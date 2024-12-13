Crie um Vídeo Publicitário no Estilo UGC com o Poder da IA

Gere vídeos de IA cativantes para campanhas de marketing usando modelos personalizáveis.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo persuasivo de 45 segundos para gerentes de marketing e marcas de e-commerce, destacando a eficiência de um Criador de Anúncios de IA. Este vídeo deve adotar um estilo visual profissional, porém dinâmico, com gráficos em movimento modernos, apoiados por uma narração clara e confiante. Ilustre como utilizar os Modelos e cenas da HeyGen pode acelerar rapidamente a criação de campanhas de marketing impactantes.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de depoimento emocionante de 60 segundos voltado para empresas de SaaS e provedores de serviços, enfatizando histórias genuínas de clientes. O estilo visual deve ser acolhedor e confiável, usando iluminação natural e cenários relacionáveis, acompanhado por um estilo de áudio conversacional. Mostre a capacidade de geração de narração da HeyGen para dar vida a depoimentos escritos, tornando-os pessoais e envolventes.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo energético de 30 segundos para criadores de conteúdo e profissionais de marketing digital, demonstrando como gerar vídeos de IA a partir de um simples roteiro. O estilo visual deve ser acelerado e vibrante, com cortes rápidos mostrando transições criativas, acompanhados por música eletrônica contemporânea. Destaque o recurso de redimensionamento de proporção e exportação da HeyGen, permitindo que os criadores otimizem seu conteúdo instantaneamente para várias plataformas.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Fazer um Vídeo Publicitário no Estilo UGC

Crie vídeos publicitários envolventes no estilo UGC com IA, do roteiro à exportação final, usando ferramentas intuitivas e opções personalizáveis.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece elaborando um roteiro envolvente para seu anúncio. Utilize o recurso de texto para vídeo para transformar instantaneamente seu conteúdo escrito em uma narrativa de vídeo dinâmica.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Navegue e selecione entre modelos personalizáveis para definir a base. Carregue sua própria mídia específica, como filmagens de produto na mão, para personalizar suas cenas.
3
Step 3
Adicione Avatares de IA e Narrações
Enriqueça seu vídeo incorporando avatares de IA realistas para apresentar sua mensagem. Gere narrações com som natural para garantir que seu anúncio ressoe claramente com seu público.
4
Step 4
Exporte Seu Anúncio no Estilo UGC
Revise sua criação, faça os ajustes finais nas proporções ou elementos, e então exporte seu vídeo publicitário no estilo UGC polido, pronto para gerar vídeos de IA para suas campanhas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Apresentação de Histórias de Sucesso de Clientes

Transforme depoimentos autênticos de clientes em vídeos de IA envolventes, construindo confiança e credibilidade para sua marca.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a fazer um vídeo publicitário no estilo UGC rapidamente?

A HeyGen capacita você a criar vídeos publicitários no estilo UGC de forma fácil. Utilize modelos personalizáveis, avatares de IA e texto para vídeo a partir do seu roteiro para gerar conteúdo envolvente para suas campanhas de marketing.

Que tipo de vídeos de IA posso gerar com a HeyGen?

Com a HeyGen, você pode gerar diversos vídeos de IA para várias finalidades. Transforme facilmente seu roteiro em vídeo com avatares de IA realistas e narrações autênticas, perfeitos para vídeos de depoimentos ou apresentações de produtos.

A HeyGen oferece modelos personalizáveis para conteúdo criativo?

Sim, a HeyGen oferece uma ampla gama de modelos personalizáveis para impulsionar a produção de conteúdo criativo. Esses modelos são projetados para ajudar criadores de conteúdo a elaborar campanhas de marketing de alto impacto de forma eficiente.

Posso integrar a identidade da minha marca nos vídeos de IA gerados pela HeyGen?

Com certeza. A HeyGen permite que você integre facilmente controles de branding, como logotipos e cores, em seus vídeos de IA. Isso garante que seus avatares de IA e o conteúdo geral do vídeo reflitam consistentemente a identidade única da sua marca.

