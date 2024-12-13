Faça um Vídeo de Demonstração de UX: Mostre Seu Produto Sem Esforço

Produza vídeos cativantes de experiência do usuário mais rapidamente com texto para vídeo a partir de roteiro, melhorando o engajamento e as taxas de conversão.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo de demonstração de produto interativo e envolvente de 60 segundos, direcionado a potenciais clientes e equipes de vendas, destacando um problema chave de experiência do usuário e sua solução elegante. Este vídeo deve apresentar um avatar de IA apresentando em um estilo visual e auditivo moderno e centrado no usuário, usando os avatares de IA da HeyGen para se conectar diretamente com os espectadores e explicar os benefícios do produto de forma dinâmica.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo detalhado de demonstração de software de 2 minutos voltado para novos usuários e departamentos de treinamento para um onboarding eficaz. O vídeo precisa de um estilo visual educativo e de apoio, passo a passo, com narração calma, utilizando legendas da HeyGen para garantir acessibilidade e reforçar instruções chave para uma experiência de demonstração de produto tranquila.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo persuasivo de demonstração de produto de 45 segundos para profissionais de marketing e potenciais primeiros adotantes, focando no impacto de um recurso único na experiência do usuário. Este vídeo deve exibir um estilo visual dinâmico, elegante e persuasivo, com narração profissional e transições rápidas, facilmente produzido usando a capacidade de texto para vídeo da HeyGen para transformar conteúdo escrito em visuais envolventes.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Fazer um Vídeo de Demonstração de UX

Crie facilmente vídeos de demonstração de UX envolventes que mostram o valor do seu produto com polimento profissional e elementos interativos.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Demonstração
Esboce os principais recursos e fluxos de usuário para sua demonstração. O recurso de texto para vídeo a partir de roteiro da nossa plataforma ajuda você a transformar seu roteiro em um vídeo dinâmico de forma perfeita.
2
Step 2
Grave Sua Interação com o Produto
Capture experiências de usuário em tempo real com gravações de tela precisas. Foque na clareza para demonstrar efetivamente a usabilidade do seu produto.
3
Step 3
Adicione Elementos Envolventes
Eleve seu vídeo com narrações profissionais de IA, garantindo uma narração clara e consistente que comunica efetivamente o valor do seu produto.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua Demonstração
Finalize seu vídeo de demonstração de UX e exporte-o como um arquivo MP4 de alta resolução. Compartilhe facilmente sua demonstração atraente para mostrar efetivamente a inovação do seu produto.

Casos de Uso

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen facilita a criação de vídeos de demonstração de software de alta qualidade?

A HeyGen simplifica o processo de criação de "vídeos de demonstração de software" profissionais convertendo sua "escrita de roteiro" diretamente em conteúdo "texto para vídeo" atraente. Seu "editor de arrastar e soltar" intuitivo combinado com "modelos de vídeo" e "narrações de IA" realistas permite a produção eficiente de "arquivos MP4 de alta resolução".

Quais recursos técnicos a HeyGen oferece para criar vídeos de demonstração de UX atraentes?

Para "vídeos de demonstração de UX", a HeyGen fornece poderosas "ferramentas de edição de vídeo", incluindo "avatares de IA" e "geração de narração" para explicar fluxos complexos de "experiência do usuário". Você pode integrar perfeitamente "gravações de tela" existentes e adicionar "legendas" para melhorar a clareza e a acessibilidade.

Como os usuários podem personalizar seus vídeos de demonstração de produto para clareza técnica e de marca específica com a HeyGen?

A HeyGen permite uma "personalização de marca" abrangente para "vídeos de demonstração de produto", permitindo que você aplique seu logotipo e cores da marca para manter a consistência. Os usuários também podem aproveitar "legendas" e uma diversa "biblioteca de mídia/suporte de estoque" para adicionar contexto técnico e garantir uma comunicação clara dos recursos.

Quais opções técnicas avançadas a HeyGen oferece para produção e exportação de vídeo eficientes?

A HeyGen melhora a eficiência da "produção de vídeo" com um conjunto de "ferramentas de edição de vídeo" para "cortar, aparar ou mesclar vídeos", e a capacidade de "remover fundos de vídeo". Projetos finalizados podem ser "exportados como arquivos MP4 de alta resolução" com "redimensionamento de proporção de aspecto" flexível, garantindo entrega ideal em todas as plataformas.

