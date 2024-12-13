Faça um Vídeo Tutorial com Gravação de Tela

Crie tutoriais profissionais e explique ideias complexas facilmente com a poderosa geração de Voz.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de demonstração de produto envolvente de 30 segundos, direcionado a entusiastas de tecnologia ocupados, que destaque a configuração sem esforço de um novo aplicativo. Empregue um estilo visual vibrante e dinâmico, misturando gravações de tela nítidas da interface do aplicativo com Modelos e cenas dinâmicas do HeyGen para manter o interesse visual, tudo apoiado por uma trilha sonora energética e legendas concisas para transmitir os principais recursos mesmo sem som.
Prompt de Exemplo 2
Imagine produzir um clipe instrucional útil de 60 segundos para proprietários de pequenas empresas sobre como otimizar seu site com uma ferramenta online específica, enfatizando a facilidade de uso. A apresentação visual deve ser limpa e direta, apresentando um avatar de IA amigável guiando os espectadores pelos passos da gravação de tela, aprimorada pelos avatares de IA do HeyGen e visuais nítidos, garantindo clareza e confiança. Um tom de voz acessível e calmo deve acompanhar os visuais, tornando passos complexos simples.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo conciso de 20 segundos com 'dica profissional' para profissionais de marketing em redes sociais, demonstrando um atalho de teclado rápido dentro de uma plataforma de análise popular. Este vídeo deve adotar uma abordagem visual minimalista e direta, focando estritamente na ação do gravador de tela, usando o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações do HeyGen para otimizar a visualização em dispositivos móveis, complementado por um breve sinal de áudio e sobreposição de texto clara para comunicar rapidamente o valor. O objetivo é fornecer conselhos acionáveis instantaneamente.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Fazer um Vídeo Tutorial com Gravação de Tela

Crie vídeos tutoriais claros e envolventes rapidamente com ferramentas integradas de gravação de tela, edição e compartilhamento.

1
Step 1
Selecione a Entrada de Gravação
Use a ferramenta integrada para capturar sua tela, webcam ou ambos. Isso permite que você faça uma gravação de tela detalhada para seu tutorial.
2
Step 2
Aprimore com Narrações
Após a gravação, utilize a geração de Narrações para adicionar uma narração clara e concisa. Isso guia os espectadores de forma eficaz através das ações na tela do seu tutorial.
3
Step 3
Refine com Legendas de Vídeo
Melhore a acessibilidade e a compreensão adicionando Legendas ao seu tutorial. Personalize-as para destacar informações chave e passos importantes.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu tutorial e use o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para prepará-lo para várias plataformas. Baixe facilmente como MP4 ou compartilhe diretamente com seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Assuntos Complexos

Crie facilmente gravações de tela e vídeos tutoriais para simplificar tópicos educacionais complexos, tornando a informação mais acessível e envolvente para os alunos.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a fazer um vídeo tutorial criativo?

O HeyGen capacita você a criar vídeos tutoriais criativos de forma eficiente usando avatares de IA avançados e geração de texto para vídeo. Aproveite modelos de vídeo profissionalmente projetados e narrações de IA para transmitir sua mensagem de forma eficaz, perfeito para demonstrações de produtos envolventes ou apresentações.

O HeyGen pode simplificar a criação de demonstrações de produtos e apresentações profissionais?

Sim, o HeyGen simplifica significativamente a criação de demonstrações de produtos e apresentações de alta qualidade. Utilize nossa vasta biblioteca de modelos de vídeo e ferramentas alimentadas por IA para gerar vídeos impactantes rapidamente, garantindo um resultado polido e profissional sempre.

O HeyGen oferece recursos avançados como narrações e legendas para meus vídeos instrucionais?

Absolutamente. O HeyGen fornece capacidades robustas de geração de narrações e legendas automáticas para vídeos, garantindo que seus vídeos instrucionais sejam acessíveis e impactantes. Melhore seus vídeos tutoriais com vozes de IA realistas e texto claro e sincronizado.

Quais são as opções para compartilhar e distribuir vídeos criados com o HeyGen?

O HeyGen facilita o compartilhamento de seus vídeos finalizados, suportando download direto em formato MP4 de alta qualidade. Você pode integrar e compartilhar suas criações facilmente em várias plataformas, alcançando seu público de forma eficiente.

