Crie um Vídeo Tutorial com IA em Minutos

Gere rapidamente vídeos tutoriais envolventes com a funcionalidade dinâmica de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

402/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 90 segundos para treinadores corporativos e departamentos de RH, ilustrando como criar documentação em vídeo eficaz para novos POPs com IA. Este vídeo requer um estilo visual e auditivo informativo e estruturado, com uma voz calma e autoritária e destaques de texto na tela, utilizando os versáteis Modelos & cenas da HeyGen e legendas precisas.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo tutorial de 2 minutos voltado para entusiastas de tecnologia e educadores online, explicando conceitos avançados de maneira envolvente e dinâmica. A estética visual moderna, completa com música de fundo inspiradora e um avatar de IA servindo como guia especialista, deve enfatizar o extenso suporte de Biblioteca de mídia/estoque da HeyGen e a flexível Redimensionamento & exportação de proporção de aspecto para várias plataformas.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo promocional de 45 segundos direcionado a profissionais de marketing, mostrando como converter rapidamente conteúdo existente em vídeos de treinamento com IA impactantes. Este vídeo rápido, conciso e energético deve apresentar visuais de marca e cortes dinâmicos, aproveitando a avançada geração de Narração da HeyGen e as capacidades de Texto-para-vídeo a partir de roteiro, juntamente com legendas abrangentes para alcance máximo.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar um Vídeo Tutorial com IA

Crie vídeos instrutivos envolventes e eficazes em minutos, aproveitando a IA para simplificar sua produção e entregar documentação profissional sem esforço.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro Tutorial
Elabore seu roteiro tutorial detalhado. Nossa plataforma de IA generativa usará este texto para construir a base do seu vídeo, permitindo uma produção sem interrupções.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA realistas para apresentar seu vídeo tutorial. Esses apresentadores digitais garantem uma entrega profissional e envolvente do seu conteúdo.
3
Step 3
Aprimore com Legendas e Branding
Gere automaticamente legendas precisas para acessibilidade. Aplique o logotipo e as cores da sua marca para manter a consistência em toda a sua documentação em vídeo.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Tutorial
Finalize seu vídeo e exporte-o na proporção de aspecto ideal para sua plataforma. Seus vídeos de treinamento com IA profissionalmente criados estão agora prontos para serem compartilhados com seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Explicações Complexas

.

Transforme assuntos intrincados em vídeos tutoriais claros e compreensíveis com IA, tornando informações complexas acessíveis a todos.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode agilizar a criação de vídeos tutoriais com IA?

A plataforma de IA generativa da HeyGen acelera significativamente o processo de criação de um vídeo tutorial com IA. Você pode converter roteiros em vídeos profissionais usando avatares de IA, gerando automaticamente narrações e até mesmo roteiros impulsionados por IA para uma criação de conteúdo eficiente.

Quais recursos técnicos a HeyGen oferece para documentação em vídeo e treinamento?

Para documentação em vídeo e vídeos de treinamento com IA, a HeyGen oferece recursos robustos como legendas automáticas, suporte multilíngue e um gravador de tela. Essas ferramentas permitem a criação de POPs abrangentes com IA, garantindo comunicação clara e acessível.

A HeyGen pode ajudar a personalizar a saída do meu gerador de vídeo com IA com branding?

Com certeza, o gerador de vídeo com IA da HeyGen oferece extensos controles de branding, permitindo que você incorpore seu logotipo e cores da marca. Utilize nossos diversos modelos e ferramentas de edição de vídeo para garantir que seus vídeos com IA estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua marca.

Como a HeyGen apoia a criação de avatares de IA e conteúdo diversificado?

A HeyGen permite que você escolha entre uma ampla gama de avatares de IA para aprimorar seus vídeos tutoriais. Nossa plataforma também oferece suporte de biblioteca de mídia/estoque e redimensionamento de proporção de aspecto para diversificar seu conteúdo sem esforço, tudo gerenciado através de um editor de vídeo com IA intuitivo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo