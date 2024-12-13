Faça um Vídeo Screencast Facilmente com Dicas Profissionais
Crie screencasts cativantes para demonstrações de software e tutoriais, adicionando facilmente narrações geradas por IA para aumentar o engajamento.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Produza um vídeo de treinamento de 2 minutos sobre funções avançadas de planilhas, projetado para treinadores corporativos integrarem novos funcionários, apresentando um estilo visual envolvente e informativo com texto na tela, apoiado por uma narração amigável gerada de forma eficaz usando a funcionalidade de texto para vídeo do HeyGen para criação rápida de conteúdo.
Desenvolva um vídeo de 60 segundos com gravação de tela e webcam para destacar o lançamento de um novo recurso, voltado para gerentes de produto que precisam entregar demonstrações concisas, orientadas para solução de problemas, com dicas visuais precisas e uma voz eficiente, aumentando a clareza com legendas/captions do HeyGen.
Desenhe um vídeo screencast de 1 minuto explicando um conceito complexo de codificação, destinado a criadores de cursos online e educadores que requerem um estilo visual educacional e bem ritmado com auxílios visuais profissionais, integrando avatares de IA do HeyGen para apresentar as informações de forma envolvente e esclarecer nuances técnicas.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Desenvolver Cursos Educacionais.
Produza facilmente cursos e tutoriais em vídeo abrangentes, expandindo seu alcance para um público global com conteúdo envolvente.
Aprimorar Programas de Treinamento.
Utilize vídeo impulsionado por IA para aumentar significativamente o engajamento dos participantes e a retenção de conhecimento em suas sessões de treinamento.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen simplifica a edição e criação de vídeos?
O HeyGen capacita os usuários a criar vídeos profissionais sem esforço, aproveitando avatares de IA e capacidades de texto para vídeo a partir de scripts. Você pode facilmente "cortar e aparar" segmentos e garantir uma saída de alta qualidade através de suas "ferramentas de vídeo aprimoradas por IA".
Posso fazer um vídeo screencast com o HeyGen?
Embora o HeyGen se concentre principalmente em vídeos gerados por IA, ele se integra perfeitamente para pós-produção em conteúdos como "gravação de tela e webcam". Você pode fazer upload de suas filmagens brutas e aprimorá-las com "narrações geradas por IA" e "legendas automáticas" para "demonstrações de software" ou "vídeos de treinamento" profissionais.
Quais ferramentas de vídeo aprimoradas por IA o HeyGen oferece?
O HeyGen fornece robustas "ferramentas de vídeo aprimoradas por IA", incluindo "avatares de IA", "geração de narração" e funcionalidade de "texto para vídeo a partir de script". Esses recursos simplificam a "escrita de scripts" e a produção de vídeos, garantindo um produto final polido adequado para plataformas como "YouTube".
Como posso personalizar meus vídeos com o HeyGen?
O HeyGen oferece extensos "controles de branding" como logotipos e cores, juntamente com "templates e cenas" personalizáveis. Você também pode utilizar sua "biblioteca de mídia/suporte de estoque" e ajustar "redimensionamento de proporção de aspecto e exportações" para adaptar perfeitamente seu conteúdo de "vídeo interativo".