Crie um Vídeo Promocional com IA em Minutos

Elabore vídeos promocionais envolventes para redes sociais e campanhas de marketing, aproveitando avatares de IA para aumentar o engajamento do cliente.

364/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo promocional conciso de 45 segundos voltado para empreendedores antenados em tecnologia que desejam apresentar seus serviços digitais. O vídeo deve adotar uma estética limpa e moderna, com texto informativo na tela e uma narração profissional, facilmente gerada usando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para articular ideias complexas de forma simples.
Prompt de Exemplo 2
Produza um anúncio de 60 segundos para redes sociais projetado para aumentar o engajamento do cliente para gerentes de marketing. O estilo visual e de áudio deve ser narrativo e emocionalmente ressonante, retratando diversas experiências de usuários, efetivamente trazidas à vida com os avatares de IA da HeyGen e sobreposições de texto animado para transmitir depoimentos ou benefícios-chave.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um anúncio de vídeo impactante e acelerado de 30 segundos para empresas de varejo anunciando vendas por tempo limitado e ofertas especiais. O estilo visual deve ser rico em gráficos ousados e música energética, destacando produtos com chamadas claras para ação, aproveitando o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para rapidamente obter visuais impressionantes.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar um Vídeo Promocional

Crie facilmente vídeos promocionais cativantes que impulsionam o engajamento e as conversões com nossa plataforma intuitiva alimentada por IA.

1
Step 1
Crie Sua Base
Comece selecionando um modelo profissional de nossa diversa biblioteca, projetado especificamente para o conteúdo do seu vídeo promocional. Isso estabelece a base para seu anúncio em vídeo atraente.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha um avatar de IA e insira seu roteiro para gerar instantaneamente uma narração. Enriqueça sua mensagem com vozes realistas e apresentadores visuais envolventes sem precisar filmar.
3
Step 3
Personalize Seus Visuais
Personalize seu vídeo promocional adicionando o logotipo, cores e outros controles de branding da sua marca. Enriqueça seus visuais com gráficos personalizados ou escolha de nossa biblioteca de mídia para combinar perfeitamente com sua campanha.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo ajustando sua proporção e, em seguida, exporte-o em alta qualidade. Publique seus anúncios em vídeo polidos em várias plataformas de redes sociais para alcançar seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso de Clientes

.

Crie vídeos impactantes com IA destacando experiências positivas de clientes para construir credibilidade e promover suas ofertas de forma eficaz.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar um vídeo promocional que se destaque criativamente?

A HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos promocionais envolventes com seu editor intuitivo de arrastar e soltar e uma extensa biblioteca de modelos profissionais. Você pode facilmente incorporar texto animado, gráficos e música de fundo para tornar seus anúncios em vídeo visualmente atraentes e únicos.

A HeyGen utiliza IA para agilizar a criação de vídeos promocionais?

Sim, a HeyGen aproveita a IA de ponta para agilizar seu processo de criação de vídeos promocionais. Nossa plataforma permite transformar texto em vídeo com avatares de IA realistas e gerar narrações de alta qualidade, reduzindo significativamente o tempo de produção para suas campanhas de marketing.

Posso personalizar elementos de branding para meus anúncios em vídeo usando a HeyGen?

Com certeza. O editor online da HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que você integre perfeitamente seu logotipo e cores da marca em seus anúncios em vídeo promocionais. Isso garante uma mensagem de marca consistente em todos os seus esforços de engajamento com o cliente.

Quais formatos e recursos a HeyGen oferece para compartilhar vídeos promocionais nas redes sociais?

A HeyGen suporta várias proporções e opções de exportação, tornando-a perfeita para compartilhar seus vídeos promocionais em diferentes plataformas de redes sociais. Você também pode adicionar legendas e subtítulos facilmente, ou editar clipes para otimizar o conteúdo para máximo engajamento do cliente.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo