando a facilidade de transformar texto em anúncios em vídeo poderosos. A abordagem visual deve ser limpa e passo a passo, talvez mostrando uma tela dividida de um roteiro escrito se transformando em um vídeo polido, com uma narração clara e autoritária guiando o espectador. Enfatize o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" da HeyGen, demonstrando como ele simplifica o processo de produção para criar anúncios em vídeo do conceito à conclusão.
Prompt de Exemplo 3
Crie um anúncio em vídeo conciso de 30 segundos voltado para marcas que buscam aumentar o reconhecimento global da marca e a acessibilidade entre diversos públicos. O estilo visual deve ser vibrante e inclusivo, apresentando diversas demografias interagindo com produtos, acompanhados por música animada de fusão mundial. Destaque a funcionalidade de "Legendas/legendas" da HeyGen, demonstrando como é fácil adicionar legendas multilíngues aos anúncios em vídeo, garantindo que sua mensagem alcance todos os potenciais clientes, independentemente do idioma.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Fazer um Vídeo Publicitário para o YouTube

Crie anúncios em vídeo envolventes para o YouTube sem esforço. Utilize ferramentas e modelos poderosos para capturar a atenção e alcançar seus objetivos de campanha.

1
Step 1
Crie Seu Anúncio com um Modelo
Comece selecionando de uma biblioteca diversificada de modelos de anúncios em vídeo profissionais para rapidamente estabelecer a base para sua campanha.
2
Step 2
Personalize Sua Mensagem
Personalize seu anúncio adicionando seu roteiro, que pode ser instantaneamente convertido em vídeo usando IA, e refine com ferramentas de edição de vídeo fáceis de usar.
3
Step 3
Marque e Aprimore Seu Vídeo
Integre a identidade da sua marca adicionando seu logotipo e ajustando as cores para alinhar com suas diretrizes de marca, garantindo uma aparência profissional.
4
Step 4
Exporte para Anúncios do YouTube
Finalize seu vídeo, escolhendo a proporção apropriada, e então exporte seu vídeo de alta qualidade para upload sem problemas nos Anúncios do YouTube.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Geração Rápida de Anúncios em Vídeo

Gere rapidamente anúncios em vídeo envolventes e clipes curtos para vários formatos de anúncios do YouTube para capturar a atenção do público.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos publicitários envolventes para o YouTube?

A HeyGen capacita você a criar um vídeo publicitário para o YouTube sem esforço usando IA. Com nossas capacidades de texto para vídeo e diversos avatares de IA, você pode produzir anúncios em vídeo atraentes rapidamente, transformando seu roteiro em conteúdo de alta qualidade.

A HeyGen oferece ferramentas criativas para personalizar meus anúncios em vídeo?

Com certeza. A HeyGen fornece ferramentas criativas abrangentes para seus anúncios em vídeo, incluindo controles de branding para adicionar seu logotipo e personalizar cores. Você também pode utilizar nossa biblioteca de mídia, adicionar legendas e ajustar facilmente as proporções para se adequar perfeitamente a vários formatos de anúncios do YouTube.

Quais modelos de anúncios em vídeo estão disponíveis para simplificar a criação de anúncios?

A HeyGen apresenta uma ampla gama de modelos de anúncios em vídeo profissionalmente projetados e cenas para agilizar seu processo criativo. Esses modelos permitem que você produza rapidamente anúncios em vídeo de alto impacto, tornando a criação de anúncios simples e eficiente sem a necessidade de ferramentas extensas de edição de vídeo.

Posso usar avatares de IA para fazer meus vídeos publicitários no YouTube se destacarem?

Sim, os avatares de IA da HeyGen são um recurso poderoso projetado para tornar seus vídeos publicitários no YouTube altamente envolventes e distintos. Você pode selecionar entre vários avatares realistas e aproveitar nossa geração de narração para criar anúncios em vídeo dinâmicos que capturam a atenção do público e comunicam sua mensagem de forma eficaz.

