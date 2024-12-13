Crie um Vídeo de Apresentação de Slides Online em Minutos

Adicione narrações de voz AI e música às suas fotos e vídeos, transformando-os em apresentações de slides envolventes sem esforço.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um anúncio online de 30 segundos para uma boutique moderna, voltado para jovens adultos antenados na moda. O estilo visual precisa ser moderno, profissional e limpo, com transições nítidas entre imagens de produtos e pequenos clipes de vídeo, ao som de uma música comercial enérgica e animada. Utilize os modelos e cenas do HeyGen para rapidamente alcançar um visual polido e de alto impacto que impulsione o engajamento.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de apresentação de slides de 45 segundos explicando um simples reparo doméstico DIY, projetado para proprietários de casas e entusiastas de DIY em busca de dicas rápidas. O estilo visual deve ser claro, conciso e rico em gráficos, com sobreposições de texto informativas e transições suaves que guiam o espectador passo a passo. Garanta acessibilidade e clareza aproveitando o recurso de legendas do HeyGen para instruções e terminologia chave.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo dinâmico de 90 segundos compilando uma aventura de viagem inesquecível, perfeito para compartilhar com outros entusiastas de viagens ou amigos e familiares. O vídeo deve ostentar um estilo visual dinâmico e aventureiro com cortes rápidos, efeitos cinematográficos e uma rica mistura de fotos e vídeos de paisagens diversas, sublinhados por música global emocionante e paisagens sonoras naturais. Suplemente suas filmagens pessoais integrando visuais cativantes da biblioteca de mídia/estoque do HeyGen.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar um Vídeo de Apresentação de Slides

Crie facilmente apresentações de slides de fotos e vídeos impressionantes online, aprimoradas com narrações de voz AI e efeitos dinâmicos, prontas para compartilhar com seu público.

1
Step 1
Selecione Seu Material
Envie suas próprias "fotos e vídeos" ou escolha de uma rica biblioteca de "mídia de estoque" para começar seu projeto.
2
Step 2
Organize e Aprimore
Use o "editor de arrastar e soltar" intuitivo para organizar seus visuais, adicionar "música" e aplicar "transições" suaves entre os slides.
3
Step 3
Incorpore Elementos de AI
Eleve sua apresentação de slides com "narrações de voz AI" envolventes ou escolha entre "modelos" profissionalmente projetados para um início rápido.
4
Step 4
Baixe Sua Criação
Uma vez aperfeiçoado, "baixe o resultado" do seu projeto de "criador de apresentações de slides online" em alta qualidade, "sem marca d'água" incluída.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Histórias de Vídeo Dinâmicas

Transforme narrativas, apresentações ou conteúdo educacional em vídeos de apresentação de slides AI envolventes, trazendo suas histórias únicas à vida visualmente.

Perguntas Frequentes

Como posso criar um vídeo de apresentação de slides cativante com o HeyGen?

O HeyGen permite que você crie um vídeo de apresentação de slides cativante sem esforço. Utilize nosso editor de arrastar e soltar para combinar suas fotos e vídeos com modelos profissionais, criando histórias visuais impressionantes.

O HeyGen oferece recursos de AI para minhas apresentações de slides?

Sim, o HeyGen integra capacidades avançadas de AI para aprimorar suas apresentações de slides. Você pode adicionar narrações de voz AI e escolher de uma extensa biblioteca de mídia de estoque para produzir um vídeo de apresentação de slides AI verdadeiramente dinâmico.

Quais opções de personalização estão disponíveis para um criador de apresentações de slides online?

O criador de apresentações de slides online do HeyGen oferece robustas opções de personalização. Adicione música facilmente, aplique transições e efeitos envolventes e incorpore controles de marca para garantir que sua apresentação de slides reflita seu estilo e mensagem únicos.

Posso baixar meu vídeo de apresentação de slides finalizado sem marca d'água?

Absolutamente! O HeyGen permite que você baixe o resultado do seu vídeo de apresentação de slides sem qualquer marca d'água. Isso garante que seu conteúdo profissional esteja pronto para compartilhamento imediato nas redes sociais ou em qualquer outra plataforma.

