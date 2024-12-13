Crie um Vídeo Teaser que Gere Expectativa e Empolgação

Crie vídeos teaser chamativos que gerem expectativa e engajamento com o poderoso recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um roteiro.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo promocional dinâmico de 45 segundos destinado a potenciais participantes de conferências e profissionais do setor, destacando os principais pontos de um evento futuro. O estilo visual deve ser enérgico, com transições rápidas e gráficos em movimento envolventes, acompanhados por uma trilha sonora motivacional e animada. Aproveite a geração de Narração do HeyGen para entregar uma narração profissional e inspiradora que capture a essência do evento e incentive a inscrição.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um teaser intrigante de 60 segundos para uma nova série na web, direcionado a um público mais jovem ativo em plataformas de mídia social. O estilo visual e de áudio deve ser cinematográfico e emocionalmente ressonante, apresentando uma mistura de trechos dramáticos, uma trilha musical suspense e um design de som sutil para criar uma experiência imersiva. Incorpore avatares de IA do HeyGen para apresentar personagens-chave ou elementos enigmáticos que despertem curiosidade.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo explicativo conciso de 20 segundos como uma prévia de um curso online, atraindo aspirantes a aprendizes e profissionais em busca de novas habilidades. A apresentação visual deve ser limpa e convidativa, com elementos infográficos envolventes e sobreposições de texto claras, enquanto o áudio apresenta música de fundo calma e informativa e narração precisa. Simplifique o processo de criação utilizando os Modelos e cenas do HeyGen para um visual profissional e polido.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar um Vídeo Teaser

Crie vídeos teaser impactantes que gerem expectativa e cativem seu público, aproveitando ferramentas baseadas em IA e um editor intuitivo de arrastar e soltar.

1
Step 1
Selecione um Modelo ou Comece com um Roteiro
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de modelos profissionais projetados para chamar a atenção, ou insira seu roteiro para gerar instantaneamente uma base de vídeo usando nossa capacidade de Texto-para-vídeo a partir de um roteiro.
2
Step 2
Adicione Visuais Envolventes
Preencha suas cenas com visuais dinâmicos. Use a biblioteca de mídia/suporte de estoque para encontrar clipes e imagens relevantes, ou faça upload dos seus próprios para criar visuais chamativos que insinuem sua mensagem.
3
Step 3
Refine com Narração e Texto
Aprimore seu teaser com áudio envolvente. Utilize a geração de Narração para uma narração profissional ou converta texto em fala de forma fluida. Adicione texto na tela conciso e impactante para transmitir mensagens-chave e gerar expectativa.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Promo
Uma vez que seu vídeo teaser esteja completo, exporte-o no formato e proporção de aspecto desejados. Distribua seu conteúdo de criação de vídeos promocionais nas plataformas de mídia social para gerar buzz e empolgação para seu produto ou evento.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Conteúdo Teaser Inspirador

Produza vídeos teaser poderosos e motivacionais que elevem o público e gerem expectativa para sua mensagem ou evento.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a fazer um vídeo teaser profissional?

As ferramentas de IA do HeyGen simplificam a criação de visuais chamativos e geram expectativa para o seu conteúdo. Nossa plataforma oferece recursos intuitivos e modelos personalizáveis para criar um vídeo teaser profissional sem esforço.

Quais recursos o HeyGen oferece para editar um vídeo teaser?

Como um editor de vídeo versátil, o HeyGen oferece um editor de arrastar e soltar, capacidades de texto-para-vídeo e texto-para-fala. Você também pode utilizar nossa extensa biblioteca de mídia de estoque e modelos pré-desenhados para aprimorar sua experiência de criação de vídeos promocionais.

O HeyGen pode realmente funcionar como um criador de vídeos teaser com IA?

Absolutamente, o HeyGen é um poderoso criador de vídeos teaser com IA, aproveitando ferramentas baseadas em IA para agilizar o processo de criação. Você pode utilizar avatares de IA, converter texto em vídeo a partir de roteiros e gerar narrações com som natural para produzir vídeos promocionais atraentes.

Quais são os melhores usos para vídeos teaser criados pelo HeyGen?

O HeyGen ajuda a gerar expectativa para teasers de lançamento de produtos, permitindo que você crie visuais chamativos rapidamente. Nossa plataforma oferece modelos e redimensionamento flexível de proporção de aspecto, perfeito para gerar conteúdo impactante para mídias sociais e além.

