Faça um Vídeo de Demonstração de Interface que Converta Visualizadores em Usuários
Lance vídeos de demonstração de produto envolventes rapidamente. Nossa plataforma avançada transforma seu roteiro em visuais dinâmicos com Texto-para-vídeo sem interrupções.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo dinâmico de 45 segundos destacando um recurso recém-lançado dentro de uma interface de produto existente, direcionado a usuários existentes e gerentes de produto. Este segmento envolvente deve apresentar capturas de tela rápidas e anotadas destacando os novos 'recursos do produto' com um estilo visual moderno e animado. Utilize a funcionalidade de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um roteiro para gerar rapidamente os segmentos introdutórios e explicativos, garantindo que informações críticas sejam transmitidas de forma eficiente através de legendas claras.
Desenvolva um vídeo instrutivo de 30 segundos voltado para a equipe de suporte técnico e usuários finais, demonstrando uma solução rápida para um problema comum de interface ou uma dica útil de 'como fazer um vídeo de demonstração de interface'. A abordagem visual deve ser direta e informativa, talvez incorporando um avatar amigável de AI para guiar os espectadores pelos passos, garantindo clareza e concisão. Os Modelos e cenas do HeyGen podem fornecer um ponto de partida estruturado para este vídeo tutorial rápido, tornando a produção eficiente.
Crie um vídeo de demonstração de produto polido de 2 minutos fornecendo uma visão geral de alto nível do fluxo de trabalho de toda uma interface, destinado a partes interessadas e potenciais investidores. A apresentação deve adotar um estilo visual abrangente e narrativo com transições suaves e música de fundo sutil, enfatizando as principais propostas de valor. Aproveite o suporte da biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para qualquer filmagem complementar e garanta uma entrega profissional através do redimensionamento e exportação de proporção de aspecto, tornando-o adequado para várias plataformas de apresentação.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Impulsione Treinamento e Integração.
Melhore a compreensão e retenção dos usuários sobre os recursos do produto através de vídeos de demonstração de interface envolventes e impulsionados por AI para um treinamento eficaz.
Escale a Produção de Tutoriais de Interface.
Crie e distribua rapidamente vídeos tutoriais de interface abrangentes para educar um público mais amplo sobre as capacidades do seu produto.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de demonstração de produto atraentes?
O HeyGen oferece uma plataforma intuitiva para criar vídeos de demonstração de produto de alta qualidade de forma eficiente. Aproveite avatares de AI e geração de narração para produzir rapidamente conteúdo envolvente que mostre efetivamente os recursos do seu produto.
Quais recursos técnicos o HeyGen oferece para edição de vídeos de demonstração de software?
O HeyGen inclui um editor poderoso de arrastar e soltar, permitindo integrar perfeitamente suas filmagens gravadas e outros meios de comunicação para seus vídeos de demonstração de software. Você pode personalizar cenas, adicionar legendas e refinar todos os aspectos da produção de vídeo online com facilidade.
O HeyGen pode gerar automaticamente narração de AI e legendas para meus vídeos tutoriais?
Absolutamente. O HeyGen fornece geração avançada de narração de AI diretamente do seu roteiro, garantindo áudio profissional para seus vídeos tutoriais. Você também pode adicionar automaticamente legendas para melhorar a acessibilidade e o engajamento.
Quais controles de branding estão disponíveis para personalizar vídeos de produto com o HeyGen?
O HeyGen oferece amplos controles de branding, incluindo a capacidade de incorporar seu logotipo, cores específicas da marca e utilizar modelos de vídeo profissionais. Isso garante que seus vídeos de produto estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua empresa.