Faça um vídeo tutorial para o site: Seu Guia Fácil
Gere vídeos instrutivos profissionais e envolventes em minutos. Transforme seus roteiros em visuais atraentes com o recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Produza um vídeo instrutivo amigável de 60 segundos para novos clientes, orientando-os nos passos iniciais de configuração do nosso serviço online. Este vídeo de treinamento deve apresentar um avatar de IA profissional e acolhedor apresentando as informações, complementado por texto vibrante na tela e um tom positivo e encorajador. Aproveite os avatares de IA do HeyGen para um apresentador humano sem precisar de uma câmera.
Desenvolva um vídeo tutorial detalhado de 90 segundos para visitantes do site interessados em opções avançadas de personalização, oferecendo instruções passo a passo para nossa ferramenta de design. O estilo visual e de áudio deve ser detalhado e educativo, com visuais nítidos e uma narração calma e autoritária. Empregue a geração de narração do HeyGen para garantir qualidade de áudio consistente durante toda a apresentação.
Desenhe um vídeo promocional dinâmico de 30 segundos mostrando como é fácil criar um vídeo tutorial usando nossa plataforma, direcionado a novos usuários potenciais e pequenas empresas. Este anúncio de criador de vídeo tutorial precisa ser rápido e visualmente empolgante, incorporando cortes rápidos e legendas proeminentes e fáceis de ler. Utilize o recurso de Legendas do HeyGen para maximizar o engajamento e a acessibilidade do espectador.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie Tutoriais em Vídeo Abrangentes.
Produza diversos tutoriais em vídeo e conteúdo de treinamento para educar um público global em seu site.
Aumente o Engajamento no Aprendizado.
Melhore o impacto dos vídeos tutoriais do seu site para melhor engajamento dos aprendizes e retenção de informações usando IA.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos tutoriais profissionais para meu site?
O HeyGen facilita a criação de vídeos tutoriais envolventes usando avatares gerados por IA e texto-para-vídeo a partir do seu roteiro. Escolha entre modelos profissionais e personalize seu vídeo com narrações e controles de marca, garantindo documentação de alta qualidade para seus usuários.
Quais recursos de IA o HeyGen oferece para um criador de vídeos tutoriais?
O HeyGen utiliza IA avançada para transformar seu roteiro de texto em tutoriais em vídeo dinâmicos com avatares de IA realistas e narrações personalizáveis. Esta abordagem impulsionada por IA simplifica o processo de edição, permitindo que você produza instruções passo a passo de forma eficiente.
Posso compartilhar facilmente os vídeos tutoriais que crio com o HeyGen no meu site?
Absolutamente! Uma vez que você cria seu vídeo tutorial com o HeyGen, pode exportá-lo em vários formatos de proporção e incorporá-lo diretamente no seu site. Isso garante que seus vídeos instrutivos estejam prontamente acessíveis ao seu público, fornecendo guias valiosos para os usuários.
Como o HeyGen me permite personalizar meus vídeos instrutivos para corresponder à minha marca?
O HeyGen oferece extensos controles de marca, incluindo logotipos personalizados, cores e escolhas de fontes, para garantir que seus vídeos instrutivos se alinhem perfeitamente com a identidade da sua marca. Você também pode fazer upload de sua própria mídia e personalizar modelos ao seu gosto, criando vídeos tutoriais verdadeiramente profissionais.