Crie um Vídeo de Apresentação de Produto em Minutos

Produza vídeos de demonstração de produto profissionais com facilidade. Nossos modelos e cenas intuitivos ajudam você a destacar recursos e aumentar a compreensão do cliente.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um guia de criador de vídeo de demonstração de produto de 90 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas, demonstrando como eles podem criar conteúdo atraente usando os diversos Modelos e cenas do HeyGen, apresentado com uma estética moderna e prática.
Prompt de Exemplo 2
Produza uma série abrangente de vídeos de demonstração de produto de 2 minutos para um público internacional, garantindo máxima acessibilidade ao incorporar o recurso robusto de Legendas do HeyGen, entregue com um estilo visual e de áudio informativo e globalmente inclusivo.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo conciso de 45 segundos para fazer um vídeo de apresentação de produto para profissionais de marketing ocupados, utilizando visuais dinâmicos e uma abordagem inovadora, aprimorada pelos avatares de IA realistas do HeyGen para transmitir rapidamente as principais propostas de valor de maneira persuasiva e de ponta.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Criação de um Vídeo de Apresentação de Produto

Crie vídeos de apresentação de produto envolventes de forma rápida e fácil, destacando os recursos e benefícios do seu produto com qualidade profissional.

1
Step 1
Escolha um Modelo ou Comece do Zero
Comece selecionando entre uma variedade de "modelos de vídeo" pré-desenhados ou faça o upload de sua própria mídia para criar seu "vídeo de demonstração de produto" do zero. Nossos "Modelos e cenas" oferecem um ponto de partida perfeito.
2
Step 2
Adicione Imagens do Seu Produto
Faça o upload de seus "vídeos de demonstração de produto" existentes ou grave novo conteúdo para destacar os recursos do seu produto. Utilize nosso "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" para enriquecer sua apresentação com visuais e animações relevantes.
3
Step 3
Gere Narração e Legendas
Melhore a clareza do seu vídeo com "narrações de IA" profissionais para a narração. Garanta acessibilidade e amplo alcance usando nossa "Geração de narração" para adicionar áudio com som natural.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Uma vez que seu "vídeo de apresentação de produto" esteja completo, use nosso recurso de "Redimensionamento de proporção e exportações" para otimizá-lo para plataformas como "YouTube" e outras redes sociais, garantindo o máximo impacto.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desenvolva Vídeos de Anúncio de Produto de Alto Impacto

Desenhe anúncios de demonstração de produto atraentes que capturam a atenção e impulsionam conversões, destacando efetivamente o valor do seu produto.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar meus vídeos de demonstração de produto com recursos avançados de áudio?

O HeyGen permite gerar narrações de alta qualidade com IA para seus vídeos de demonstração de produto, garantindo uma narração clara e profissional. Além disso, você pode adicionar automaticamente legendas com o HeyGen para melhorar a acessibilidade e o engajamento do seu público.

Quais ferramentas o HeyGen oferece para criar vídeos de apresentação de produto profissionais?

O HeyGen funciona como um criador de vídeos de demonstração de produto completo, fornecendo um gravador robusto de tela e câmera para capturar seu produto em ação. Você também pode aplicar elementos do seu kit de marca para manter uma identidade visual profissional consistente ao longo do seu vídeo de apresentação de produto.

O HeyGen pode me ajudar a criar rapidamente vídeos de demonstração de produto envolventes?

Sim, o HeyGen oferece uma variedade de modelos de vídeo projetados para acelerar a criação de vídeos de demonstração de produto envolventes. Você pode personalizar facilmente esses modelos e incorporar animações para destacar recursos importantes de forma eficaz.

Como o HeyGen simplifica o processo de criação de um vídeo de apresentação de produto a partir de um roteiro?

O HeyGen simplifica a criação de um vídeo de apresentação de produto convertendo seu roteiro diretamente em vídeo usando avatares de IA realistas. Essa poderosa capacidade de texto para vídeo, combinada com controles de marca, garante que sua mensagem seja entregue de forma clara e profissional.

