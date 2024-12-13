Crie um Vídeo Tutorial a partir de um Roteiro: Criação Rápida e Fácil com AI

Aproveite o Texto para vídeo do roteiro para criar facilmente conteúdo tutorial envolvente com eficiência impulsionada por AI.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Como os educadores online podem converter rapidamente seus planos de aula em conteúdo de vídeo envolvente? Desenvolva um vídeo de 90 segundos para criadores de cursos online, apresentando um conceito complexo de codificação com visuais interativos, música de fundo animada e legendas precisas para acessibilidade. O vídeo deve ter um estilo visual explicativo e dinâmico, aproveitando ao máximo o suporte da biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para ilustrar ideias abstratas e garantir clareza.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo conciso de 45 segundos de atualização de produto para profissionais de marketing de produtos, introduzindo um novo recurso de software. Este vídeo deve adotar um estilo visual moderno e elegante com gráficos animados, transições dinâmicas e um avatar AI profissional apresentando os principais benefícios. Aproveite a funcionalidade avançada de Gerador de Roteiro para Vídeo da HeyGen e a capacidade de avatares AI para criar um anúncio atraente e envolvente que chame a atenção instantaneamente.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo tutorial aprofundado de 2 minutos para criadores de conteúdo, explicando o processo de otimização de conteúdo para diferentes plataformas de mídia social. O estilo visual e de áudio deve ser altamente informativo, apresentando gravações de tela detalhadas, chamadas perspicazes e uma voz AI amigável, com o conteúdo apresentado dinamicamente em várias proporções de aspecto. Utilize o recurso de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto da HeyGen para demonstrar a adaptabilidade multiplataforma e maximizar o alcance do seu vídeo tutorial.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar um Vídeo Tutorial a partir de um Roteiro Funciona

Transforme seu conteúdo escrito em vídeos tutoriais envolventes de forma rápida e eficiente, aproveitando ferramentas impulsionadas por AI para um resultado profissional.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Comece colando seu roteiro tutorial completo diretamente na plataforma. Nosso recurso de Texto para vídeo do roteiro converterá instantaneamente seu texto em cenas de vídeo, prontas para personalização.
2
Step 2
Selecione Visuais e Avatar
Enriqueça seu vídeo selecionando um avatar AI para apresentar seu conteúdo. Escolha em nossa extensa biblioteca de mídia/suporte de estoque para adicionar visuais relevantes e filmagens de estoque que complementem seu roteiro.
3
Step 3
Adicione Narração e Branding
Aproveite nossa geração de Narração para criar automaticamente uma narração profissional a partir do seu roteiro. Marque ainda mais seu vídeo com controles de Branding, como logotipos personalizados e cores, e inclua música de fundo.
4
Step 4
Exporte Seu Tutorial
Finalize seu tutorial gerando legendas para acessibilidade e ajustando a proporção de aspecto para várias plataformas. Uma vez aperfeiçoado, exporte seu vídeo de alta qualidade instantaneamente.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclarecer Assuntos Complexos

Explique efetivamente tópicos intrincados por meio de vídeos tutoriais claros e concisos feitos diretamente do seu roteiro.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen funciona como um Gerador de Roteiro para Vídeo com AI?

A HeyGen é um avançado Gerador de Roteiro para Vídeo com AI que permite criar vídeos a partir de roteiros sem esforço. Basta inserir seu texto, e a sofisticada plataforma da HeyGen gerará um vídeo de cabeça falante de alta qualidade, completo com narração em voz AI e visuais relevantes, simplificando a criação de conteúdo.

Quais edições personalizáveis posso realizar nos meus vídeos dentro da HeyGen?

Dentro do poderoso editor de vídeo online da HeyGen, você pode realizar edições personalizáveis extensas, incluindo ajuste de proporções de aspecto, aplicação de controles de marca com seu logotipo e adição de música de fundo. Isso garante que seu vídeo tutorial final se alinhe perfeitamente com seus requisitos específicos e identidade visual.

A HeyGen pode gerar automaticamente narração em voz AI e legendas para meus vídeos?

Sim, a HeyGen integra ferramentas robustas de AI para gerar automaticamente narração profissional em voz AI para seus roteiros e legendas precisas para todos os seus vídeos. Essa capacidade garante que seu conteúdo seja acessível e polido, aumentando o alcance e a clareza do seu vídeo tutorial a partir do roteiro.

A HeyGen fornece filmagens de estoque e mídia para enriquecer meu conteúdo de vídeo?

Absolutamente. A HeyGen oferece uma biblioteca de mídia abrangente e suporta a integração de filmagens de estoque de alta qualidade para enriquecer seus vídeos com visuais diversificados. Isso permite que você crie conteúdo envolvente e dinâmico sem precisar buscar mídia externa, tornando sua produção de vídeo mais eficiente.

