Crie um Vídeo Tutorial de PDV em Minutos

Explique as Noções Básicas de PDV e periféricos do sistema com geração de narração clara para um aprendizado sem esforço.

383/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para proprietários de pequenas empresas explorando novos sistemas, crie um vídeo explicativo profissional de 90 segundos demonstrando a integração perfeita de "impressoras de recibos" dentro de uma "solução de Ponto de Venda baseada em computador" moderna. Utilize visuais nítidos e profissionais e um estilo de áudio autoritário, mas acessível, facilmente gerado através da capacidade de texto para vídeo do HeyGen.
Prompt de Exemplo 2
Produza um tutorial técnico abrangente de 2 minutos para a equipe de suporte de TI, focando na solução de problemas comuns com "leitores de código de barras" e dispositivos "PIN pad" em um ambiente de PDV. O vídeo requer visuais diagramáticos detalhados e uma narração técnica precisa, aprimorada com legendas do HeyGen para garantir clareza e acessibilidade para todos os espectadores.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo conciso de 45 segundos para gerentes de loja, introduzindo o uso adequado e os benefícios das funcionalidades de "Leitor de Tarja Magnética" (MSR) e "dispositivo de captura de assinatura" em um sistema de PDV atualizado. O vídeo deve empregar visuais modernos e cortes rápidos, com um estilo de áudio animado e conciso, aproveitando os modelos e cenas versáteis do HeyGen para criação rápida de conteúdo.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Fazer um Vídeo Tutorial de PDV

Crie tutoriais envolventes de sistemas de Ponto de Venda sem esforço com a poderosa geração de vídeo por IA do HeyGen, simplificando conceitos complexos para seu público.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Tutorial
Comece redigindo um roteiro claro para seu tutorial de "Noções Básicas de PDV". O recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen transformará automaticamente seu texto em conteúdo de vídeo envolvente.
2
Step 2
Selecione um Avatar de IA
Aprimore sua explicação de uma "solução de Ponto de Venda baseada em computador" escolhendo um "avatar de IA" profissional do HeyGen para ser seu apresentador, adicionando um toque humano ao seu guia.
3
Step 3
Adicione Visuais e Narração
Integre exemplos visuais de "periféricos" como "impressoras de recibos" ou "leitores de código de barras". Você também pode utilizar a "Geração de narração" do HeyGen para adicionar uma narração clara e com som natural.
4
Step 4
Refine e Exporte Seu Vídeo
Revise seu tutorial completo de "sistemas de Ponto de Venda" para precisão e fluidez. Em seguida, aproveite o "Redimensionamento de proporção e exportações" flexível do HeyGen para publicar seu vídeo em várias plataformas.

Casos de Uso

Aumente o Engajamento no Aprendizado

.

Produza vídeos tutoriais de PDV dinâmicos e interativos que capturam a atenção, melhorando o engajamento dos treinandos e garantindo melhor retenção das informações-chave.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar um vídeo tutorial de "Ponto de Venda"?

O HeyGen permite que você faça um vídeo tutorial de PDV profissional usando avatares de IA e texto para vídeo a partir de um roteiro. Explique facilmente as noções básicas de PDV e demonstre como usar sua solução de Ponto de Venda baseada em computador.

Posso mostrar vários "periféricos de PDV" no meu tutorial com o HeyGen?

Absolutamente. A biblioteca de mídia e suporte a estoque do HeyGen permitem que você demonstre visualmente vários periféricos de PDV, como "monitores", "teclados", "gavetas de dinheiro", "impressoras de recibos" e "leitores de código de barras", aprimorando sua explicação dos componentes do sistema de Ponto de Venda.

Quais opções de personalização o HeyGen oferece para explicar dispositivos "PDV" complexos?

O HeyGen fornece controles de branding e modelos de cena para destacar efetivamente elementos técnicos específicos, como um "PIN pad", "dispositivo de captura de assinatura" ou "display de pole". Você pode criar vídeos claros e passo a passo para explicar a funcionalidade de cada componente dentro de um sistema de Ponto de Venda.

Como o HeyGen apoia a criação de conteúdo envolvente para diversos hardwares de "Ponto de Venda"?

O HeyGen permite que você gere conteúdo de vídeo atraente para ilustrar o uso de vários hardwares de Ponto de Venda, incluindo "painéis planos com tecnologia touch", unidades "MSR" (Leitor de Tarja Magnética) ou até mesmo o "CPU" interno de um sistema. Aproveite as narrações de IA e legendas para tornar as explicações técnicas acessíveis e claras.

