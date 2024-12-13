Crie um Vídeo de Lançamento: Apresente Seu Produto com Impacto
Desenvolva rapidamente vídeos de lançamento impressionantes que capturam a atenção usando templates & cenas personalizáveis, sem necessidade de habilidades de edição.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Crie um teaser de anúncio de videoclipe artístico de 45 segundos para o novo álbum de um artista indie, voltado para fãs dedicados de música e seguidores. Utilize visuais cinematográficos e sombrios da biblioteca de mídia/estoque da HeyGen, combinados com design de som etéreo e legendas sutis para revelar letras ou citações.
Produza um vídeo promocional energético de 60 segundos para um evento virtual próximo, projetado para atrair profissionais e potenciais participantes. Adote um estilo visual vibrante e profissional com transições rápidas e uma trilha sonora empolgante, incorporando avatares de AI para apresentar palestrantes principais e texto-para-vídeo a partir de roteiro para transmitir detalhes do evento.
Desenvolva um vídeo explicativo conciso de 20 segundos anunciando uma atualização significativa de recurso de software, direcionado a usuários existentes e clientes B2B. Mantenha uma estética visual limpa, informativa e moderna com música instrumental de fundo, utilizando os templates & cenas da HeyGen e redimensionamento & exportação de proporção de aspecto para mostrar a atualização em várias plataformas.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Produza Promos de Lançamento de Produto Impactantes.
Crie rapidamente anúncios de vídeo profissionais e de alto desempenho e conteúdo promocional para anunciar efetivamente seu último lançamento de produto ou recurso.
Crie Anúncios de Lançamento Envolventes para Mídias Sociais.
Gere rapidamente vídeos curtos e clipes cativantes otimizados para plataformas de mídia social para divulgar seu novo lançamento.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode melhorar meu processo de criação de vídeos para lançamentos de produtos?
A HeyGen capacita você a criar um vídeo de lançamento ou vídeo de produto com eficiência incomparável. Nossa plataforma utiliza recursos avançados de AI e uma ampla gama de templates de vídeo, simplificando todo o fluxo de criação de vídeo do conceito à conclusão.
Quais são as principais capacidades para projetar um vídeo teaser atraente com a HeyGen?
Com a HeyGen, criar um vídeo teaser impactante é simples. Aproveite nossa extensa biblioteca de mídia de estoque, elementos personalizáveis e opções para adicionar música e narrações, garantindo que seu vídeo capture a atenção e construa expectativa de forma eficaz.
A HeyGen oferece opções para transformar texto em conteúdo de vídeo envolvente?
Absolutamente. As poderosas capacidades de texto-para-vídeo da HeyGen permitem que você converta seus roteiros em histórias visuais dinâmicas, perfeitas para vídeos explicativos ou até mesmo trailers curtos de filmes. Incorpore avatares de AI e legendas para dar vida ao seu conteúdo.
Posso personalizar facilmente meus vídeos de produto para várias plataformas de mídia social usando a HeyGen?
Sim, a HeyGen oferece recursos robustos de personalização, incluindo um editor de arrastar e soltar fácil de usar, para adaptar a saída do seu criador de vídeos de produto para qualquer plataforma. Você pode ajustar controles de branding e proporções de aspecto para garantir que seu conteúdo fique perfeito em todos os canais de mídia social.