A HeyGen acelera significativamente a produção de vídeo para sua campanha de remarketing convertendo instantaneamente roteiros em ativos de vídeo polidos com avatares de IA e narrações profissionais. Esta criação rápida de conteúdo permite que os profissionais de marketing iterem rapidamente e implantem múltiplos vídeos de anúncios de retargeting, otimizando para o desempenho da campanha e rastreamento de conversões sem os prazos tradicionais de produção de vídeo.