Transforme seus novos recursos e correções de bugs em vídeos visualmente envolventes para clientes usando a poderosa capacidade de Texto para Vídeo do HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo conciso de 45 segundos direcionado a usuários técnicos e desenvolvedores, detalhando correções de bugs recentes e ajustes sutis de estilo na interface do produto. Este vídeo deve manter um tom profissional e informativo com uma narração calma, utilizando a geração de narração do HeyGen para articular atualizações complexas de forma clara, complementado por legendas para acessibilidade e precisão na comunicação técnica.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo convidativo de 30 segundos para equipes de marketing e potenciais novos clientes, transformando suas notas de lançamento em ativos de marketing envolventes. O estilo visual deve ser amigável e convidativo, incorporando emojis vibrantes e cores vivas da biblioteca de mídia/estoque do HeyGen. Esta rápida atualização visa capturar a atenção e informar os clientes sobre melhorias gerais do produto, apresentando uma voz amigável para aumentar a relação.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo abrangente de 90 segundos para todas as partes interessadas, usuários externos e equipes internas, para entregar notas de lançamento verdadeiramente envolventes visualmente que sirvam como documentação do produto. O vídeo deve adotar um estilo visual detalhado e ilustrativo, fazendo uso eficaz de capturas de tela e texto na tela para explicar as atualizações. Aproveite os avatares de IA do HeyGen para apresentar as informações de forma clara e garanta a visualização ideal em todas as plataformas utilizando o recurso de redimensionamento de proporção e exportações.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona a Criação de um Vídeo de Notas de Lançamento

Informe rapidamente seus clientes sobre novos recursos e melhorias com notas de lançamento em vídeo visualmente envolventes usando as capacidades de IA do HeyGen.

1
Step 1
Escolha um Modelo
Comece selecionando um modelo de vídeo adequado da extensa biblioteca do HeyGen, especificamente projetado para criar notas de lançamento visualmente envolventes.
2
Step 2
Adicione o Conteúdo das Suas Notas de Lançamento
Cole o roteiro das suas notas de lançamento, destacando novos recursos e melhorias. Utilize os avatares de IA do HeyGen e o recurso de Texto para Vídeo para dar vida à sua atualização.
3
Step 3
Enriqueça com Visuais
Incorpore capturas de tela do seu produto, ativos de marketing relevantes e emojis para tornar suas notas de lançamento visualmente envolventes. Utilize a biblioteca de mídia do HeyGen para elementos de estoque adicionais.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Uma vez satisfeito, use o redimensionamento de proporção e exportações do HeyGen para baixar seu vídeo profissional de notas de lançamento, pronto para compartilhar com clientes e equipes.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Acelere a Produção de Vídeos de Notas de Lançamento

Produza notas de lançamento em vídeo profissionais e impactantes de forma rápida e eficiente usando IA, economizando tempo enquanto comunica efetivamente as atualizações.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de notas de lançamento?

O HeyGen transforma o processo de criação de vídeos de notas de lançamento ao permitir que você gere conteúdo envolvente a partir de texto. Utilize avatares de IA e mídia rica para produzir rapidamente atualizações de produtos profissionais que destacam novos recursos e ajustes de estilo para seus clientes.

Quais recursos tornam as notas de lançamento do HeyGen visualmente envolventes?

O HeyGen permite que você produza notas de lançamento visualmente envolventes através de modelos personalizáveis, controles de marca e a integração de capturas de tela e emojis. Isso garante que seu conteúdo de vídeo comunique efetivamente as atualizações para seus clientes.

O HeyGen pode ajudar com a consistência da marca para documentação de produtos?

Sim, o HeyGen apoia a consistência da marca para sua documentação de produtos e ativos de marketing. Você pode aplicar seu logotipo e cores da marca para garantir que todos os seus vídeos de notas de lançamento estejam alinhados com a identidade visual da sua empresa.

O HeyGen fornece modelos para diferentes tipos de notas de lançamento?

O HeyGen oferece uma variedade de modelos e cenas, facilitando a criação de um vídeo de notas de lançamento para várias atualizações, desde novos recursos até correções de bugs. Esses modelos agilizam a criação de conteúdo de vídeo de alta qualidade para seu produto.

