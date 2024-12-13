Crie um Vídeo de Ensaio para Criar Memórias Duradouras

Crie facilmente apresentações deslumbrantes para o jantar de ensaio com música e transições personalizadas usando nossos modelos e cenas intuitivos para um evento memorável.

391/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para festas de casamento, amigos próximos e familiares que possam perder o evento principal, considere produzir um vídeo vibrante de 60 segundos do ensaio que capture a energia e a empolgação que antecedem o grande dia. Apresente isso com um estilo visual e de áudio animado e comemorativo, misturando fotos espontâneas com segmentos narrados envolventes, adicionando facilmente um toque pessoal usando o recurso de geração de Narração do HeyGen.
Prompt de Exemplo 2
Planejadores de eventos ocupados ou indivíduos que buscam resultados com aparência profissional sem muito esforço podem simplificar suas preparações montando um vídeo de apresentação de 30 segundos polido usando os modelos de vídeo intuitivos do HeyGen. Adote um estilo visual moderno, limpo e dinâmico, complementado por música instrumental de fundo, integrando facilmente sua mídia escolhida com o amplo suporte de Biblioteca/estoque de Mídia do HeyGen para aprimorar sua história.
Prompt de Exemplo 3
Convide seus convidados a vivenciar uma apresentação verdadeiramente única e envolvente com um vídeo de jantar de ensaio memorável de 50 segundos, perfeito para casais antenados em tecnologia que desejam transcender os formatos tradicionais. Imagine um estilo visual lúdico e inovador com elementos animados e um tom de áudio conversacional, trazido à vida através das capacidades dinâmicas dos avatares de IA do HeyGen para transmitir sua mensagem.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Fazer um Vídeo de Ensaio

Crie um vídeo ou apresentação de jantar de ensaio memorável sem esforço com as ferramentas intuitivas do HeyGen, criando uma lembrança preciosa para o seu dia especial.

1
Step 1
Escolha Seu Modelo de Vídeo
Selecione entre uma variedade de "modelos de vídeo" profissionalmente projetados para iniciar seu vídeo de jantar de ensaio. Isso lhe dá uma base estruturada, economizando tempo e esforço.
2
Step 2
Faça Upload de Suas Fotos e Vídeos
Facilmente "faça upload de fotos e vídeos" do casal feliz e sua jornada. Arraste e solte suas memórias preciosas diretamente no modelo escolhido para uma integração perfeita.
3
Step 3
Personalize com Música e Transições
Personalize sua apresentação adicionando "música" emocional de nossa biblioteca ou a sua própria. Melhore o fluxo com várias transições e adicione sobreposições de texto usando ferramentas de edição intuitivas.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Ensaio
Gere um "arquivo em alta resolução" do seu vídeo de jantar de ensaio concluído. Baixe-o para compartilhar com seus entes queridos e criar uma memória duradoura do seu evento especial.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Documente Jornadas de Relacionamento

.

Apresente sua história de amor única ou eventos de vida significativos através de vídeos envolventes com IA, tornando seu jantar de ensaio verdadeiramente especial.

background image

Perguntas Frequentes

Como posso fazer um vídeo de ensaio rápida e criativamente usando o HeyGen?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos de ensaio envolventes com uma ampla seleção de modelos de vídeo personalizáveis. Você pode facilmente fazer upload de fotos e vídeos, adicionar música e aplicar transições para criar um vídeo de apresentação personalizado em minutos.

Quais ferramentas de edição o HeyGen oferece para personalizar minha apresentação de jantar de ensaio?

O HeyGen fornece ferramentas de edição intuitivas, incluindo uma interface de arrastar e soltar, para personalizar sua apresentação de jantar de ensaio. Você pode organizar fotos, incorporar animações e ajustar seu vídeo para garantir que ele capture perfeitamente seus momentos especiais.

Posso fazer upload das minhas próprias fotos e vídeos para uma apresentação de casamento com o HeyGen?

Absolutamente! O HeyGen permite que você faça upload de suas fotos e vídeos pessoais para criar apresentações de casamento deslumbrantes. Uma vez concluído, você pode exportar seu arquivo em alta resolução para compartilhar com a família e amigos.

O HeyGen fornece modelos de vídeo para vários tipos de apresentações?

Sim, o HeyGen oferece uma biblioteca diversificada de modelos de vídeo profissionais adequados para várias ocasiões, incluindo vídeos de jantar de ensaio e apresentações gerais. Esses modelos fornecem um ponto de partida fantástico para qualquer projeto de vídeo criativo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo