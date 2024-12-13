Crie um Vídeo de Atualização de Produto: Anúncios Fáceis e Envolventes

Anuncie novos recursos com vídeos de produto cativantes. Crie atualizações profissionais instantaneamente usando nossos diversos Modelos e cenas.

Prompt de Exemplo 1
Para potenciais novos usuários, especialmente pequenas empresas, crie uma demonstração de produto atraente de 60 segundos destacando o intuitivo 'Editor fácil de arrastar e soltar'. O estilo estético desejado é um visual instrucional limpo e moderno, acompanhado por uma narração calma e tranquilizadora. Você pode gerar essa narração diretamente do seu roteiro usando a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen, explicando as funcionalidades principais passo a passo.
Prompt de Exemplo 2
Revele nossa mais recente integração com um vídeo conciso de anúncio de recurso de 30 segundos, voltado para desenvolvedores e usuários avançados. Esta peça exige visuais dinâmicos e focados em tecnologia e um ritmo animado, destacando a velocidade e eficiência incomparáveis da ferramenta. Para garantir o máximo alcance e clareza, utilize o recurso de Legendas/legendas da HeyGen para geração automática de legendas, ilustrando como essas ferramentas avançadas de vídeo de IA transformarão seu processo de desenvolvimento.
Prompt de Exemplo 3
Visando profissionais de marketing, conceba um vídeo promocional persuasivo de 50 segundos que articule o valor holístico e as propostas de venda únicas da nossa plataforma. Imagine um estilo visual polido e cinematográfico, aprimorado por uma narração profissional para fomentar credibilidade e impacto. Amplifique sua narrativa visual aproveitando o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen, encontrando visuais suplementares de alta qualidade que sublinhem de forma convincente o poder das nossas ferramentas de marketing em vídeo.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona a Criação de um Vídeo de Atualização de Produto

Crie facilmente vídeos de atualização de produto envolventes para mostrar novos recursos e melhorias com a plataforma intuitiva da HeyGen.

1
Step 1
Escolha Seu Ponto de Partida
Selecione entre "modelos de vídeo" profissionais ou comece com um roteiro para o recurso "Texto-para-vídeo do roteiro" da HeyGen, estabelecendo a base para sua atualização.
2
Step 2
Adicione Detalhes e Visuais do Produto
Incorpore seus novos recursos através de "gravação de tela" ou carregando demonstrações de produto da sua biblioteca de mídia.
3
Step 3
Integre Elementos de IA e Marca
Personalize sua mensagem usando "avatares de IA" para apresentar sua atualização, tornando seus "vídeos de atualização de produto" mais envolventes e profissionais.
4
Step 4
Refine e Compartilhe Seu Vídeo
Aumente a acessibilidade adicionando "Legendas/legendas" para um alcance mais amplo, depois exporte facilmente seu "vídeo de anúncio de recurso" final para distribuição.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Criar Vídeos Tutoriais de Recursos

Desenvolva vídeos tutoriais claros e envolventes para novos recursos, aumentando a compreensão do usuário e garantindo a adoção suave das atualizações de produto.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de produto atraentes para o meu negócio?

A HeyGen utiliza ferramentas avançadas de vídeo de IA e um editor fácil de arrastar e soltar para capacitá-lo como criador de vídeos de produto. Você pode criar rapidamente vídeos de produto envolventes, incluindo vídeos de anúncio de recursos ou demonstrações de produto, usando modelos de vídeo personalizáveis e avatares de IA, tudo sem edição de vídeo complexa.

Quais tipos de modelos de vídeo estão disponíveis para anúncios de produto na HeyGen?

A HeyGen oferece uma biblioteca diversificada de modelos de vídeo profissionais especificamente projetados para vídeos de atualização de produto, anúncios de novos recursos e demonstrações de produto. Esses modelos simplificam o processo de criação, permitindo que você produza conteúdo de alta qualidade rapidamente com o estilo único da sua marca.

A HeyGen pode gerar um vídeo de atualização de produto diretamente do meu roteiro?

Absolutamente, a HeyGen torna fácil criar um vídeo de atualização de produto ou qualquer vídeo promocional diretamente do seu roteiro. Nossas ferramentas de vídeo de IA permitem que você transforme texto em conteúdo de vídeo dinâmico com avatares de IA realistas e narrações profissionais, garantindo que sua mensagem seja entregue de forma clara e envolvente.

Como posso garantir que meus vídeos de produto estejam alinhados com a identidade da minha marca usando a HeyGen?

A HeyGen oferece controles de branding robustos dentro de suas ferramentas de marketing em vídeo, permitindo que você integre facilmente o logotipo da sua empresa, cores específicas da marca e mídia personalizada. Isso garante que cada vídeo de produto que você criar, seja para promoções ou vídeos tutoriais, reflita perfeitamente a identidade única da sua marca.

