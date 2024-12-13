Sim, a HeyGen gera automaticamente legendas e captions para todos os seus "vídeos de treinamento SRE", melhorando a acessibilidade e a compreensão para todos os aprendizes. Isso é crucial para disseminar efetivamente o conhecimento sobre "sistemas de produção" e "design de sistemas" para um público mais amplo, melhorando a eficácia geral do "treinamento".