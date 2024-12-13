Crie um Vídeo de Treinamento para Provedores que Envolva

Crie rapidamente vídeos de treinamento profissional para provedores com avatares de AI, transformando seus roteiros em conteúdo visual envolvente.

Prompt de Exemplo 1
Imagine que você precisa criar rapidamente vídeos de treinamento para atualizar a equipe da clínica sobre novas regulamentações de conformidade; projete um vídeo conciso de 45 segundos que use um estilo visual envolvente e levemente animado com destaques de texto na tela. Aproveite os diversos Modelos e cenas da HeyGen e gere conteúdo rapidamente usando a funcionalidade Texto-para-vídeo a partir de roteiro.
Prompt de Exemplo 2
Capacite seu pessoal da recepção com um vídeo de comunicação com o paciente de 30 segundos, focando nas melhores práticas para um tom amigável, acessível e direto. Este vídeo, criado por um eficiente criador de vídeos de treinamento, deve utilizar as Legendas da HeyGen para acessibilidade e integrar visuais relevantes da biblioteca de Mídia/suporte de estoque.
Prompt de Exemplo 3
É necessário um vídeo de treinamento crucial de 90 segundos para novos provedores médicos contratados, apresentando-os aos protocolos essenciais do hospital e procedimentos gerais, apresentado com um estilo visual abrangente, mas conciso, e um tom de áudio tranquilizador. Aproveite a geração avançada de narração da HeyGen para uma narração profissional e garanta que seja facilmente adaptável em várias plataformas usando redimensionamento de Proporção de aspecto e exportações, atendendo à necessidade de excelentes modelos de vídeos de treinamento.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Fazer um Vídeo de Treinamento para Provedores

Transforme informações complexas em vídeos de treinamento para provedores claros e envolventes com a plataforma intuitiva de AI da HeyGen, garantindo resultados de aprendizado eficazes.

1
Step 1
Selecione um Modelo de Treinamento
Comece seu vídeo de treinamento para provedores selecionando entre uma variedade de modelos de vídeos de treinamento profissionais, fornecendo uma base sólida para seu conteúdo.
2
Step 2
Gere Seu Conteúdo com AI
Cole o roteiro do seu conteúdo de treinamento e aproveite o recurso Texto-para-vídeo a partir de roteiro da HeyGen para dar vida às suas ideias, criando vídeos de AI envolventes.
3
Step 3
Aplique Branding e Refine
Personalize seu vídeo de treinamento para provedores com o logotipo e as cores específicas da sua marca usando os controles de Branding da HeyGen para manter a consistência e simplificar a edição de vídeo.
4
Step 4
Exporte e Distribua Seu Vídeo
Finalize seu vídeo de treinamento para provedores utilizando redimensionamento de Proporção de aspecto e exportações, garantindo que esteja pronto para qualquer plataforma ou público.

Aumentar o Engajamento e a Retenção no Treinamento

Utilize recursos de vídeo com AI para produzir vídeos de treinamento cativantes que melhoram significativamente o engajamento dos alunos e a retenção de conhecimento.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de treinamento envolventes rapidamente?

A HeyGen capacita você a criar vídeos de treinamento atraentes usando avatares de AI e funcionalidade de texto-para-vídeo. Basta inserir seu roteiro, e a HeyGen cuida da animação e geração de narração, simplificando drasticamente o processo de edição de vídeo.

A HeyGen oferece modelos para vários tipos de vídeos de treinamento?

Sim, a HeyGen fornece uma ampla gama de modelos de vídeos de treinamento prontos para uso e cenas, perfeitos para vídeos de treinamento de funcionários, vídeos de integração e treinamento de produtos. Esses modelos simplificam o processo de storyboard, permitindo que você crie vídeos profissionais sem esforço.

Quais opções de personalização criativa estão disponíveis ao fazer vídeos de treinamento com a HeyGen?

A HeyGen oferece extensos controles de branding, incluindo personalização de logotipo e cores, para garantir que seus vídeos de treinamento estejam alinhados com sua marca. Você também pode aproveitar diversos avatares de AI e opções de narração para tornar seu conteúdo verdadeiramente único e envolvente.

A HeyGen pode ajudar a adicionar narração e legendas ao meu conteúdo de treinamento?

Absolutamente, a HeyGen facilita a geração de narrações com som natural a partir de texto para seus vídeos de treinamento. Além disso, a plataforma fornece legendas automáticas e legendas, garantindo que seu conteúdo seja acessível e profissional.

