Crie um Vídeo de Demonstração de Site que Converte Visitantes em Clientes

Crie facilmente vídeos de demonstração de produto profissionais com conteúdo envolvente e geração de narração clara para destacar seus principais recursos.

421/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um tutorial em vídeo de 60 segundos como guia de criação de vídeo de demonstração de produto, especificamente para pequenos empresários ansiosos para construir sua presença online. Este vídeo deve adotar um estilo visual amigável e acessível, passo a passo, com música de fundo animada. Utilize os Modelos e cenas do HeyGen para simplificar a criação e inclua legendas claras para máxima clareza e alcance, destacando o design cuidadoso do seu produto.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo dinâmico de demonstração de software de 30 segundos para profissionais ocupados e antenados em tecnologia que estão avaliando novas ferramentas, destacando seus principais recursos e benefícios. O vídeo deve ser rápido e impactante, utilizando gráficos nítidos e um avatar de IA do HeyGen para apresentar informações chave de forma concisa. Garanta que o resultado final seja otimizado para várias plataformas usando redimensionamento de proporção e exportações para compartilhamento imediato.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo criativo de 50 segundos demonstrando como criar um vídeo de demonstração de software de forma eficaz, voltado para equipes de marketing focadas em aumentar o reconhecimento da marca e o engajamento nas redes sociais. O estilo visual deve ser rico e orientado por narrativa, incorporando visuais diversos da biblioteca de mídia/estoque do HeyGen. Use texto para vídeo a partir do roteiro para guiar os espectadores pelo processo, resultando em uma peça atraente e informativa.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar um Vídeo de Demonstração de Site

Crie vídeos de demonstração de site profissionais e envolventes de forma rápida e eficiente para mostrar os recursos e benefícios do seu produto.

1
Step 1
Grave Seu Conteúdo
Capture a funcionalidade do seu site e a jornada do usuário diretamente usando o gravador de tela e câmera integrado, ou faça upload de sua mídia existente.
2
Step 2
Aplique Personalização de Marca
Melhore a aparência profissional da sua demonstração incorporando o logotipo, cores e fontes da sua marca usando os controles de marca integrados.
3
Step 3
Adicione Narrações Envolventes
Gere uma narração por IA a partir do seu roteiro para fornecer uma narração clara e profissional, ou use o gerador de legendas para acessibilidade.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Facilmente
Produza seu vídeo de demonstração final em MP4 de alta resolução, depois compartilhe-o facilmente nas redes sociais ou incorpore-o em seu site.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desenvolva Anúncios de Demonstração de Site de Alto Impacto

.

Aproveite a IA para criar anúncios de vídeo atraentes e de alto desempenho a partir de suas demonstrações de site, aumentando o tráfego e as conversões de forma eficaz.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de demonstração de produto envolventes?

O HeyGen capacita você a criar vídeos de demonstração de produto com aparência profissional de forma fácil. Aproveite modelos de vídeo intuitivos, geração de narração por IA e opções de personalização de marca para mostrar os recursos únicos do seu produto de forma eficaz, fazendo com que seus vídeos de demonstração realmente se destaquem.

O HeyGen oferece ferramentas para fazer vídeos de demonstração de site abrangentes?

Com certeza, o HeyGen fornece capacidades robustas de gravação de tela para capturar a funcionalidade do seu site ou vídeos de demonstração de software. Melhore seus vídeos de demonstração de site com narração por IA, legendas automáticas e exportação em alta resolução para uma apresentação polida.

Quais opções de personalização de marca estão disponíveis para meus vídeos de demonstração no HeyGen?

O HeyGen permite uma ampla personalização com recursos de kit de marca, permitindo que você aplique os logotipos, cores e fontes da sua marca de forma integrada. Isso garante que seus vídeos de demonstração mantenham uma identidade de marca consistente para compartilhamento em redes sociais e esforços de marketing mais amplos.

O HeyGen pode simplificar o processo de edição de vídeo para criar vídeos de demonstração dinâmicos?

Sim, o HeyGen simplifica a edição de vídeo com seu editor intuitivo de arrastar e soltar e recursos poderosos de IA. Adicione rapidamente texto, transições, animações e gere legendas em segundos, agilizando a criação de todos os seus vídeos de demonstração.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo