Sim, a HeyGen suporta redimensionamento de proporção de aspecto e várias opções de exportação, garantindo que seus vídeos de treinamento em PLC sejam otimizados para qualquer plataforma, incluindo canais do YouTube. Você pode facilmente distribuir seu conteúdo para downloads de vídeos de treinamento sobre temas como Networking de PLC ou Segurança & Proteção de PLC.