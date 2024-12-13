Faça um Vídeo Tutorial com Legendas Rápida e Facilmente

Crie vídeos tutoriais claros e eficazes com facilidade. Aproveite as Legendas/captions automatizadas do HeyGen para máximo engajamento e acessibilidade do público.

469/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo tutorial dinâmico de 90 segundos voltado para criadores de conteúdo antenados em tecnologia, explicando as capacidades do HeyGen como um avançado criador de vídeos tutoriais com IA. Adote um estilo visual moderno e acelerado com música de fundo animada e entrega clara de avatar de IA. Enfatize como os diversos Modelos e cenas do HeyGen podem impulsionar a criação de conteúdo, mostrando o uso intuitivo de avatares de IA para personalizar e animar seus tutoriais de forma eficiente.
Prompt de Exemplo 2
Ilustre o processo passo a passo para fazer um vídeo tutorial com legendas em um vídeo de 2 minutos projetado para educadores ou treinadores iniciantes na criação de vídeos. O estilo visual deve ser amigável e envolvente, simulando uma gravação de tela com uma narração de apoio e encorajadora. Demonstre como o HeyGen simplifica a criação de conteúdo aproveitando sua capacidade de Texto para vídeo a partir de roteiro, garantindo acessibilidade abrangente ao gerar automaticamente Legendas/captions e permitindo que os usuários criem vídeos tutoriais facilmente sem edição complexa.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo instrucional conciso de 45 segundos para profissionais de marketing digital que buscam expandir seu alcance global, focando na vantagem estratégica das legendas. O vídeo deve adotar um estilo visual polido e energético, completo com música de fundo inspiradora e uma narração clara e persuasiva. Destaque o recurso avançado de Legendas/captions do HeyGen para melhorar a compreensão e acessibilidade do público, e também mencione a flexibilidade de redimensionamento de Proporção de aspecto e exportações para adaptar o conteúdo para várias plataformas de mídia social.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Fazer um Vídeo Tutorial com Legendas

Produza facilmente vídeos tutoriais envolventes completos com legendas automáticas, projetados para clareza e acessibilidade, melhorando a compreensão do espectador.

1
Step 1
Crie a Base do Seu Vídeo
Comece selecionando um modelo profissional ou colando seu roteiro. A capacidade de Texto para vídeo a partir de roteiro do HeyGen ajuda você a criar rapidamente vídeos tutoriais a partir do seu texto.
2
Step 2
Gere Visuais Envolventes
Aproveite o criador de vídeos tutoriais com IA do HeyGen para transformar seu roteiro em visuais dinâmicos e narrações envolventes, economizando tempo e esforço.
3
Step 3
Adicione Legendas Automáticas
Garanta que sua mensagem seja totalmente acessível ativando as Legendas/captions automáticas. O HeyGen transcreve com precisão seu conteúdo falado, permitindo fácil edição de suas legendas.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Uma vez que seu tutorial esteja completo e as legendas estejam perfeitas, utilize o recurso de redimensionamento de Proporção de aspecto e exportações do HeyGen. Seu vídeo tutorial polido com legendas está agora pronto para seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Distribuir Vídeos Tutoriais

.

Transforme tutoriais em clipes de vídeo curtos e envolventes, prontos para compartilhamento rápido em plataformas de mídia social para maximizar o alcance e o impacto.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a adicionar legendas profissionais aos meus vídeos tutoriais?

O HeyGen simplifica o processo de adicionar legendas e captions precisas aos seus vídeos tutoriais, melhorando a acessibilidade e compreensão para todos os espectadores. Nossa avançada IA gera automaticamente legendas sincronizadas, garantindo que seu conteúdo seja claro e profissional.

Quais ferramentas o HeyGen oferece para criar vídeos tutoriais envolventes de forma eficiente?

O HeyGen oferece recursos poderosos de criador de vídeos tutoriais com IA e uma biblioteca de modelos prontos para uso que aceleram significativamente sua produção de conteúdo. Você pode facilmente criar vídeos tutoriais a partir de um simples roteiro, aproveitando avatares de IA e diversas cenas para resultados profissionais.

Como o HeyGen apoia a consistência da marca em todos os meus vídeos tutoriais?

O HeyGen fornece controles robustos de branding, permitindo que você incorpore a fonte, logotipos e cores específicas da sua marca em cada vídeo tutorial. Isso garante uma identidade de marca coesa e uma aparência profissional ao baixar ou compartilhar seu conteúdo finalizado.

É possível gerar narrações de alta qualidade para meus roteiros de tutoriais usando o HeyGen?

Com certeza, o HeyGen permite que você gere narrações realistas diretamente do seu roteiro escrito com uma ampla gama de vozes e idiomas. Este recurso garante que seus vídeos tutoriais tenham uma narração clara e envolvente sem a necessidade de software de gravação tradicional.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo