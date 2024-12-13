Como Fazer um Vídeo de Gravação de Tela Facilmente

Grave sua tela e câmera para tutoriais e apresentações claras, depois adicione elementos dinâmicos com os avatares de IA do HeyGen para máximo impacto.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de treinamento de 1 minuto demonstrando um novo processo técnico para o pessoal de suporte de TI, apresentando um estilo visual dinâmico com chamadas animadas e um áudio instrutivo e animado. Aproveite as legendas do HeyGen para melhorar a acessibilidade e esclarecer os passos dentro do seu vídeo de gravação de tela.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo conciso de 45 segundos de atualização interna para gerentes de projeto, demonstrando um novo recurso de aplicativo gravando sua tela e câmera. Este vídeo deve adotar um estilo visual moderno e envolvente e uma entrega de áudio entusiástica e clara, aproveitando os Modelos e cenas do HeyGen para estruturar rapidamente seu conteúdo.
Prompt de Exemplo 3
Crie um guia detalhado de 2 minutos para solução de problemas para usuários finais, abordando um problema comum de software com um estilo visual calmo e fácil de seguir e um tom de áudio tranquilizador e paciente. Utilize a biblioteca de mídia/suporte de estoque do HeyGen para adicionar auxílios visuais relevantes, garantindo captura de áudio do sistema abrangente e clareza para os espectadores.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Fazer um Vídeo de Gravação de Tela

Aprenda a capturar facilmente sua tela, áudio e webcam para produzir vídeos de alta qualidade para tutoriais, apresentações ou compartilhamento de ideias.

1
Step 1
Selecione Seus Entradas de Gravação
Escolha o que capturar: sua tela inteira, uma janela específica, sua webcam e fontes de áudio como seu microfone ou áudio do sistema. Isso configura sua gravação de tela e câmera.
2
Step 2
Grave Seu Conteúdo
Inicie sua sessão de gravação de tela. Navegue pelo seu conteúdo, demonstre ações e fale claramente, garantindo que todos os visuais e sons essenciais sejam capturados com precisão.
3
Step 3
Corte e Refine Seu Vídeo
Após a gravação, use ferramentas básicas de corte para remover pausas, erros ou seções desnecessárias, tornando seu vídeo conciso e profissional.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Final
Salve sua gravação polida em um formato amplamente compatível, como uma exportação em MP4. Seu vídeo agora está pronto para ser compartilhado, carregado ou aprimorado com ferramentas de edição avançadas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Conteúdo Dinâmico para Mídias Sociais

Produza rapidamente vídeos e clipes cativantes para plataformas sociais, aproveitando a IA para simplificar a criação de conteúdo para demonstrações ou anúncios.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen permite que os usuários criem vídeos de forma eficiente com controles técnicos avançados?

O HeyGen oferece ferramentas intuitivas para edição de vídeos, incluindo modelos personalizáveis, controles de marca para logotipos e cores, e redimensionamento flexível de proporção de aspecto. Você pode gerenciar facilmente esses elementos técnicos para produzir conteúdo profissional e garantir compatibilidade de exportação em MP4.

O HeyGen pode me ajudar a criar vídeos com avatares de IA para diversos fins?

Com certeza, o HeyGen permite que você integre avatares de IA realistas em seus vídeos explicativos e de treinamento. Basta inserir seu roteiro, e a IA do HeyGen gerará a performance do avatar e a narração.

Quais recursos técnicos o HeyGen oferece para edição de vídeos e otimização de conteúdo?

O HeyGen oferece recursos técnicos robustos, como geração automática de legendas, acesso a uma biblioteca de mídia diversificada e opções flexíveis de exportação em MP4. Essas capacidades permitem que você edite vídeos com precisão e os otimize para qualquer plataforma.

O HeyGen suporta a geração de narrações e legendas para meus projetos de vídeo?

Sim, o HeyGen se destaca na geração de narrações diretamente do seu roteiro, oferecendo uma variedade de vozes e idiomas. Ele também gera automaticamente legendas precisas, garantindo que seus vídeos criados sejam acessíveis e profissionais.

