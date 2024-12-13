Crie um Vídeo Promocional com IA em Minutos
Lance campanhas de marketing eficazes criando facilmente vídeos promocionais com nossos extensos templates & cenas.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Crie um vídeo promocional conciso de 45 segundos direcionado a startups de tecnologia e gerentes de produto, apresentando um novo recurso. O tom deve ser informativo, mas envolvente, usando visuais animados limpos e profissionais para explicar conceitos complexos. Uma narração clara e articulada, gerada pela capacidade de "Geração de voz" da HeyGen, apoiada por texto na tela do recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro", guiará os espectadores pelos principais benefícios deste novo produto. O áudio deve ser sutilmente inspirador, complementando a clareza visual.
Crie um vídeo atraente de 60 segundos para agências de marketing e criadores de conteúdo que desejam lançar uma nova campanha de marketing. Este vídeo apresentará "Avatares de IA" profissionais apresentando estatísticas-chave e um chamado à ação, integrados perfeitamente com imagens relevantes do "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" da HeyGen. A estética visual deve ser polida e corporativa, utilizando diversos avatares de IA para adicionar um toque humano sem a necessidade de atores ao vivo. O áudio consistirá na voz clara do avatar e uma trilha musical corporativa motivacional, capacitando os espectadores a criar vídeos sem esforço.
Desenvolva um vídeo promocional impactante de 20 segundos, voltado para organizadores de eventos e prestadores de serviços que desejam destacar um evento próximo ou uma oferta de serviço rápida. O estilo visual será acelerado e visualmente atraente, usando música energética e texto animado em negrito. Para garantir acessibilidade e amplo alcance, inclua "Legendas" claras ao longo do vídeo. O vídeo deve mostrar rapidamente os destaques do evento ou os benefícios do serviço, otimizados para várias plataformas usando o "Redimensionamento de proporção e exportações" da HeyGen, tornando-o um vídeo promocional ideal que chama a atenção instantaneamente através de um editor online fácil de usar.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Criação de Anúncios de Alto Desempenho.
Crie vídeos promocionais e anúncios poderosos e envolventes rapidamente com IA para impulsionar suas campanhas de marketing e alcançar um público mais amplo de forma eficaz.
Vídeos Envolventes para Redes Sociais.
Crie facilmente vídeos dinâmicos e cativantes para redes sociais e clipes curtos para melhorar sua presença online e engajar seu público-alvo.
Perguntas Frequentes
Como posso criar rapidamente um vídeo promocional com a HeyGen?
A HeyGen permite que você crie vídeos sem esforço usando ferramentas com tecnologia de IA e uma ampla gama de templates profissionais. Basta escolher um template, adicionar seu conteúdo e deixar a HeyGen gerar seu vídeo promocional envolvente. Este processo simplificado é perfeito para campanhas de marketing.
A HeyGen oferece ferramentas de edição de vídeo com tecnologia de IA?
Sim, a HeyGen possui ferramentas avançadas com tecnologia de IA, como geração de texto para vídeo e narrações realistas, para simplificar seu processo de criação. Nosso editor intuitivo de arrastar e soltar torna a produção de conteúdo de alta qualidade para várias campanhas de marketing direta.
Quais opções criativas estão disponíveis para visuais de IA na HeyGen?
A HeyGen oferece uma variedade de avatares de IA e elementos personalizáveis para aprimorar seus visuais de IA, permitindo vídeos de produtos personalizados e profissionais. Você também pode utilizar controles de branding para manter uma aparência consistente em todo o seu conteúdo.
A HeyGen pode ajudar a criar vídeos para redes sociais e além?
Absolutamente, a HeyGen é um criador de vídeos promocionais versátil, adequado para diversas necessidades, incluindo vídeos explicativos envolventes e conteúdo atraente para redes sociais. Você pode facilmente adicionar legendas e ajustar proporções para visualização ideal em várias plataformas.