Faça um Vídeo de Relatório: Rápido e Profissional

Crie vídeos de relatório de notícias envolventes com facilidade. Acesse modelos de vídeo ricos e personalize seu conteúdo rapidamente usando os modelos e cenas do HeyGen.

340/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine que você foi encarregado de fazer um vídeo de relatório criativo de 45 segundos para um curso universitário, detalhando um evento histórico. O estilo visual deve ser energético e moderno, incorporando animações de texto dinâmicas para destacar datas e figuras importantes, acompanhado por uma narração animada. Aproveite o recurso de geração de Narração do HeyGen para narrar informações complexas com clareza e impacto.
Prompt de Exemplo 2
É necessário um vídeo de atualização de produto elegante e informativo de 30 segundos para potenciais clientes, destacando um novo recurso de software. O estilo visual deve ser polido, com um avatar de IA apresentando os principais benefícios, e o áudio deve ser direto e persuasivo. Utilize os avatares de IA do HeyGen para entregar uma apresentação profissional e envolvente sem a necessidade de talento em frente às câmeras.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo de notícias convincente de 90 segundos para pequenos empresários, analisando as tendências recentes do mercado que afetam seu setor. A apresentação visual deve ser autoritária e baseada em dados, apresentando estatísticas na tela e música de fundo profissional. Garanta acessibilidade e clareza empregando o recurso de Legendas do HeyGen para tornar a análise detalhada fácil de seguir para todos os espectadores.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Fazer um Vídeo de Relatório

Crie relatórios de notícias profissionais e envolventes e resumos de vídeo sem esforço com as ferramentas intuitivas e recursos alimentados por IA do HeyGen.

1
Step 1
Selecione Seu Modelo ou Roteiro
Escolha de uma biblioteca de "modelos de vídeo ricos" ou converta seu roteiro diretamente em vídeo usando a funcionalidade de texto para vídeo, estabelecendo a base para seu relatório com os "Modelos e cenas" do HeyGen.
2
Step 2
Personalize Conteúdo e Visuais
Enriqueça seu relatório com uma "extensa biblioteca de mídia", adicione animações de texto dinâmicas e grave narrações para personalizar sua mensagem e narrativa visual usando o "Suporte de biblioteca/estoque de mídia" do HeyGen.
3
Step 3
Refine com Recursos de IA
Utilize "legendas automáticas" para acessibilidade, gere narrações realistas e incorpore avatares de IA para apresentar suas notícias com polimento profissional, aproveitando a capacidade de "Legendas" do HeyGen.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Relatório
Finalize sua "edição de vídeo com IA" com ferramentas abrangentes, garantindo que seu relatório esteja perfeitamente cronometrado e polido antes de exportá-lo no formato desejado, suportado pelo "Redimensionamento de proporção e exportações" do HeyGen.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Atualizações Rápidas de Notícias e Resumos

.

Crie rapidamente um vídeo de relatório para redes sociais, compartilhando atualizações de notícias concisas ou resumindo relatórios mais longos para alcançar um público mais amplo.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a fazer um vídeo de relatório profissional rapidamente?

O HeyGen permite que você faça um vídeo de relatório profissional de forma eficiente usando avatares de IA, modelos de vídeo ricos e capacidades de texto para vídeo. Você pode personalizar facilmente o conteúdo do seu vídeo de relatório de notícias com animações de texto dinâmicas e uma extensa biblioteca de mídia para controle criativo.

Quais recursos o HeyGen oferece para personalizar um vídeo de relatório de notícias?

O HeyGen fornece ferramentas extensivas de edição de vídeo para personalizar seu vídeo de relatório de notícias, incluindo controles de marca, animações de texto dinâmicas e uma extensa biblioteca de mídia. Você também pode gerar narrações precisas e legendas para seu conteúdo.

Posso usar edição de vídeo com IA para gerar narrações e legendas para meus relatórios de vídeo?

Absolutamente. A edição de vídeo com IA do HeyGen simplifica a criação de conteúdo gerando narrações com som natural diretamente do seu roteiro. Ele também oferece legendas automáticas, garantindo que seus relatórios de vídeo sejam acessíveis e envolventes.

Quais são as melhores ferramentas dentro do HeyGen para criar um vídeo de relatório atraente?

O HeyGen oferece ferramentas poderosas como avatares de IA, uma biblioteca de mídia versátil e recursos integrados de texto para vídeo para criar facilmente um vídeo de relatório. Você também pode utilizar seu teleprompter de IA para uma entrega suave e captura de tela para visuais relevantes.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo