Crie um Vídeo Publicitário no Estilo UGC com o Poder da IA
Gere vídeos de IA cativantes para campanhas de marketing usando modelos personalizáveis.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo persuasivo de 45 segundos para gerentes de marketing e marcas de e-commerce, destacando a eficiência de um Criador de Anúncios de IA. Este vídeo deve adotar um estilo visual profissional, porém dinâmico, com gráficos em movimento modernos, apoiados por uma narração clara e confiante. Ilustre como utilizar os Modelos e cenas da HeyGen pode acelerar rapidamente a criação de campanhas de marketing impactantes.
Produza um vídeo de depoimento emocionante de 60 segundos voltado para empresas de SaaS e provedores de serviços, enfatizando histórias genuínas de clientes. O estilo visual deve ser acolhedor e confiável, usando iluminação natural e cenários relacionáveis, acompanhado por um estilo de áudio conversacional. Mostre a capacidade de geração de narração da HeyGen para dar vida a depoimentos escritos, tornando-os pessoais e envolventes.
Desenvolva um vídeo energético de 30 segundos para criadores de conteúdo e profissionais de marketing digital, demonstrando como gerar vídeos de IA a partir de um simples roteiro. O estilo visual deve ser acelerado e vibrante, com cortes rápidos mostrando transições criativas, acompanhados por música eletrônica contemporânea. Destaque o recurso de redimensionamento de proporção e exportação da HeyGen, permitindo que os criadores otimizem seu conteúdo instantaneamente para várias plataformas.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Criação de Anúncios de IA de Alto Desempenho.
Crie rapidamente vídeos de IA poderosos no estilo UGC para impulsionar conversões e otimizar campanhas de marketing de forma eficiente.
Conteúdo Envolvente para Mídias Sociais.
Produza rapidamente vídeos e clipes cativantes para mídias sociais, perfeitos para campanhas dinâmicas no estilo UGC em várias plataformas.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode me ajudar a fazer um vídeo publicitário no estilo UGC rapidamente?
A HeyGen capacita você a criar vídeos publicitários no estilo UGC de forma fácil. Utilize modelos personalizáveis, avatares de IA e texto para vídeo a partir do seu roteiro para gerar conteúdo envolvente para suas campanhas de marketing.
Que tipo de vídeos de IA posso gerar com a HeyGen?
Com a HeyGen, você pode gerar diversos vídeos de IA para várias finalidades. Transforme facilmente seu roteiro em vídeo com avatares de IA realistas e narrações autênticas, perfeitos para vídeos de depoimentos ou apresentações de produtos.
A HeyGen oferece modelos personalizáveis para conteúdo criativo?
Sim, a HeyGen oferece uma ampla gama de modelos personalizáveis para impulsionar a produção de conteúdo criativo. Esses modelos são projetados para ajudar criadores de conteúdo a elaborar campanhas de marketing de alto impacto de forma eficiente.
Posso integrar a identidade da minha marca nos vídeos de IA gerados pela HeyGen?
Com certeza. A HeyGen permite que você integre facilmente controles de branding, como logotipos e cores, em seus vídeos de IA. Isso garante que seus avatares de IA e o conteúdo geral do vídeo reflitam consistentemente a identidade única da sua marca.