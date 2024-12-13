Faça um Vídeo de Apresentação com o Poder da IA

Transforme qualquer roteiro em um vídeo de apresentação dinâmico sem esforço usando nosso recurso avançado de texto para vídeo a partir de roteiro.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrutivo de 45 segundos voltado para educadores, mostrando os benefícios de usar apresentações animadas para explicar tópicos complexos. O estilo visual e de áudio deve ser amigável e informativo, incorporando cores vibrantes e uma voz suave e clara. Este vídeo deve destacar como os avatares de IA do HeyGen podem dar vida às aulas, tornando o aprendizado mais interativo e memorável.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo dinâmico de 30 segundos direcionado a profissionais de marketing, ilustrando como é rápido e impactante criar um vídeo de apresentação polido para lançamentos de campanhas. Empregue um estilo visual moderno e elegante com transições rápidas e uma trilha sonora inspiradora. Enfatize como os extensos Modelos e cenas do HeyGen permitem a criação rápida de conteúdo de nível profissional, economizando tempo e recursos valiosos.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo explicativo de produto conciso de 90 segundos para gerentes de produto, detalhando os recursos de uma nova atualização de software. O estilo visual deve ser limpo e detalhado, usando sobreposições de texto na tela e uma voz confiante e autoritária. Mostre como o suporte à Biblioteca de Mídia/estoque do HeyGen pode integrar perfeitamente uma rica biblioteca de mídia de estoque, aprimorando o vídeo de apresentação geral com visuais relevantes e filmagens de fundo, adicionando credibilidade e polimento sem a necessidade de ativos externos.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Fazer um Vídeo de Apresentação

Crie vídeos de apresentação envolventes com facilidade usando as ferramentas com IA do HeyGen. Transforme suas ideias em visuais dinâmicos, completos com avatares de IA e narrações profissionais, tudo em alguns passos simples.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro ou Selecione um Modelo
Comece seu vídeo de apresentação aproveitando nossos diversos modelos de vídeo ou escrevendo seu roteiro, que pode ser instantaneamente convertido em vídeo usando a poderosa capacidade de Texto para vídeo a partir de roteiro do HeyGen.
2
Step 2
Personalize com Avatares e Mídia
Personalize sua apresentação adicionando avatares de IA envolventes para narrar seu conteúdo e melhore os visuais com mídia de alta qualidade de nossa extensa biblioteca de mídia de estoque.
3
Step 3
Gere Narração e Refine
Dê vida ao seu roteiro com a geração de Narração de som natural, escolhendo entre várias vozes, e depois refine sua apresentação com legendas e animações dinâmicas.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Uma vez aperfeiçoado, compartilhe facilmente seu vídeo de apresentação finalizado. Exporte-o em vários formatos de proporção e distribua-o sem esforço nas plataformas desejadas, incluindo redes sociais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Entregue Apresentações Motivacionais Impactantes

.

Crie apresentações em vídeo cativantes que prendem a atenção do público, transmitindo sua mensagem com emoção e inspirando ações positivas.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a fazer um vídeo de apresentação cativante?

HeyGen é uma poderosa ferramenta de vídeo com IA que permite criar facilmente um vídeo de apresentação. Você pode utilizar modelos de vídeo personalizáveis, animações e transições dinâmicas, e avatares de IA realistas para criar apresentações envolventes e animadas diretamente do seu roteiro.

Quais recursos de IA o HeyGen oferece para criar vídeos de apresentação?

HeyGen fornece recursos avançados de IA para agilizar seu processo de criação de vídeo, incluindo avatares de IA e capacidades de texto para vídeo com IA. Você pode gerar narração profissional diretamente do seu roteiro usando a conversão de texto em fala com IA, melhorando significativamente o conteúdo do seu vídeo de apresentação de forma eficiente.

Posso personalizar os elementos visuais das minhas apresentações animadas com o HeyGen?

Sim, o HeyGen oferece amplas opções de personalização para suas apresentações animadas. Nosso editor intuitivo de arrastar e soltar permite que você personalize modelos de vídeo, incorpore animações e transições, e utilize uma rica biblioteca de mídia de estoque para combinar precisamente com a estética da sua marca.

Como compartilho meu vídeo de apresentação do HeyGen concluído?

Uma vez que seu vídeo de apresentação esteja completo, o HeyGen torna o compartilhamento simples. Você pode facilmente baixar seu vídeo em vários formatos de proporção adequados para diferentes plataformas e, em seguida, compartilhar seu conteúdo de alta qualidade diretamente nas redes sociais ou em outros canais desejados.

