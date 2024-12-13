Para vídeos no YouTube direcionados a engenheiros de software, a HeyGen oferece recursos robustos como legendas automáticas e controles de branding para manter uma aparência profissional consistente. Você pode criar conteúdo informativo sobre Design de Alto Nível ou Design de Baixo Nível e exportá-lo em várias proporções de aspecto adequadas para plataformas como o YouTube.