Crie um Vídeo de Roteiro para Comunicação Clara

Transforme seus planos estratégicos em roteiros visuais envolventes com a capacidade de texto para vídeo do HeyGen, garantindo o alinhamento claro dos stakeholders.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um roteiro visual atraente de 45 segundos voltado para investidores e o conselho executivo, delineando planos estratégicos de longo prazo com uma estética visual inspiradora e futurista. Incorpore transições de cena dinâmicas e música cinematográfica, apresentando um avatar de IA autoritário para apresentar a visão com impacto.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo vibrante de 30 segundos para sua base de usuários existente e seguidores de redes sociais, comunicando claramente o lançamento de um novo recurso. O vídeo deve ser envolvente, amigável e dinâmico, com música de fundo alegre, utilizando texto na tela e legendas/captions do HeyGen para máxima acessibilidade e comunicação clara.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva uma atualização informativa de 90 segundos para equipes multifuncionais e gerentes de projeto, fornecendo um roteiro abrangente do projeto para melhorar o alinhamento dos stakeholders. O estilo visual deve ser limpo e orientado por dados, com gráficos concisos, apoiado por música de fundo calma e utilizando texto para vídeo a partir do script para articular explicações detalhadas.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação



Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Fazer um Vídeo de Roteiro

Comunique visualmente seus planos estratégicos e desenvolvimento de produtos com apresentações de vídeo dinâmicas usando os recursos impulsionados por IA do HeyGen.

1
Step 1
Cole Seu Script
Comece colando os detalhes do seu roteiro no editor de script. O motor de texto para vídeo do HeyGen converterá instantaneamente suas palavras em um rascunho de vídeo profissional, estabelecendo a base para suas apresentações de vídeo dinâmicas.
2
Step 2
Selecione um Modelo
Escolha entre uma variedade de modelos profissionalmente projetados que melhor se adequam ao seu desenvolvimento de produtos ou planos estratégicos. Esses modelos fornecem uma estrutura visual para o seu vídeo de roteiro, garantindo comunicação clara.
3
Step 3
Personalize com IA
Enriqueça seu vídeo adicionando um avatar de IA para narrar seu roteiro ou gerar uma narração. Personalize visuais, texto e mídia da biblioteca de ativos para dar vida aos seus roteiros visuais.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo de roteiro gerando legendas para acessibilidade e impacto. Uma vez concluído, exporte seu vídeo em vários formatos de proporção, pronto para alinhamento de stakeholders ou compartilhamento em redes sociais.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Criação de anúncios de alto desempenho em minutos com vídeo de IA

Produza anúncios de vídeo impactantes para marcos importantes do roteiro e mudanças estratégicas, envolvendo stakeholders de forma eficaz.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a fazer um vídeo de roteiro cativante?

O HeyGen capacita você a fazer um vídeo de roteiro que realmente cativa com avatares de IA, diversos modelos e apresentações de vídeo dinâmicas. Transforme seus planos em conteúdo claro e envolvente para uma comunicação aprimorada.

Quais recursos inovadores o HeyGen oferece para criar roteiros visuais?

O HeyGen oferece recursos impulsionados por IA, como conversão de texto para vídeo e geração de narração realista para criar roteiros visuais. Combine isso com modelos personalizáveis para resultados atraentes e profissionais.

O HeyGen suporta maneiras criativas de apresentar o desenvolvimento de produtos e planos estratégicos?

Com certeza! O HeyGen é projetado para apresentações criativas, permitindo que você transforme o desenvolvimento de produtos e planos estratégicos em conteúdo de vídeo envolvente. Utilize avatares de IA e mídia rica para alcançar comunicação clara e alinhamento dos stakeholders.

Posso usar o HeyGen como um Criador de Vídeo de Roteiro de IA sem experiência extensa em edição?

Sim, o HeyGen é um Criador de Vídeo de Roteiro de IA intuitivo, perfeito para qualquer pessoa, independentemente da experiência em edição. Nossa interface amigável e modelos pré-desenhados tornam a criação de vídeos de roteiro impactantes simples e eficiente.

