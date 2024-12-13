Crie um Vídeo de Boas-Vindas para Novos Clientes com IA

Crie vídeos de integração envolventes que melhoram a experiência do usuário e a retenção de clientes, aproveitando os Modelos e cenas fáceis de usar da HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de integração de 45 segundos direcionado a novos assinantes de um serviço de assinatura online. Use o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para entregar uma mensagem envolvente, com um estilo visual energético e áudio animado, promovendo um forte engajamento do cliente desde o início.
Prompt de Exemplo 2
Imagine criar um vídeo de boas-vindas personalizado de 60 segundos para compradores de primeira viagem em uma plataforma de e-commerce. Este vídeo deve cumprimentar calorosamente os novos clientes, possivelmente exibindo categorias de produtos populares com uma geração de narração suave, mantendo uma estética visual suave para fazê-los se sentirem valorizados.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo tutorial de 45 segundos projetado para guiar novos usuários de software por um recurso principal. O vídeo deve ter um estilo visual informativo, incorporando gravações de tela claras, e usar legendas para garantir acessibilidade, apoiando a retenção de clientes a longo prazo ao simplificar o aprendizado inicial.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar um Vídeo de Boas-Vindas para Novos Clientes

Crie vídeos de boas-vindas envolventes que cativem novos clientes desde o primeiro dia, promovendo uma forte conexão e melhorando sua experiência de integração.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Desenvolva uma mensagem atraente adaptada para novos clientes, focando nos principais benefícios e próximos passos para garantir uma integração tranquila. Aproveite as capacidades de texto-para-vídeo da HeyGen para uma produção eficiente.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais e Apresentador
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA para representar a voz e a personalidade da sua marca, garantindo um apresentador profissional e envolvente para seus novos clientes.
3
Step 3
Adicione Personalização de Marca
Integre a identidade única da sua marca no vídeo. Aplique seu logotipo, cores e fontes da marca usando os controles de marca da HeyGen para manter uma aparência e sensação consistentes.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo de boas-vindas e exporte-o no formato de proporção desejado. Prepare-o para integração perfeita em seus e-mails de boas-vindas ou fluxo de integração de clientes para aumentar o engajamento do cliente.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspire Novos Clientes com Vídeos de Boas-Vindas Envolventes

Inspire e conecte-se imediatamente com novos clientes através de vídeos de boas-vindas gerados por IA, personalizados e motivadores.

Perguntas Frequentes

Como posso criar rapidamente um vídeo de boas-vindas para novos clientes?

A HeyGen simplifica o processo de criação de um vídeo de boas-vindas para novos clientes, permitindo que você os envolva rapidamente. Utilize modelos de vídeo profissionais e avatares de IA para produzir um vídeo de integração polido sem edição extensa.

A HeyGen pode ajudar a personalizar vídeos de integração de clientes para uma melhor experiência do usuário?

Com certeza. A HeyGen permite que você crie vídeos personalizados que melhoram significativamente a experiência do usuário para novos clientes. Aproveite os avatares de IA e sua marca personalizada para entregar um vídeo de integração de clientes único e memorável.

Quais recursos da HeyGen aumentam a eficácia de um vídeo de boas-vindas?

A HeyGen oferece recursos robustos como texto-para-vídeo a partir de um roteiro, avatares de IA e geração de narração para criar um vídeo de boas-vindas atraente. Você também pode adicionar legendas e controles de marca para garantir que sua mensagem seja clara e alinhada com sua marca para melhorar a retenção de clientes.

Por que as empresas devem usar avatares de IA para seus e-mails de boas-vindas e integração?

Integrar avatares de IA em seus e-mails de boas-vindas com a HeyGen cria conteúdo de vídeo animado e envolvente que captura a atenção. Essa abordagem aumenta significativamente o engajamento do cliente e ajuda novos clientes a entender rapidamente suas ofertas, melhorando a experiência geral do usuário.

