Faça um Vídeo de Notas de Lançamento: Engaje Seus Clientes Agora
Transforme seus novos recursos e correções de bugs em vídeos visualmente envolventes para clientes usando a poderosa capacidade de Texto para Vídeo do HeyGen.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Crie um vídeo conciso de 45 segundos direcionado a usuários técnicos e desenvolvedores, detalhando correções de bugs recentes e ajustes sutis de estilo na interface do produto. Este vídeo deve manter um tom profissional e informativo com uma narração calma, utilizando a geração de narração do HeyGen para articular atualizações complexas de forma clara, complementado por legendas para acessibilidade e precisão na comunicação técnica.
Produza um vídeo convidativo de 30 segundos para equipes de marketing e potenciais novos clientes, transformando suas notas de lançamento em ativos de marketing envolventes. O estilo visual deve ser amigável e convidativo, incorporando emojis vibrantes e cores vivas da biblioteca de mídia/estoque do HeyGen. Esta rápida atualização visa capturar a atenção e informar os clientes sobre melhorias gerais do produto, apresentando uma voz amigável para aumentar a relação.
Gere um vídeo abrangente de 90 segundos para todas as partes interessadas, usuários externos e equipes internas, para entregar notas de lançamento verdadeiramente envolventes visualmente que sirvam como documentação do produto. O vídeo deve adotar um estilo visual detalhado e ilustrativo, fazendo uso eficaz de capturas de tela e texto na tela para explicar as atualizações. Aproveite os avatares de IA do HeyGen para apresentar as informações de forma clara e garanta a visualização ideal em todas as plataformas utilizando o recurso de redimensionamento de proporção e exportações.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Compartilhe Atualizações de Produto Envolventes.
Crie rapidamente anúncios de vídeo visualmente atraentes para novos recursos, garantindo que seus clientes fiquem informados e animados com os desenvolvimentos do produto.
Melhore a Integração e Atualizações de Recursos.
Use vídeos de IA para criar guias de atualização de produtos claros e envolventes, ajudando os usuários a entender e adotar rapidamente novas funcionalidades.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de notas de lançamento?
O HeyGen transforma o processo de criação de vídeos de notas de lançamento ao permitir que você gere conteúdo envolvente a partir de texto. Utilize avatares de IA e mídia rica para produzir rapidamente atualizações de produtos profissionais que destacam novos recursos e ajustes de estilo para seus clientes.
Quais recursos tornam as notas de lançamento do HeyGen visualmente envolventes?
O HeyGen permite que você produza notas de lançamento visualmente envolventes através de modelos personalizáveis, controles de marca e a integração de capturas de tela e emojis. Isso garante que seu conteúdo de vídeo comunique efetivamente as atualizações para seus clientes.
O HeyGen pode ajudar com a consistência da marca para documentação de produtos?
Sim, o HeyGen apoia a consistência da marca para sua documentação de produtos e ativos de marketing. Você pode aplicar seu logotipo e cores da marca para garantir que todos os seus vídeos de notas de lançamento estejam alinhados com a identidade visual da sua empresa.
O HeyGen fornece modelos para diferentes tipos de notas de lançamento?
O HeyGen oferece uma variedade de modelos e cenas, facilitando a criação de um vídeo de notas de lançamento para várias atualizações, desde novos recursos até correções de bugs. Esses modelos agilizam a criação de conteúdo de vídeo de alta qualidade para seu produto.