Crie conteúdo educacional envolvente instantaneamente sem estúdios. Utilize os avatares de IA da HeyGen para uma produção de vídeo perfeita.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de marketing dinâmico de 45 segundos para um produto SaaS B2B, voltado para proprietários de pequenas empresas ocupados que buscam otimizar suas operações. A estética visual deve ser vibrante e envolvente, utilizando mudanças rápidas de cena e uma narração confiante e animada. Mostre como é fácil gerar vídeos de marketing atraentes usando os modelos e cenas da HeyGen, ilustrando efetivamente os benefícios do produto sem precisar de estúdios, atores ou habilidades de edição.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo instrucional conciso de 30 segundos explicando um conceito financeiro complexo, adaptado para jovens investidores adultos que precisam de informações claras e acessíveis. Empregue um estilo visual limpo e minimalista com elementos semelhantes a infográficos, acompanhado por uma narração calma e autoritária. Aproveite os avatares de IA da HeyGen para entregar a explicação e garantir clareza perfeita com legendas automáticas, transformando detalhes intrincados em conteúdo facilmente digerível.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo informativo de 90 segundos para integração de novos funcionários remotos, focando na cultura da empresa e ferramentas essenciais, destinado a novos contratados diversos globalmente. O estilo visual e de áudio deve ser acolhedor e profissional, apresentando uma gama diversificada de visuais de uma biblioteca de mídia/suporte de estoque. Utilize a geração de narração da HeyGen para garantir comunicação clara em diferentes módulos, causando uma primeira impressão impactante para este conteúdo educacional.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Fazer um Vídeo Tutorial com um Avatar

Crie vídeos tutoriais envolventes com avatares de IA realistas e conteúdo dinâmico, sem necessidade de estúdios ou experiência em edição.

Step 1
Crie Seu Roteiro de Tutorial e Avatar
Elabore seu conteúdo de tutorial e selecione entre uma ampla gama de avatares de IA para representar sua marca, transformando suas ideias em um guia visual.
Step 2
Gere Narrações Envolventes
Transforme seu roteiro em uma fala com som natural usando capacidades avançadas de geração de narração, garantindo uma narração clara e envolvente para seu tutorial.
Step 3
Adicione Visuais Dinâmicos e Legendas
Enriqueça seu tutorial com visuais envolventes da biblioteca de mídia e gere automaticamente legendas precisas para maior acessibilidade e impacto.
Step 4
Exporte Seu Vídeo Polido
Finalize seu tutorial selecionando a proporção de aspecto preferida para exportação, tornando-o pronto para compartilhar em qualquer plataforma sem a necessidade de habilidades complexas de edição.

Casos de Uso

Produza Tutoriais Dinâmicos para Mídias Sociais

Crie rapidamente guias virais de como fazer e clipes tutoriais curtos para plataformas de mídia social para aumentar seu público e impulsionar interações.

Como posso fazer um vídeo tutorial com um avatar usando a HeyGen?

A HeyGen permite que você "faça um vídeo tutorial com um avatar" sem esforço, transformando seu roteiro em apresentações dinâmicas. Basta digitar seu conteúdo no "editor baseado em texto", selecionar um "avatar de IA", e a HeyGen produzirá um vídeo profissional em minutos, ideal para "conteúdo educacional".

O que torna a HeyGen um gerador de vídeo com avatar de IA eficaz para projetos criativos?

A HeyGen se destaca como um excepcional "gerador de vídeo com avatar de IA" ao oferecer uma ampla gama de "avatares de vídeo de IA" realistas e ferramentas intuitivas. Isso permite que os criadores produzam vídeos de alta qualidade para vários projetos "criativos" de forma eficiente, mesmo "sem estúdios, atores ou habilidades de edição".

A HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de marketing envolventes sem precisar de um estúdio?

Sim, a HeyGen é especificamente projetada para ajudá-lo a criar "vídeos de marketing envolventes sem estúdios, atores ou habilidades de edição". Utilizando tecnologia avançada de "vídeo de IA" e "avatares de vídeo de estoque" personalizáveis, a HeyGen torna a produção de vídeo profissional acessível para todas as suas campanhas.

Os avatares de vídeo de IA da HeyGen são personalizáveis para diferentes necessidades de conteúdo?

Absolutamente, a HeyGen oferece uma variedade de "avatares personalizáveis" para garantir que seus "avatares de vídeo de IA" combinem perfeitamente com sua marca ou mensagem. Você pode personalizar a aparência deles e até mesmo aproveitar recursos como "Clone de Voz de IA" para uma apresentação verdadeiramente única em diversos "conteúdos educacionais".

