Crie um Vídeo Tutorial de PDV em Minutos
Explique as Noções Básicas de PDV e periféricos do sistema com geração de narração clara para um aprendizado sem esforço.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Para proprietários de pequenas empresas explorando novos sistemas, crie um vídeo explicativo profissional de 90 segundos demonstrando a integração perfeita de "impressoras de recibos" dentro de uma "solução de Ponto de Venda baseada em computador" moderna. Utilize visuais nítidos e profissionais e um estilo de áudio autoritário, mas acessível, facilmente gerado através da capacidade de texto para vídeo do HeyGen.
Produza um tutorial técnico abrangente de 2 minutos para a equipe de suporte de TI, focando na solução de problemas comuns com "leitores de código de barras" e dispositivos "PIN pad" em um ambiente de PDV. O vídeo requer visuais diagramáticos detalhados e uma narração técnica precisa, aprimorada com legendas do HeyGen para garantir clareza e acessibilidade para todos os espectadores.
Desenhe um vídeo conciso de 45 segundos para gerentes de loja, introduzindo o uso adequado e os benefícios das funcionalidades de "Leitor de Tarja Magnética" (MSR) e "dispositivo de captura de assinatura" em um sistema de PDV atualizado. O vídeo deve empregar visuais modernos e cortes rápidos, com um estilo de áudio animado e conciso, aproveitando os modelos e cenas versáteis do HeyGen para criação rápida de conteúdo.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Expanda o Alcance do Conteúdo de Treinamento.
Desenvolva rapidamente vídeos tutoriais de PDV abrangentes para educar um público mais amplo sobre sistemas de Ponto de Venda e seu uso eficaz.
Simplifique Conceitos Complexos de PDV.
Desmistifique Noções Básicas de PDV intrincadas e aspectos técnicos de sistemas de Ponto de Venda, tornando o aprendizado acessível e fácil de entender para todos os usuários.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode me ajudar a criar um vídeo tutorial de "Ponto de Venda"?
O HeyGen permite que você faça um vídeo tutorial de PDV profissional usando avatares de IA e texto para vídeo a partir de um roteiro. Explique facilmente as noções básicas de PDV e demonstre como usar sua solução de Ponto de Venda baseada em computador.
Posso mostrar vários "periféricos de PDV" no meu tutorial com o HeyGen?
Absolutamente. A biblioteca de mídia e suporte a estoque do HeyGen permitem que você demonstre visualmente vários periféricos de PDV, como "monitores", "teclados", "gavetas de dinheiro", "impressoras de recibos" e "leitores de código de barras", aprimorando sua explicação dos componentes do sistema de Ponto de Venda.
Quais opções de personalização o HeyGen oferece para explicar dispositivos "PDV" complexos?
O HeyGen fornece controles de branding e modelos de cena para destacar efetivamente elementos técnicos específicos, como um "PIN pad", "dispositivo de captura de assinatura" ou "display de pole". Você pode criar vídeos claros e passo a passo para explicar a funcionalidade de cada componente dentro de um sistema de Ponto de Venda.
Como o HeyGen apoia a criação de conteúdo envolvente para diversos hardwares de "Ponto de Venda"?
O HeyGen permite que você gere conteúdo de vídeo atraente para ilustrar o uso de vários hardwares de Ponto de Venda, incluindo "painéis planos com tecnologia touch", unidades "MSR" (Leitor de Tarja Magnética) ou até mesmo o "CPU" interno de um sistema. Aproveite as narrações de IA e legendas para tornar as explicações técnicas acessíveis e claras.