Como Fazer um Vídeo de Boas-Vindas para Novos Funcionários

Defina o tom perfeito e melhore a retenção de informações para novos contratados com vídeos de treinamento personalizados, facilmente gerados a partir do seu roteiro de vídeo usando a HeyGen.

350/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo conciso de 60 segundos para novos contratados que descreva claramente os aspectos principais do processo de integração. Utilize um estilo visual e auditivo moderno e informativo para apresentar informações essenciais de forma eficiente, aproveitando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para garantir a entrega precisa e profissional do roteiro do vídeo.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de integração de funcionários personalizado de 30 segundos, destinado a fazer com que os novos membros da equipe se sintam verdadeiramente bem-vindos e conectados. Este vídeo caloroso e inspirador deve incluir saudações personalizadas dos líderes de equipe, utilizando a geração de Narração da HeyGen para adicionar mensagens de áudio autênticas e personalizadas que aumentem o engajamento dos funcionários.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de integração informativo, mas visualmente atraente, de 50 segundos para novos funcionários, focando nas principais políticas e benefícios da empresa. Use uma estética elegante e profissional com transições dinâmicas, aproveitando os Modelos e cenas da HeyGen para montar rapidamente uma produção de alta qualidade que simplifique informações complexas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Fazer um Vídeo de Boas-Vindas para Novos Funcionários

Simplifique a integração de novos contratados e cause uma primeira impressão duradoura com vídeos de boas-vindas personalizados que envolvem e informam sua equipe.

1
Step 1
Crie o Roteiro do Seu Vídeo de Boas-Vindas
Escreva um roteiro atraente ou use um modelo para delinear sua mensagem. Em seguida, transforme seu texto em um vídeo dinâmico com avatares de IA ou suas próprias filmagens usando a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen.
2
Step 2
Adicione os Elementos da Marca da Sua Empresa
Reforce a identidade da sua empresa adicionando seu logotipo, cores da marca e fontes personalizadas. Aproveite os controles de Branding da HeyGen para garantir que seu vídeo esteja perfeitamente alinhado com a cultura da sua empresa.
3
Step 3
Selecione Visuais e Narrações Envolventes
Aumente a clareza e o engajamento selecionando música de fundo, mídia de estoque e narrações profissionais. Utilize a geração de Narração da HeyGen para garantir uma mensagem clara e acolhedora para seus novos contratados.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe com os Novos Contratados
Uma vez que seu vídeo esteja completo, exporte-o no formato de proporção desejado e compartilhe-o através dos seus canais de comunicação preferidos. A HeyGen suporta vários redimensionamentos e exportações de proporção para uma distribuição perfeita no seu processo de integração.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspire Novos Contratados e Promova a Cultura da Empresa

.

Crie vídeos de boas-vindas atraentes que inspirem novos membros da equipe e comuniquem efetivamente a cultura e os valores únicos da sua empresa.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar nossos vídeos de integração de funcionários?

A HeyGen permite que você crie rapidamente vídeos de integração de funcionários envolventes e personalizados usando avatares de IA e texto-para-vídeo a partir do seu roteiro existente. Isso simplifica seu processo de integração e ajuda os novos funcionários a se conectarem com a cultura da sua empresa desde o primeiro dia.

Posso personalizar vídeos de boas-vindas para novos funcionários com nossa marca?

Com certeza. A HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que você incorpore o logotipo e as cores da sua empresa em vídeos de integração de funcionários personalizados. Você também pode utilizar vários modelos de vídeo e uma rica biblioteca de mídia para alinhar com a cultura única da sua empresa.

Qual é a maneira mais fácil de criar um vídeo para novos contratados?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos de alta qualidade para novos contratados através do seu criador de vídeos de IA. Basta inserir seu roteiro de vídeo, e os avatares de IA e a geração de narração da HeyGen produzirão conteúdo de nível profissional de forma eficiente, reduzindo significativamente seu tempo de produção.

Como os avatares de IA melhoram a experiência do vídeo de boas-vindas aos funcionários?

Os avatares de IA na HeyGen trazem um toque humano dinâmico e consistente aos seus vídeos de boas-vindas aos funcionários sem a necessidade de filmagens tradicionais. Isso garante que cada novo funcionário receba uma introdução de alta qualidade e envolvente que reflete o profissionalismo da sua empresa e aumenta a retenção de informações.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo