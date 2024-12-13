Crie um Vídeo de Anúncio para Venda que Aumenta as Conversões

Cresça seu negócio facilmente com anúncios em vídeo cativantes usando os extensos templates & cenas da HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva uma campanha persuasiva de "anúncios em vídeo" de 45 segundos voltada para profissionais de marketing digital e agências, demonstrando como melhorar significativamente o ROI da campanha com formatos de anúncios inovadores. Utilize um "avatar de IA" envolvente como apresentador, entregando estatísticas e benefícios chave com um tom confiante gerado por "Geração de narração". A estética visual deve ser limpa e profissional, incorporando infográficos e uma forte "chamada para ação" claramente exibida na tela.
Prompt de Exemplo 2
Produza um "vídeo promocional de produto" informativo de 60 segundos projetado para gerentes de produto e startups, ilustrando os pontos de venda únicos de um novo gadget tecnológico. Empregue um estilo visual elegante e moderno com transições suaves, aproveitando o "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" da HeyGen para imagens de fundo de alta qualidade e uma narrativa sofisticada criada a partir de "Texto para vídeo a partir de roteiro". O áudio deve apresentar uma voz calma e autoritária explicando os recursos, juntamente com música de fundo elegante, enfatizando como os usuários podem "personalizar a mensagem da sua marca" de forma eficaz.
Prompt de Exemplo 3
Gere um "anúncio de vídeo para venda" impactante de 15 segundos voltado para influenciadores de mídia social e criadores de conteúdo, projetado especificamente para plataformas como o Instagram. A experiência visual deve ser rápida e visualmente cativante, otimizada para visualização móvel usando "Redimensionamento de proporção e exportações" da HeyGen, com "Legendas/captions" em destaque na tela que chamam a atenção mesmo sem som. A música de fundo deve ser moderna e animada, incentivando o engajamento imediato e conversões.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Criação de um Vídeo de Anúncio para Venda

Crie facilmente vídeos de anúncios para venda envolventes que capturam a atenção, promovem suas ofertas e geram ação do cliente em todas as plataformas de redes sociais.

1
Step 1
Selecione um Template
Escolha entre uma variedade de templates profissionalmente projetados para começar rapidamente a criar seu vídeo de anúncio para venda com uma estrutura eficaz.
2
Step 2
Aplique Sua Marca
Integre seu logotipo, cores da marca e imagens de produtos no anúncio para garantir uma aparência consistente e profissional que ressoe com seu público.
3
Step 3
Enriqueça com Mídia de Estoque
Acesse uma extensa biblioteca de clipes e imagens de estoque de alta qualidade para enriquecer visualmente seu anúncio de venda e capturar a atenção do público para suas promoções.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Baixe seu anúncio finalizado em vários formatos de proporção, pronto para desempenho ideal em plataformas como Instagram e Facebook, impulsionando suas vendas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Depoimentos de Clientes em Anúncios

Aproveite vídeos de IA para apresentar histórias de sucesso de clientes autênticas, construindo confiança e aumentando a credibilidade das suas campanhas de anúncios para venda.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar anúncios em vídeo envolventes para vendas?

A HeyGen simplifica o processo de criação de anúncios em vídeo envolventes com suas ferramentas baseadas em IA e extensos templates. Você pode personalizar facilmente seu vídeo usando o editor intuitivo de arrastar e soltar para criar um anúncio de vídeo para venda que se destaca e gera ação.

Posso personalizar a presença da minha marca nos anúncios em vídeo da HeyGen?

Absolutamente. O criador de anúncios em vídeo da HeyGen permite que você personalize totalmente a presença da sua marca, desde a integração do seu logotipo e cores até a adição de texto animado e até Avatares de IA, garantindo que seus anúncios em vídeo reflitam sua identidade única.

Quais tipos de ativos criativos posso usar na HeyGen para criar anúncios em vídeo vencedores?

A HeyGen oferece uma rica biblioteca de mídia com clipes e imagens de estoque, além de suportar o upload de seus próprios ativos para criar anúncios em vídeo dinâmicos de UGC. Nossas ferramentas baseadas em IA ajudam você a integrar esses elementos de forma perfeita para alcançar anúncios em vídeo vencedores com uma chamada para ação clara.

Como a HeyGen torna a criação de anúncios em vídeo fácil e eficiente?

A HeyGen é um criador de anúncios em vídeo fácil que simplifica o processo criativo com seu editor de arrastar e soltar e templates prontos para uso. Você pode gerar rapidamente vídeos de formato curto diretamente do texto, tornando a criação de anúncios em vídeo simples e eficiente para todas as plataformas de anúncios em redes sociais.

