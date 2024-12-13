Faça um Vídeo Tutorial de Varejo e Aumente Suas Vendas Hoje

Converta roteiros em vídeos profissionais de demonstração de produtos com o recurso de texto-para-vídeo da HeyGen, aumentando as vendas e o marketing de produtos.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo explicativo profissional de 60 segundos projetado para informar clientes atuais e potenciais sobre os benefícios do nosso novo programa de fidelidade. O vídeo deve adotar um estilo visual limpo e informativo, complementado por uma narração amigável. Utilize a capacidade de texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro para agilizar a produção e inclua legendas para melhorar a acessibilidade deste vídeo de marketing crucial.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo tutorial de 30 segundos para o varejo, oferecendo dicas rápidas de gerenciamento de inventário especificamente para pequenos empresários e gerentes de loja. O estilo visual e de áudio deve ser prático e conciso, usando visuais dinâmicos da biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para ilustrar os pontos-chave de forma eficaz. Este guia rápido, aproveitando os modelos e cenas da HeyGen, demonstrará como práticas eficientes de inventário podem aumentar significativamente as vendas e melhorar as operações de e-commerce.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo de demonstração de produto de 45 segundos, voltado para compradores que são novos no uso de nossos quiosques de autoatendimento. A apresentação visual deve ser clara e passo a passo, transmitindo um tom tranquilizador, com os avatares de IA da HeyGen guiando os usuários pelo processo de forma fluida. Garanta que a exportação final seja otimizada para várias plataformas usando o recurso de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto da HeyGen, tornando esta uma demonstração de produto verdadeiramente eficaz para melhorar a experiência do cliente.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Fazer um Vídeo Tutorial de Varejo

Crie vídeos instrutivos envolventes para seus produtos sem esforço, aumentando a compreensão do cliente e as vendas com as ferramentas intuitivas da HeyGen.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro e Esboço
Comece redigindo o conteúdo do seu vídeo. Utilize o recurso "Texto-para-vídeo a partir de roteiro" da HeyGen para estruturar seu tutorial de forma fácil e garantir uma mensagem clara e concisa.
2
Step 2
Escolha Seu Estilo Visual
Escolha entre uma biblioteca diversificada de "Modelos e cenas" para definir o cenário perfeito. Aumente o engajamento incorporando "Avatares de IA" realistas para apresentar as informações do seu produto de forma dinâmica.
3
Step 3
Adicione Mídia e Marca Envolventes
Integre imagens de produtos e visuais relevantes usando nossa extensa "Biblioteca de mídia/suporte de estoque". Aplique seus "Controles de marca (logotipo, cores)" distintos para garantir que seu vídeo de varejo esteja alinhado com a identidade da sua marca.
4
Step 4
Exporte e Distribua Seu Vídeo
Finalize seu vídeo tutorial e exporte-o, aproveitando o "Redimensionamento de proporção de aspecto e exportações" para várias plataformas como redes sociais e YouTube. Inclua "Legendas/legendas automáticas" para maximizar o alcance e a acessibilidade.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Demonstrações de Produtos de Alto Desempenho

Produza rapidamente vídeos de demonstração de produtos e explicativos de alto desempenho com IA para cativar clientes de varejo e aumentar as vendas.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos tutoriais de varejo envolventes de forma eficiente?

O kit de ferramentas generativas de IA da HeyGen permite transformar rapidamente seus roteiros em vídeos tutoriais de varejo profissionais com avatares de IA e narrações. Isso simplifica significativamente o processo de marketing de vídeo e demonstrações de produtos, ajudando a aumentar as vendas.

A HeyGen pode ajudar com a marcação dos meus vídeos de marketing de varejo?

Com certeza! A HeyGen oferece uma variedade de modelos de vídeo e controles de marca robustos, permitindo que você incorpore seu logotipo e cores da marca em seus vídeos explicativos e demonstrações de produtos. Isso garante uma identidade de marca consistente em todo o seu conteúdo de mídia social e YouTube.

Quais recursos a HeyGen oferece para fazer vídeos de instruções de produtos?

Com a HeyGen, você pode facilmente criar vídeos de instruções e demonstrações de produtos transformando roteiros baseados em texto em vídeo com avatares de IA e legendas geradas automaticamente. A plataforma também fornece uma biblioteca de mídia para aprimorar seu conteúdo de vídeo de varejo sem a necessidade de habilidades extensas de edição de vídeo.

Como a HeyGen otimiza vídeos de varejo para diferentes plataformas como redes sociais ou e-commerce?

A HeyGen oferece suporte a redimensionamento de proporção de aspecto e várias opções de exportação, garantindo que seus vídeos de varejo sejam perfeitamente otimizados para plataformas como redes sociais, YouTube ou seu site de e-commerce. Essa capacidade ajuda a maximizar o alcance do seu marketing de vídeo para marketing e demonstrações de produtos.

