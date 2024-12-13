Sim, o HeyGen é ideal para criar vídeos focados em programação, permitindo que você gere explicações claras sobre tópicos como depuração, obtenção de cobertura de código ideal ou uso de ferramentas específicas como o módulo pytest. Seus avatares de IA e capacidades de síntese de voz agilizam a criação de conteúdo profissional, economizando tempo valioso para programadores.