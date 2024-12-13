Faça um Vídeo de Vendas que Converte em Minutos

Aproveite os avatares AI para criar mensagens de vídeo personalizadas que impulsionam conversões, sem edição complexa.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo envolvente de 30 segundos para potenciais leads, projetado para gerar interesse e capturar informações de contato. Adote um estilo visual e de áudio amigável e direto para entregar "mensagens de vídeo personalizadas" que ressoem. Aproveite a "geração de narração" da HeyGen para adicionar um toque humano e caloroso, ajudando na "geração de leads" ao convidar os espectadores a saber mais sobre suas ofertas e estabelecer contato inicial.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo curto inspirador de 60 segundos direcionado a clientes na fase de consideração, com o objetivo de "impulsionar conversões". O estilo visual deve ser moderno e elegante, apresentando imagens aspiracionais e música de fundo motivadora para contar uma poderosa mensagem de "storytelling". Empregue os extensos "Modelos e cenas" da HeyGen para montar rapidamente um vídeo de aparência profissional que destaque o sucesso do cliente e o valor do produto, motivando decisões de compra.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo de vendas dinâmico de 20 segundos para representantes de vendas ocupados e pequenos empresários que precisam "fazer um vídeo de vendas" rapidamente. O estilo visual deve ser acelerado e energético, com texto claro e conciso na tela. Implemente a funcionalidade "Texto para vídeo a partir de roteiro" da HeyGen para agilizar a criação de conteúdo, garantindo que os pontos cruciais sejam comunicados de forma eficaz através de áudio e "Legendas" para máximo impacto e compreensão rápida.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Fazer um Vídeo de Vendas

Aproveite a AI da HeyGen para criar rapidamente vídeos de vendas envolventes que cativam seu público e comunicam efetivamente sua mensagem, simplificando vendas B2B e geração de leads.

Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo sua mensagem de vendas envolvente. Nossa avançada **ferramenta de texto para vídeo** converte seu roteiro em um vídeo polido, tornando o processo de criação simples e eficiente.
Step 2
Selecione Seu Apresentador AI
Escolha entre uma variedade diversificada de **avatares AI** para representar sua marca, completos com geração de narração realista, para mensagens de vídeo personalizadas que ressoem com seus prospectos.
Step 3
Enriqueça com Visuais e Branding
Utilize nosso abrangente **editor de vídeo online** para adicionar cenas de fundo, mídia de nossa biblioteca e aplicar sua marca com logotipos e cores personalizados para reforçar sua mensagem.
Step 4
Gere e Compartilhe
Visualize seu vídeo de vendas completo, faça os ajustes finais e, em seguida, exporte-o no formato desejado, pronto para ajudar a **impulsionar conversões** e elevar suas iniciativas de vendas B2B.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso de Clientes

Construa confiança e impulsione conversões criando vídeos poderosos com AI que mostram experiências positivas de clientes e depoimentos.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a fazer um vídeo de vendas de forma eficiente?

A HeyGen é um inovador Criador de Vídeos de Vendas que simplifica como você faz um vídeo de vendas transformando roteiros em conteúdo visual envolvente. Esta ferramenta de texto para vídeo, combinada com modelos personalizáveis, permite a produção rápida de materiais de vendas atraentes.

Quais capacidades avançadas a HeyGen oferece para mensagens de vídeo personalizadas?

A HeyGen aproveita a tecnologia de ponta de Avatares AI e vozes AI realistas para criar mensagens de vídeo altamente personalizadas, ideais para vendas B2B e geração de leads. Isso permite conexões autênticas com seu público-alvo.

A HeyGen pode ser usada para criar demonstrações de produto de alta qualidade facilmente?

Absolutamente, o editor de vídeo online da HeyGen permite que você crie demonstrações de produto profissionais com facilidade, utilizando edição baseada em roteiro e controles de marca robustos. Você também pode adicionar legendas dinâmicas para um maior engajamento do público.

Como a HeyGen auxilia empresas a impulsionar conversões?

A HeyGen capacita empresas a impulsionar conversões através de narrativas de vídeo envolventes, utilizando avatares AI e funcionalidade dinâmica de texto para vídeo. Suas integrações perfeitas ainda mais simplificam seu fluxo de trabalho e amplificam os esforços de geração de leads.

