Crie um Vídeo Demo de PPT: Passos Fáceis e Dicas Profissionais

Crie facilmente uma apresentação de vídeo profissional. Aproveite o recurso de Texto-para-vídeo a partir do roteiro para uma narração clara e alta qualidade de vídeo, garantindo resultados impactantes.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva uma "apresentação em vídeo" envolvente de 90 segundos direcionada a educadores e treinadores que desejam transformar seus slides estáticos em módulos de aprendizado dinâmicos, mantendo uma "identidade visual consistente" ao longo do vídeo. Utilize uma estética visual moderna e profissional com um avatar de IA do HeyGen apresentando o conteúdo, acompanhado por uma música de fundo animada e encorajadora, para cativar os alunos.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo instrucional abrangente de 2 minutos para equipes de marketing e gerentes de produto, detalhando o processo de "criar um vídeo demo de ppt" a partir de uma apresentação existente, com atenção especial ao ajuste dos "tempos dos slides" para um fluxo ideal. O estilo visual deve ser claro e altamente informativo, utilizando capturas de tela passo a passo com uma narração calma e orientadora, aprimorada pelas legendas do HeyGen para ajudar na compreensão de falantes não nativos ou visualização silenciosa.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo promocional inspirador de 45 segundos voltado para pequenos empresários e freelancers, mostrando como eles podem "gravar um vídeo" de suas apresentações existentes e "compartilhar vídeo" em várias plataformas. O estilo visual e de áudio deve ser vibrante e otimista, usando a biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para ilustrar diversos casos de uso, com uma trilha sonora energética e moderna que evoca facilidade e sucesso.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar um Vídeo Demo de PPT

Transforme seu PowerPoint estático em um vídeo demo envolvente e dinâmico com as ferramentas intuitivas do HeyGen, fazendo suas apresentações ganharem vida sem esforço.

1
Step 1
Prepare Seu Conteúdo
Converta seus slides do PowerPoint em um roteiro conciso ou ativos visuais. Utilize o recurso de texto-para-vídeo do HeyGen a partir do roteiro para construir suas cenas de vídeo iniciais, incorporando pontos-chave de narração.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Escolha entre uma ampla gama de avatares de IA para apresentar seu demo. Melhore o profissionalismo do seu vídeo aplicando modelos e cenas que estejam alinhados com sua identidade visual consistente.
3
Step 3
Adicione Narração e Refine
Gere narrações envolventes para seu demo usando a geração de narração do HeyGen. Sincronize os pontos da sua apresentação com tempos precisos dos slides e considere adicionar legendas para acessibilidade.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Uma vez que seu demo esteja perfeito, aproveite as capacidades de redimensionamento de proporção e exportação do HeyGen para gerar seu arquivo de vídeo final, pronto para ser compartilhado como um .mp4.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Vídeos Demo Envolventes para Mídias Sociais

Converta rapidamente suas apresentações em vídeos demo cativantes e compartilháveis para mídias sociais, aumentando sua presença online e interação com o público.

Perguntas Frequentes

Como posso exportar minha apresentação de vídeo gerada por AI do HeyGen?

O HeyGen facilita a exportação da sua apresentação de vídeo finalizada. Você pode salvar seu vídeo gerado por AI como um arquivo .mp4 de alta qualidade, pronto para compartilhamento ou integração em várias plataformas.

Qual qualidade e resolução de vídeo o HeyGen suporta para saída?

O HeyGen suporta excelente qualidade de vídeo e várias resoluções, garantindo que seu conteúdo impulsionado por avatar de AI pareça profissional em qualquer tela. Você pode criar apresentações de vídeo impressionantes com visuais cristalinos.

O HeyGen permite a inclusão de legendas ou closed captions no meu vídeo?

Sim, o HeyGen gera automaticamente legendas e closed captions a partir do seu roteiro, tornando suas apresentações de vídeo acessíveis e envolventes. Este recurso garante um alcance mais amplo e melhor compreensão para todos os espectadores.

Posso adicionar narração personalizada ou gravar áudio para meus vídeos do HeyGen?

Com certeza, o HeyGen oferece geração robusta de narração a partir do seu roteiro, garantindo uma narração polida para o seu conteúdo de vídeo. Isso permite incluir áudio preciso e até mesmo fortes chamadas para ação.

