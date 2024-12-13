Crie facilmente um vídeo de anúncio de produto com IA
Crie anúncios de vídeo de alta conversão em minutos usando nosso Criador de Anúncios de Vídeo com IA com modelos e cenas poderosos. Aumente as vendas e melhore seu ROAS.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um anúncio de vídeo autêntico de 45 segundos de UGC de IA voltado para proprietários de pequenas empresas e marcas de e-commerce, ilustrando como eles podem personalizar facilmente suas mensagens de marca. O vídeo deve adotar um estilo visual amigável de conteúdo gerado por usuários, mostrando o produto em um contexto cotidiano e relacionável, acompanhado por uma narração calorosa e persuasiva gerada pelas capacidades de geração de narração do HeyGen. Este anúncio deve inspirar criatividade e destacar a facilidade de personalizar comunicações de marca.
Desenhe um vídeo informativo de 60 segundos, perfeito para profissionais de marketing internacionais que expandem seu alcance globalmente, para apresentar um novo recurso de software. O estilo visual deve ser limpo, profissional e incorporar elementos de um modelo de vídeo polido, enquanto o áudio apresenta um narrador confiante explicando os benefícios. Crucialmente, o vídeo deve utilizar legendas do HeyGen para efetivamente localizar a mensagem em vários idiomas, tornando-a acessível e envolvente para um público global diversificado.
Crie um anúncio de vídeo dinâmico de 15 segundos direcionado a usuários de redes sociais e compradores impulsivos, projetado para capturar instantaneamente a atenção para um novo gadget da moda. O estilo visual deve ser acelerado, visualmente impactante com cortes rápidos e cores vibrantes, fazendo uso extensivo de visuais envolventes da biblioteca de mídia/apoio de estoque do HeyGen. O áudio deve apresentar música animada e cativante e texto mínimo e impactante na tela, visando uma impressão energética e memorável que desperte interesse imediato em anúncios de produtos.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie Anúncios de Produtos de Alto Desempenho.
Gere rapidamente vídeos de anúncios de produtos de alto desempenho usando IA para impulsionar conversões e maximizar seu retorno sobre o investimento em anúncios.
Produza Conteúdo de Anúncio Envolvente para Redes Sociais.
Desenvolva anúncios de vídeo curtos e cativantes otimizados para várias plataformas de redes sociais para expandir o alcance do seu produto.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode me ajudar a criar um vídeo de anúncio de produto atraente?
O HeyGen permite que você crie rapidamente um vídeo de anúncio de produto usando Atores de IA e modelos de vídeo personalizáveis. Você pode integrar facilmente os ativos da sua marca e criar conteúdo envolvente com animações e música profissionais.
Posso criar conteúdo de vídeo UGC de IA com o HeyGen?
Com certeza! O HeyGen permite que você gere conteúdo de vídeo UGC de IA realista, perfeito para campanhas em redes sociais. Utilize Atores de IA para transmitir sua mensagem, adicionando um toque autêntico que ressoe com seu público.
Quais opções criativas o HeyGen oferece para personalizar os anúncios de vídeo da sua marca?
O HeyGen oferece ferramentas extensivas para personalizar os anúncios de vídeo da sua marca, incluindo controles de branding para logotipos e cores. Você também pode acessar uma biblioteca de mídia com fotos e gráficos de estoque gratuitos para aprimorar suas criações únicas.
O HeyGen suporta a localização de anúncios de vídeo para diferentes públicos?
Sim, o HeyGen permite que você localize seus anúncios de vídeo em todos os idiomas com geração avançada de narração e legendas. Essa capacidade garante que sua mensagem alcance efetivamente públicos globais diversos, maximizando o impacto.