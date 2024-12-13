Crie um Vídeo Promocional com IA em Minutos

Lance campanhas de marketing eficazes criando facilmente vídeos promocionais com nossos extensos templates & cenas.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo promocional conciso de 45 segundos direcionado a startups de tecnologia e gerentes de produto, apresentando um novo recurso. O tom deve ser informativo, mas envolvente, usando visuais animados limpos e profissionais para explicar conceitos complexos. Uma narração clara e articulada, gerada pela capacidade de "Geração de voz" da HeyGen, apoiada por texto na tela do recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro", guiará os espectadores pelos principais benefícios deste novo produto. O áudio deve ser sutilmente inspirador, complementando a clareza visual.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo atraente de 60 segundos para agências de marketing e criadores de conteúdo que desejam lançar uma nova campanha de marketing. Este vídeo apresentará "Avatares de IA" profissionais apresentando estatísticas-chave e um chamado à ação, integrados perfeitamente com imagens relevantes do "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" da HeyGen. A estética visual deve ser polida e corporativa, utilizando diversos avatares de IA para adicionar um toque humano sem a necessidade de atores ao vivo. O áudio consistirá na voz clara do avatar e uma trilha musical corporativa motivacional, capacitando os espectadores a criar vídeos sem esforço.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo promocional impactante de 20 segundos, voltado para organizadores de eventos e prestadores de serviços que desejam destacar um evento próximo ou uma oferta de serviço rápida. O estilo visual será acelerado e visualmente atraente, usando música energética e texto animado em negrito. Para garantir acessibilidade e amplo alcance, inclua "Legendas" claras ao longo do vídeo. O vídeo deve mostrar rapidamente os destaques do evento ou os benefícios do serviço, otimizados para várias plataformas usando o "Redimensionamento de proporção e exportações" da HeyGen, tornando-o um vídeo promocional ideal que chama a atenção instantaneamente através de um editor online fácil de usar.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar um Vídeo Promocional

Crie vídeos promocionais atraentes sem esforço com a plataforma intuitiva da HeyGen, projetada para dar vida às suas campanhas de marketing.

1
Step 1
Escolha um Template ou Crie a partir de Roteiro
Inicie seu vídeo promocional selecionando da biblioteca diversificada de "templates & cenas" profissionais da HeyGen ou gere vídeo sem esforço a partir do seu roteiro usando texto para vídeo.
2
Step 2
Adicione Avatares de IA e Elementos
Enriqueça seu conteúdo incorporando "avatares de IA" realistas ou texto animado envolvente para contar sua história de forma visual e dinâmica.
3
Step 3
Aplique Branding e Legendas
Aumente o engajamento aplicando a identidade visual da sua marca e adicionando "legendas" automáticas para maior acessibilidade e mensagem clara.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo para Qualquer Plataforma
Baixe seu vídeo promocional de alta qualidade, escolhendo entre várias opções de "redimensionamento de proporção e exportações", pronto para compartilhamento em redes sociais e canais de marketing.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Histórias de Sucesso de Clientes

Produza vídeos de IA atraentes para destacar depoimentos de clientes e histórias de sucesso, construindo confiança e credibilidade para os esforços promocionais da sua marca.

Perguntas Frequentes

Como posso criar rapidamente um vídeo promocional com a HeyGen?

A HeyGen permite que você crie vídeos sem esforço usando ferramentas com tecnologia de IA e uma ampla gama de templates profissionais. Basta escolher um template, adicionar seu conteúdo e deixar a HeyGen gerar seu vídeo promocional envolvente. Este processo simplificado é perfeito para campanhas de marketing.

A HeyGen oferece ferramentas de edição de vídeo com tecnologia de IA?

Sim, a HeyGen possui ferramentas avançadas com tecnologia de IA, como geração de texto para vídeo e narrações realistas, para simplificar seu processo de criação. Nosso editor intuitivo de arrastar e soltar torna a produção de conteúdo de alta qualidade para várias campanhas de marketing direta.

Quais opções criativas estão disponíveis para visuais de IA na HeyGen?

A HeyGen oferece uma variedade de avatares de IA e elementos personalizáveis para aprimorar seus visuais de IA, permitindo vídeos de produtos personalizados e profissionais. Você também pode utilizar controles de branding para manter uma aparência consistente em todo o seu conteúdo.

A HeyGen pode ajudar a criar vídeos para redes sociais e além?

Absolutamente, a HeyGen é um criador de vídeos promocionais versátil, adequado para diversas necessidades, incluindo vídeos explicativos envolventes e conteúdo atraente para redes sociais. Você pode facilmente adicionar legendas e ajustar proporções para visualização ideal em várias plataformas.

