Produza um vídeo instrutivo amigável de 60 segundos para novos clientes, orientando-os nos passos iniciais de configuração do nosso serviço online. Este vídeo de treinamento deve apresentar um avatar de IA profissional e acolhedor apresentando as informações, complementado por texto vibrante na tela e um tom positivo e encorajador. Aproveite os avatares de IA do HeyGen para um apresentador humano sem precisar de uma câmera.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo tutorial detalhado de 90 segundos para visitantes do site interessados em opções avançadas de personalização, oferecendo instruções passo a passo para nossa ferramenta de design. O estilo visual e de áudio deve ser detalhado e educativo, com visuais nítidos e uma narração calma e autoritária. Empregue a geração de narração do HeyGen para garantir qualidade de áudio consistente durante toda a apresentação.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo promocional dinâmico de 30 segundos mostrando como é fácil criar um vídeo tutorial usando nossa plataforma, direcionado a novos usuários potenciais e pequenas empresas. Este anúncio de criador de vídeo tutorial precisa ser rápido e visualmente empolgante, incorporando cortes rápidos e legendas proeminentes e fáceis de ler. Utilize o recurso de Legendas do HeyGen para maximizar o engajamento e a acessibilidade do espectador.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Fazer um Vídeo Tutorial para Seu Site

Crie vídeos tutoriais profissionais e envolventes para seu site com facilidade. Simplifique instruções complexas e aumente a compreensão do usuário em apenas alguns passos.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro ou Escolha um Modelo
Comece delineando os pontos principais do seu tutorial. Utilize os robustos **modelos e cenas** do HeyGen para um início rápido, ou escreva seu **roteiro** detalhado para gerar um vídeo instantaneamente usando texto-para-vídeo.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais e Avatar
Enriqueça seu guia escolhendo entre uma variedade de visuais. Incorpore **avatares de IA** envolventes para apresentar suas informações claramente ou faça upload de sua própria mídia para personalizar seu conteúdo.
3
Step 3
Adicione Narrações e Legendas
Garanta clareza e acessibilidade utilizando a geração de **narração profissional** do HeyGen para narrar seus passos. Você também pode adicionar legendas automáticas para tornar seu conteúdo inclusivo para todos os espectadores.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo tutorial ajustando a proporção, se necessário. Facilmente **exporte** seu vídeo de alta qualidade e incorpore-o diretamente para **compartilhar em seu site** para máximo impacto.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos tutoriais profissionais para meu site?

O HeyGen facilita a criação de vídeos tutoriais envolventes usando avatares gerados por IA e texto-para-vídeo a partir do seu roteiro. Escolha entre modelos profissionais e personalize seu vídeo com narrações e controles de marca, garantindo documentação de alta qualidade para seus usuários.

Quais recursos de IA o HeyGen oferece para um criador de vídeos tutoriais?

O HeyGen utiliza IA avançada para transformar seu roteiro de texto em tutoriais em vídeo dinâmicos com avatares de IA realistas e narrações personalizáveis. Esta abordagem impulsionada por IA simplifica o processo de edição, permitindo que você produza instruções passo a passo de forma eficiente.

Posso compartilhar facilmente os vídeos tutoriais que crio com o HeyGen no meu site?

Absolutamente! Uma vez que você cria seu vídeo tutorial com o HeyGen, pode exportá-lo em vários formatos de proporção e incorporá-lo diretamente no seu site. Isso garante que seus vídeos instrutivos estejam prontamente acessíveis ao seu público, fornecendo guias valiosos para os usuários.

Como o HeyGen me permite personalizar meus vídeos instrutivos para corresponder à minha marca?

O HeyGen oferece extensos controles de marca, incluindo logotipos personalizados, cores e escolhas de fontes, para garantir que seus vídeos instrutivos se alinhem perfeitamente com a identidade da sua marca. Você também pode fazer upload de sua própria mídia e personalizar modelos ao seu gosto, criando vídeos tutoriais verdadeiramente profissionais.

