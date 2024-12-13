Como Criar um Vídeo de Anúncio no TikTok que Aumenta Conversões

Transforme seus roteiros em anúncios de alto desempenho no TikTok. Aproveite o recurso de texto para vídeo da HeyGen para gerar rapidamente campanhas virais e aumentar as vendas.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um anúncio de vídeo polido de 30 segundos projetado para gerentes de marketing ocupados, apresentando visuais limpos e profissionais e uma narração clara e animada. Utilize os extensos modelos e cenas da HeyGen e o conteúdo premium da biblioteca de mídia para produzir anúncios de alta qualidade no TikTok sem sacrificar tempo.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um anúncio narrativo envolvente de 45 segundos para profissionais de marketing de marca, focando em uma progressão clara da história com visuais impactantes e uma narração profissional. Transforme seus roteiros diretamente em vídeo usando o recurso de texto para vídeo da HeyGen, garantindo amplo alcance e aumentando as conversões com legendas geradas automaticamente.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um anúncio visualmente impressionante de 20 segundos para o TikTok direcionado a profissionais de marketing de desempenho, enfatizando um estilo visual dinâmico e focado no produto com efeitos sonoros modernos. Otimize seus anúncios de sucesso no TikTok para várias plataformas instantaneamente com a capacidade de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto da HeyGen, garantindo o máximo impacto.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar um Vídeo de Anúncio no TikTok

Produza rapidamente anúncios de vídeo de alta qualidade no TikTok que capturam a atenção e geram engajamento usando as poderosas ferramentas de criação de vídeo de IA da HeyGen.

1
Step 1
Crie Seu Anúncio a partir de um Roteiro ou Modelo
Comece inserindo seus roteiros de anúncio diretamente na HeyGen ou selecione entre uma variedade de modelos e cenas pré-desenhados para iniciar a criação do seu vídeo.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais e Branding
Personalize seu anúncio escolhendo um avatar de IA apropriado e aplicando o estilo visual da sua marca com logotipos e cores personalizados para um visual consistente.
3
Step 3
Adicione Áudio Envolvente e Legendas
Aumente o impacto do seu vídeo com geração de narração profissional e garanta ampla acessibilidade adicionando legendas automáticas.
4
Step 4
Exporte e Prepare para o Gerenciador de Anúncios do TikTok
Finalize seu anúncio utilizando o redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para atender às especificações do TikTok, depois faça o upload diretamente para o Gerenciador de Anúncios do TikTok para sua campanha.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque o Sucesso do Cliente em Anúncios

Transforme histórias autênticas de sucesso de clientes em vídeos de IA poderosos e envolventes, aumentando a credibilidade para seus anúncios no TikTok.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar o processo de criação de vídeos de anúncios impactantes no TikTok?

A HeyGen permite que você crie um vídeo de anúncio no TikTok rapidamente, transformando seus roteiros em vídeos dinâmicos usando avatares de IA e uma ampla gama de modelos. Isso simplifica a criação de anúncios no TikTok, tornando-a eficiente e eficaz.

Quais opções de personalização visual a HeyGen oferece para anúncios no TikTok?

A HeyGen oferece ampla personalização de estilo visual, permitindo que você incorpore o logotipo e as cores da sua marca para criar anúncios impactantes no TikTok. Você também pode utilizar nossa biblioteca de conteúdo premium e redimensionar para pré-visualizações otimizadas de anúncios no TikTok.

A HeyGen pode ajudar a gerar narrações e roteiros envolventes para meus anúncios no TikTok?

Sim, a HeyGen utiliza geração de roteiros e narrações impulsionadas por IA para criar cópias de anúncios atraentes para seus anúncios no TikTok. Nossa plataforma ajuda você a produzir anúncios de vídeo curtos de alta qualidade com elementos de voz profissionais e legendas essenciais.

Como a HeyGen acelera a criação de anúncios de sucesso no TikTok?

A HeyGen atua como um Criador de Vídeos Online intuitivo, oferecendo diversos modelos e avatares de IA para criar rapidamente anúncios no TikTok a partir de seus roteiros existentes. Este processo acelerado ajuda você a projetar anúncios impactantes no TikTok e gerar anúncios vencedores de forma eficiente.

