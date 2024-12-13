Faça um Vídeo Tutorial do Salesforce: Rápido e Simples

Produza vídeos de treinamento do Salesforce profissionalmente e rapidamente a partir do seu roteiro, simplificando o aprendizado para administradores e usuários com Texto-para-vídeo a partir do roteiro.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo impactante de 45 segundos projetado para equipes de vendas, mostrando como elaborar um "discurso de vendas" convincente usando dados de "clientes" do Salesforce. O estilo visual deve ser dinâmico e profissional, com um tom de áudio energético e persuasivo. Utilize os Modelos e cenas do HeyGen para desenvolvimento rápido e Texto-para-vídeo a partir do roteiro para garantir uma apresentação polida e de alto impacto que destaque o poder da venda orientada por dados.
Prompt de Exemplo 2
É necessário um vídeo informativo de 60 segundos para detalhar os principais benefícios e caminhos de carreira para aspirantes a "administradores certificados" e profissionais de TI que buscam a certificação de "admin" no Salesforce. O estilo visual deve ser educacional, apoiado por uma narração clara e autoritária, tornando-o um excelente recurso de "vídeos de treinamento". Garanta acessibilidade empregando as Legendas/captions do HeyGen e enriqueça o conteúdo com visuais relevantes usando suporte de Biblioteca de mídia/estoque.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de demonstração elegante de 30 segundos destacando um recurso específico de "análise de negócios" dentro do "Salesforce", como geração de relatórios ou personalização de painéis. Este vídeo, direcionado a analistas de dados e usuários avançados do Salesforce, deve apresentar uma estética visual moderna e limpa com um estilo de áudio preciso e envolvente. Aproveite o redimensionamento de proporção e exportações do HeyGen para otimizar a saída para várias plataformas e utilize avatares de IA para apresentar informações complexas de forma clara e concisa.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Fazer um Vídeo Tutorial do Salesforce

Crie vídeos tutoriais do Salesforce profissionalmente e envolventes em quatro etapas simples, aproveitando os poderosos recursos de IA do HeyGen para um aprendizado claro e impactante.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Tutorial
Comece delineando os conceitos ou processos específicos do Salesforce que você deseja ensinar. Escreva um roteiro detalhado que o HeyGen usará para sua capacidade de "Texto-para-vídeo a partir do roteiro", garantindo uma narrativa clara e concisa para seu "tutorial do Salesforce".
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador de IA
Selecione um "avatar de IA" que melhor se adapte ao seu estilo de marca e tutorial. Cole seu roteiro preparado no HeyGen, e a plataforma gerará automaticamente seu vídeo de treinamento, dando vida ao seu conteúdo.
3
Step 3
Aplique Branding e Refine
Personalize seu tutorial utilizando os "Controles de branding (logotipo, cores)" do HeyGen. Integre o logotipo e a paleta de cores da sua empresa para manter a consistência da marca em todo o seu conteúdo "Salesforce", aprimorando o profissionalismo.
4
Step 4
Exporte e Distribua Seu Vídeo
Uma vez finalizado, use o recurso de "Redimensionamento de proporção e exportações" do HeyGen para baixar seu vídeo de alta qualidade. Compartilhe seu novo "faça um vídeo tutorial do Salesforce" em várias plataformas para alcançar seu público de forma eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Discursos de Vendas Dinâmicos

.

Transforme demonstrações do Salesforce em vídeos de discurso de vendas persuasivos, mostrando claramente os recursos e despertando o interesse do cliente com visuais envolventes impulsionados por IA.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento do Salesforce para administradores certificados?

O HeyGen permite que os usuários criem facilmente vídeos abrangentes de treinamento do Salesforce usando avatares de IA e tecnologia de texto-para-vídeo. Você pode transformar roteiros em materiais de vídeo envolventes, garantindo um aprendizado eficaz para administradores certificados e qualquer pessoa que busque conhecimento aprofundado sobre todos os tópicos.

O que torna o HeyGen ideal para desenvolver vídeos de discurso de vendas impactantes para clientes?

O HeyGen oferece ferramentas poderosas para criar vídeos de discurso de vendas convincentes que comunicam claramente os benefícios do produto e abordam os pontos problemáticos dos clientes. Utilize modelos profissionais e avatares de IA para entregar sua declaração de resumo com confiança, aprimorando sua estratégia de venda de produtos e aumentando a receita.

Posso personalizar a aparência dos meus materiais de vídeo do Salesforce usando os recursos do HeyGen?

Sim, o HeyGen oferece extensos controles de branding e uma rica biblioteca de mídia para personalizar seus materiais de vídeo do Salesforce. Você pode incorporar seu logotipo, cores da marca e imagens de estoque, garantindo que seus tutoriais ou discursos de vendas se alinhem perfeitamente com a identidade da sua marca em várias plataformas.

Como o HeyGen apoia a criação de conteúdo diversificado do Salesforce, desde tutoriais até recomendações de produtos?

O HeyGen capacita você a produzir uma ampla gama de conteúdos do Salesforce, desde tutoriais detalhados cobrindo desenvolvimento e integração principais até recomendações de produtos concisas. Aproveite a geração de texto-para-vídeo e narração para criar rapidamente vídeos úteis que cobrem todos os tópicos e aprofundam o conhecimento do seu público.

