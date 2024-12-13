Crie um Vídeo de Treinamento sobre Cuidado Baseado em Valor Sem Esforço

Alcance melhores resultados de saúde e aumente o engajamento da equipe com vídeos de treinamento dinâmicos usando os avatares de IA do HeyGen.

671/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de treinamento envolvente de 45 segundos que destaque a importância primordial de medidas de qualidade precisas para alcançar resultados superiores de saúde, direcionado a equipes clínicas e gerentes de prática dentro de um quadro baseado em valor. Este vídeo deve apresentar visuais vibrantes e orientados por dados que ilustrem progresso e impacto, acompanhados por um tom de áudio animado e encorajador para motivar a adoção. Os "Avatares de IA" do HeyGen seriam ideais para apresentar dados complexos de maneira acessível e consistente.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo vital de 90 segundos demonstrando estratégias eficazes de coordenação de cuidados projetadas para engajar ativamente os pacientes em sua jornada de saúde, destinado a equipes de atendimento de linha de frente e assistentes sociais. A narrativa visual deve ser orientada por histórias, mostrando interações realistas com pacientes e histórias de sucesso, sublinhadas por uma voz empática e clara que ressoe com o público. Utilize a "Geração de narração" do HeyGen para garantir uma narração consistente e compassiva ao longo dos exemplos práticos.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo instrucional envolvente de 75 segundos orientando administradores de saúde e liderança através das complexidades de uma transição bem-sucedida para o cuidado baseado em valor, com foco específico em navegar e gerenciar riscos de forma eficaz. Este vídeo requer um estilo visual estratégico e polido, incorporando elementos de marca corporativa e gráficos profissionais, apoiado por uma voz séria e confiante para transmitir autoridade e expertise. A "Biblioteca de mídia/suporte de estoque" do HeyGen ajudará muito a encontrar visuais apropriados para melhorar o profissionalismo e o impacto do conteúdo.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar um Vídeo de Treinamento sobre Cuidado Baseado em Valor

Crie vídeos de treinamento abrangentes para sua organização de saúde de forma eficiente, garantindo que a equipe entenda e implemente princípios críticos de Cuidado Baseado em Valor.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro e Escolha um Avatar de IA
Comece delineando seu conteúdo de treinamento para Cuidado Baseado em Valor. Aproveite os avatares de IA do HeyGen para selecionar um apresentador profissional que transmitirá sua mensagem de forma eficaz e garantirá uma comunicação clara.
2
Step 2
Estruture o Conteúdo com Modelos e Cenas
Organize seu material educacional para aprendizado ideal utilizando modelos e cenas personalizáveis. Isso ajuda a apresentar de forma eficaz tópicos complexos, como medidas de qualidade.
3
Step 3
Aplique Branding e Melhore a Acessibilidade
Mantenha a imagem profissional de sua organização de saúde usando os controles de branding do HeyGen para logotipos e cores. Além disso, garanta que seu treinamento seja inclusivo com legendas geradas automaticamente para todos os membros da equipe.
4
Step 4
Exporte e Distribua Seu Vídeo de Treinamento
Finalize seu treinamento revisando o vídeo gerado, incluindo a narração de alta qualidade. Utilize opções de redimensionamento de proporção e exportação para preparar seu vídeo para distribuição em todo o sistema de saúde dos EUA.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Escale Programas de Treinamento Rapidamente

.

Gere de forma eficiente uma ampla gama de módulos de treinamento sobre Cuidado Baseado em Valor, permitindo que você eduque rapidamente todos os membros relevantes da equipe.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar uma organização de saúde a criar vídeos de treinamento envolventes sobre Cuidado Baseado em Valor?

O HeyGen capacita organizações de saúde a criar vídeos de treinamento sobre cuidado baseado em valor de forma rápida e eficaz, utilizando avatares de IA e capacidades de texto para vídeo. Isso simplifica a criação de conteúdo de treinamento essencial para engajar membros da equipe em tópicos complexos dentro do sistema de saúde dos EUA.

Quais são os principais benefícios de usar o HeyGen para iniciativas de treinamento sobre Cuidado Baseado em Valor?

O HeyGen simplifica a criação de conteúdo educacional para a transição para o cuidado baseado em valor, permitindo que organizações de saúde treinem eficientemente os membros da equipe em novos modelos como o Lar Médico Centrado no Paciente. Você pode focar em políticas de saúde críticas e medidas de qualidade sem produção de vídeo complexa.

O HeyGen pode personalizar vídeos de treinamento para iniciativas e diretrizes específicas do sistema de saúde dos EUA?

Absolutamente. O HeyGen oferece controles abrangentes de branding e modelos versáteis, permitindo que organizações de saúde personalizem vídeos de treinamento precisamente para iniciativas específicas do sistema de saúde dos EUA. Isso garante que seu conteúdo aborde medidas de qualidade cruciais e estratégias de coordenação de cuidados com sua marca única.

Como o HeyGen apoia a Melhoria Contínua da Qualidade (CQI) no treinamento sobre Cuidado Baseado em Valor?

O HeyGen facilita a Melhoria Contínua da Qualidade tornando fácil atualizar e distribuir novos módulos de treinamento para resultados de saúde. Isso ajuda organizações de saúde a engajar efetivamente pacientes e membros da equipe, garantindo compreensão consistente de práticas que melhoram a coordenação geral de cuidados e gerenciamento de riscos.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo