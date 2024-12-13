Crie um Vídeo Tutorial para Seu App Facilmente com IA

Produza vídeos explicativos envolventes para seu app com facilidade usando os Templates & cenas abrangentes do HeyGen.

483/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo "como fazer" de 2 minutos direcionado a usuários experientes de um aplicativo Android complexo, demonstrando como dominar seu recurso avançado de sincronização de dados. O vídeo deve adotar um estilo visual profissional e envolvente, combinando gravação de tela dinâmica com uma narrativa bem estruturada criada a partir de um roteiro usando a capacidade de texto para vídeo do HeyGen, garantindo uma experiência de aprendizado abrangente.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo de 45 segundos anunciando a última atualização de um aplicativo envolvente para iPhone, destacando três novos recursos principais. Este vídeo vibrante deve apresentar um estilo visual animado, energético e brilhante, com música de fundo animada, utilizando avatares de IA do HeyGen para apresentar as atualizações de maneira amigável e acessível para usuários atuais ansiosos por novas funcionalidades.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo de 1 minuto para treinamento interno da equipe, servindo como documentação de vídeo gerada por IA para um módulo específico dentro de um aplicativo Android interno personalizado. O estilo visual e de áudio deve ser claro, conciso e corporativo, enfatizando um guia passo a passo apresentado com a ajuda de legendas/captions do HeyGen para melhorar a acessibilidade e compreensão para todos os membros da equipe.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar um Vídeo Tutorial para Seu App

Produza rapidamente guias de vídeo envolventes e informativos passo a passo para seu aplicativo móvel, simplificando a integração de usuários e explicações de recursos.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro Tutorial
Esboce as ações e recursos principais que você deseja demonstrar. Um roteiro bem estruturado garante que seu tutorial cubra todos os passos essenciais de forma clara.
2
Step 2
Grave Interações do App
Capture o uso real do seu aplicativo através de gravação de tela de alta qualidade. Simule toques e deslizes para ilustrar perfeitamente cada passo para seu público.
3
Step 3
Escolha Seu Apresentador e Narração de IA
Enriqueça seu tutorial selecionando um avatar de IA para narrar seu roteiro. Utilize o avançado texto para fala do HeyGen para geração de narração profissional.
4
Step 4
Aplique Toques Finais e Exporte
Integre legendas/captions para acessibilidade, adicione seus elementos de branding como logos, e selecione sua proporção de aspecto preferida antes de exportar seu vídeo polido.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Vídeos Explicativos Rápidos de App

.

Crie instantaneamente vídeos explicativos de aplicativos curtos e atraentes, perfeitos para mídias sociais ou integração rápida de usuários.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de um vídeo tutorial para meu app?

O HeyGen utiliza sua plataforma de IA generativa para simplificar o processo de criação de um vídeo tutorial. Você pode facilmente transformar um roteiro em um vídeo profissional com avatares de IA e narrações geradas, reduzindo significativamente o tempo de produção para seu vídeo tutorial de aplicativo móvel.

O HeyGen suporta a integração de visuais de aplicativos móveis ou gravações de tela em vídeos tutoriais?

Embora o HeyGen seja principalmente uma plataforma de geração de vídeos por IA, você pode importar facilmente suas gravações de tela e outros visuais de aplicativos móveis, como aqueles de aplicativos Android ou iPhone, diretamente na plataforma. Isso permite combinar demonstrações de aplicativos em tempo real com explicações geradas por IA para tutoriais de vídeo de aplicativos móveis abrangentes.

Quais recursos o HeyGen oferece para garantir qualidade profissional e branding para meus vídeos "como fazer"?

O HeyGen fornece templates profissionais, controles de branding personalizáveis para logos e cores, e legendas/captions automáticas para garantir que seus vídeos "como fazer" e vídeos explicativos mantenham uma aparência de alta qualidade e com branding. Esses recursos facilitam a criação de documentação de vídeo polida.

Os vídeos tutoriais do HeyGen podem ser facilmente compartilhados em plataformas como o YouTube?

Absolutamente, o HeyGen permite redimensionamento flexível de proporção e exportações, tornando seus vídeos tutoriais prontos para vários formatos de publicação, incluindo YouTube e outras plataformas de mídia social. Você pode compartilhar eficientemente sua documentação de vídeo com seu público-alvo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo