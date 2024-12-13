Faça um Vídeo Screencast Facilmente com Dicas Profissionais

Crie screencasts cativantes para demonstrações de software e tutoriais, adicionando facilmente narrações geradas por IA para aumentar o engajamento.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo de treinamento de 2 minutos sobre funções avançadas de planilhas, projetado para treinadores corporativos integrarem novos funcionários, apresentando um estilo visual envolvente e informativo com texto na tela, apoiado por uma narração amigável gerada de forma eficaz usando a funcionalidade de texto para vídeo do HeyGen para criação rápida de conteúdo.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de 60 segundos com gravação de tela e webcam para destacar o lançamento de um novo recurso, voltado para gerentes de produto que precisam entregar demonstrações concisas, orientadas para solução de problemas, com dicas visuais precisas e uma voz eficiente, aumentando a clareza com legendas/captions do HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo screencast de 1 minuto explicando um conceito complexo de codificação, destinado a criadores de cursos online e educadores que requerem um estilo visual educacional e bem ritmado com auxílios visuais profissionais, integrando avatares de IA do HeyGen para apresentar as informações de forma envolvente e esclarecer nuances técnicas.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Fazer um Vídeo Screencast

Capture facilmente sua tela e webcam para criar tutoriais envolventes, demonstrações de software ou vídeos de treinamento com as ferramentas intuitivas do HeyGen, garantindo clareza e profissionalismo.

1
Step 1
Grave Sua Tela e Câmera
Comece usando o recurso integrado de gravação de tela e webcam do HeyGen para capturar a atividade do seu desktop junto com seu feed de câmera ao vivo. Demonstre claramente processos para demonstrações de software ou vídeos de treinamento, garantindo que todas as ações sejam visíveis.
2
Step 2
Adicione Anotações e Visuais
Aumente a clareza adicionando texto, formas ou destaques diretamente na sua gravação usando a ferramenta de anotações. Guie a atenção dos espectadores para áreas-chave e reforce informações importantes visualmente.
3
Step 3
Apare e Edite Suas Filmagens
Refine seu screencast aparando e cortando precisamente quaisquer seções indesejadas ou pausas. A interface de edição intuitiva permite criar um fluxo suave e profissional para seu vídeo final.
4
Step 4
Gere Narrações e Legendas por IA
Aumente a compreensão e acessibilidade utilizando a geração de narração do HeyGen para adicionar uma narração com som natural a partir do seu script. Opcionalmente, adicione legendas automáticas para envolver ainda mais seu público.

Produzir Conteúdo para Mídias Sociais

Produzir Conteúdo para Mídias Sociais

Crie rapidamente vídeos e clipes de screencast cativantes para mídias sociais para demonstrar produtos ou compartilhar dicas de forma eficaz.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a edição e criação de vídeos?

O HeyGen capacita os usuários a criar vídeos profissionais sem esforço, aproveitando avatares de IA e capacidades de texto para vídeo a partir de scripts. Você pode facilmente "cortar e aparar" segmentos e garantir uma saída de alta qualidade através de suas "ferramentas de vídeo aprimoradas por IA".

Posso fazer um vídeo screencast com o HeyGen?

Embora o HeyGen se concentre principalmente em vídeos gerados por IA, ele se integra perfeitamente para pós-produção em conteúdos como "gravação de tela e webcam". Você pode fazer upload de suas filmagens brutas e aprimorá-las com "narrações geradas por IA" e "legendas automáticas" para "demonstrações de software" ou "vídeos de treinamento" profissionais.

Quais ferramentas de vídeo aprimoradas por IA o HeyGen oferece?

O HeyGen fornece robustas "ferramentas de vídeo aprimoradas por IA", incluindo "avatares de IA", "geração de narração" e funcionalidade de "texto para vídeo a partir de script". Esses recursos simplificam a "escrita de scripts" e a produção de vídeos, garantindo um produto final polido adequado para plataformas como "YouTube".

Como posso personalizar meus vídeos com o HeyGen?

O HeyGen oferece extensos "controles de branding" como logotipos e cores, juntamente com "templates e cenas" personalizáveis. Você também pode utilizar sua "biblioteca de mídia/suporte de estoque" e ajustar "redimensionamento de proporção de aspecto e exportações" para adaptar perfeitamente seu conteúdo de "vídeo interativo".

