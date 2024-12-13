Crie facilmente um vídeo de anúncio de oferta especial

Impulsione suas campanhas de marketing com anúncios em vídeo cativantes. Crie facilmente seu vídeo de anúncio de oferta especial usando Templates & cenas prontos.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um anúncio de vídeo promocional profissional de 45 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas, destacando uma assinatura de software 'compre um, leve outro grátis'. Este vídeo deve apresentar uma estética polida e limpa, com texto informativo na tela e música de fundo calma, aproveitando os "Avatares de AI" da HeyGen para apresentar a oferta de forma clara e concisa, perfeito para campanhas de marketing.
Prompt de Exemplo 2
Produza um anúncio curto e envolvente de 15 segundos para redes sociais, incentivando a participação em um festival local com uma oferta exclusiva de ingressos antecipados. Projetado para entusiastas de eventos e a comunidade local, o vídeo deve incorporar animações peculiares e um jingle memorável, utilizando o "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" da HeyGen para visuais vibrantes, facilitando a criação de anúncios em vídeo para várias plataformas.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de anúncio educacional de oferta especial de 60 segundos para profissionais aspirantes, apresentando um pacote de cursos online com desconto. O vídeo deve adotar um estilo visual claro, semelhante a um explicador, com gráficos animados e um tom autoritário, aproveitando o "Texto para vídeo a partir de script" da HeyGen para gerar facilmente uma narrativa convincente, ideal para um Gerador de Anúncios de Vídeo AI que simplifica informações complexas através da "Geração de narração".
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Fazer um Vídeo de Anúncio de Oferta Especial

Crie anúncios em vídeo de oferta especial envolventes com facilidade usando as ferramentas AI da HeyGen, modelos impressionantes e recursos de edição intuitivos.

1
Step 1
Selecione um Modelo ou Insira um Script
Comece selecionando de nossa coleção diversificada de "modelos de vídeo" profissionais voltados para promoções. Alternativamente, cole seu script para aproveitar a poderosa capacidade de "Texto para vídeo a partir de script" da HeyGen para gerar instantaneamente cenas iniciais.
2
Step 2
Adicione Visuais e Branding
Personalize seu anúncio adicionando imagens de produtos, vídeos e texto personalizado. Utilize "Controles de branding (logotipo, cores)" para garantir que seu vídeo de oferta especial esteja perfeitamente alinhado com a identidade da sua marca e inclua uma "chamada à ação" clara.
3
Step 3
Gere Narrações e Melhorias de AI
Dê vida à sua mensagem com vozes de som natural usando "Geração de narração". Integre "Recursos de AI" como texto animado ou transições de cena dinâmicas para fazer seu "criador de vídeo promocional" se destacar.
4
Step 4
Exporte e Distribua Seu Vídeo
Uma vez que seu anúncio de oferta especial esteja polido, exporte-o facilmente em vários formatos e resoluções. Utilize "Redimensionamento e exportações de proporção" para preparar seu vídeo para diferentes plataformas, pronto para suas "campanhas de marketing" nas "redes sociais".

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Construa Confiança com Histórias de Sucesso

Apresente histórias de sucesso de clientes convincentes em seus anúncios para aumentar a credibilidade e o apelo da oferta especial.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de anúncios em vídeo para minhas campanhas de marketing?

A HeyGen é um avançado Gerador de Anúncios de Vídeo AI que permite criar anúncios em vídeo atraentes para suas campanhas de marketing com facilidade. Você pode transformar scripts em vídeos envolventes usando avatares de AI e recursos de texto para vídeo, economizando tempo e recursos significativos.

Quais ativos criativos posso usar para personalizar meus projetos de criador de vídeo promocional na HeyGen?

Com o criador de vídeo promocional da HeyGen, você tem acesso a uma rica biblioteca de mídia, incluindo diversos modelos de vídeo, filmagens de estoque e animações. Você também pode aplicar as cores e o logotipo da sua marca com controles de branding e adicionar música para criar conteúdo altamente personalizado e envolvente.

A HeyGen pode me ajudar a produzir rapidamente vídeos de anúncio de oferta especial para redes sociais?

Com certeza, a HeyGen facilita a produção de vídeos de anúncio de oferta especial cativantes, ideais para redes sociais. Aproveite os modelos de vídeo prontos para uso e recursos poderosos de chamada à ação, depois baixe e compartilhe facilmente suas criações em todas as plataformas.

A HeyGen oferece ferramentas para controle criativo sobre o conteúdo de vídeo gerado por AI?

Sim, a HeyGen oferece amplo controle criativo através de seu editor intuitivo de arrastar e soltar e recursos robustos de AI. Você pode personalizar cada detalhe, desde adicionar legendas e narrações até ajustar proporções para diferentes plataformas, garantindo que sua visão ganhe vida.

