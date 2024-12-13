Os avatares de IA do HeyGen fornecem uma presença consistente e profissional na tela, permitindo que você gere conteúdo de vídeo que seja envolvente e informativo para treinamentos em conformidade com a OSHA. Esses avatares realistas ajudam a apresentar informações de segurança complexas de forma clara e concisa, aprimorando seus vídeos de treinamento de segurança.