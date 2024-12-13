Crie um Vídeo de Anúncio de Retargeting que Converte
Aumente as conversões e reengaje seu público-alvo com anúncios em vídeo poderosos, criados facilmente a partir de um roteiro usando IA.
É necessário um "vídeo de anúncio de retargeting" envolvente de 45 segundos para empresas de e-commerce e profissionais de marketing digital, projetado para "otimizar o conteúdo de vídeo" para máximo reengajamento com visitantes anteriores do site. Apresente este conteúdo dinâmico e vibrante, completo com música de fundo animada, através de um avatar de IA profissional. Os avatares de IA da HeyGen garantirão uma presença atraente e consistente na tela para sua mensagem.
Para guiar profissionais de marketing avançados e estrategistas de campanhas publicitárias, desenvolva um vídeo instrutivo abrangente de 1 minuto e 30 segundos focado nas tecnicalidades de implementar "rastreamento de conversões" no "Google Ads" para retargeting. Este vídeo requer um estilo visual limpo e orientado por dados, com sobreposições de texto prático na tela e uma narração calma e autoritária. Utilize o recurso de Legendas da HeyGen para melhorar a acessibilidade e a clareza de termos técnicos complexos.
Ilustrando as melhores práticas para lançar uma campanha de "remarketing dinâmico" e melhorar a eficiência da "campanha publicitária", produza um vídeo nítido de 30 segundos especificamente para profissionais de marketing de desempenho e compradores de mídia. Este vídeo moderno e conciso deve apresentar um avatar de IA falando diretamente para a câmera, entregando um forte chamado à ação. Aproveite o recurso de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto da HeyGen para garantir uma adaptação perfeita em várias plataformas de mídia social.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Criação de Anúncios de Alto Desempenho.
Produza rapidamente anúncios de retargeting em vídeo atraentes para reengajar prospects e impulsionar conversões mais altas.
Vídeos Envolventes para Mídias Sociais.
Gere clipes de vídeo dinâmicos em minutos, perfeitos para cativar audiências personalizadas em campanhas de retargeting nas mídias sociais.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode simplificar a criação de anúncios de retargeting em vídeo de alta qualidade?
A HeyGen simplifica a criação de anúncios de retargeting em vídeo envolventes transformando texto em ativos de vídeo profissionais usando avatares de IA, narrações e modelos personalizáveis. Isso permite a produção rápida de diversos formatos de anúncios, perfeitamente adequados para sua lista de público-alvo em várias redes digitais.
Quais capacidades técnicas a HeyGen oferece para otimizar campanhas de retargeting em vídeo?
A HeyGen permite que você produza ativos de vídeo tecnicamente otimizados oferecendo várias opções de redimensionamento de proporção de aspecto e controles de marca robustos, garantindo que seus vídeos de anúncios de retargeting se ajustem a diversos formatos de anúncios. Esses recursos ajudam a adaptar o conteúdo para plataformas como Google Ads e YouTube, essenciais para campanhas de retargeting em vídeo eficazes e engajamento de audiência personalizada.
Posso personalizar anúncios de retargeting em vídeo para segmentos de audiência específicos usando a HeyGen?
Absolutamente, a HeyGen permite a personalização dinâmica de anúncios de retargeting em vídeo, permitindo que você gere ativos de vídeo variados para diferentes audiências personalizadas ou listas de público-alvo. Aproveite os avatares de IA e as opções flexíveis de texto-para-vídeo para criar mensagens únicas que ressoem com base em dados de eventos específicos do espectador ou comportamento de vídeo.
Como a HeyGen acelera a produção de ativos de vídeo para uma campanha de remarketing?
A HeyGen acelera significativamente a produção de vídeo para sua campanha de remarketing convertendo instantaneamente roteiros em ativos de vídeo polidos com avatares de IA e narrações profissionais. Esta criação rápida de conteúdo permite que os profissionais de marketing iterem rapidamente e implantem múltiplos vídeos de anúncios de retargeting, otimizando para o desempenho da campanha e rastreamento de conversões sem os prazos tradicionais de produção de vídeo.