Crie um Vídeo de Treinamento de Phishing Rápido com IA
Eleve seu treinamento de cibersegurança com simulações de phishing envolventes e personalizadas. Nossa funcionalidade de Texto-para-vídeo transforma seu conteúdo em vídeos impactantes.
Desenvolva um vídeo de treinamento de simulação de phishing de 90 segundos direcionado ao departamento financeiro, mostrando um cenário de e-mail enganoso envolvendo fraude de fatura. Empregue um estilo visual realista com sutis pistas de áudio que criam tensão, aproveitando os Modelos e cenas do HeyGen para configurar rapidamente o ambiente contextual e cenários personalizáveis.
Produza um vídeo dinâmico de 45 segundos para conscientização de segurança em toda a empresa, enfatizando a importância de relatar atividades suspeitas rapidamente. O estilo visual deve ser envolvente e moderno, incorporando um avatar de IA para entregar instruções concisas e utilizando a geração de Narração do HeyGen para capacidades multilíngues, alcançando uma força de trabalho diversificada.
Crie um vídeo de treinamento de IA detalhado de 2 minutos para profissionais de TI e segurança, abordando ataques de phishing avançados como spear phishing e whaling, e delineando estratégias proativas de prevenção. O estilo visual deve ser orientado por dados com gráficos na tela e imagens de arquivo relevantes da biblioteca de Mídia/apoio a estoque do HeyGen, garantindo que Legendas estejam habilitadas para acessibilidade e explicações detalhadas.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Crie Mais Cursos de Treinamento de Cibersegurança.
Desenvolva rapidamente cursos abrangentes de conscientização sobre phishing e expanda o alcance para todos os funcionários com produção de vídeo escalável por IA.
Aumente o Engajamento e a Retenção do Treinamento de Phishing.
Melhore a eficácia do aprendizado para conscientização de segurança com vídeos de simulação de phishing interativos e memoráveis, alimentados por IA.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode agilizar a criação de vídeos de treinamento de phishing?
O HeyGen permite o desenvolvimento rápido de treinamentos de cibersegurança transformando roteiros em vídeos envolventes com avatares de IA. Isso simplifica o processo de criação de vídeos de simulação de phishing eficazes para conscientização de segurança.
Quais recursos avançados o HeyGen oferece para personalizar cenários de exercícios de phishing?
O HeyGen fornece ferramentas robustas para personalizar cenários de exercícios de phishing, incluindo controles de branding, uma biblioteca de mídia e capacidades multilíngues. Você pode criar vídeos altamente específicos e envolventes com um Porta-voz de IA para atender perfeitamente às necessidades da sua campanha de phishing.
O HeyGen pode ajudar a rastrear o engajamento com nosso conteúdo de treinamento de cibersegurança?
Embora o HeyGen se concentre na criação poderosa de vídeos para treinamento de cibersegurança, ele gera vídeos envolventes prontos para sua plataforma de aprendizado escolhida. Você pode então integrar esses vídeos em suas ferramentas de campanha de phishing para configurar campanhas e rastrear relatórios sobre a interação dos usuários.
Como o HeyGen garante a qualidade e a eficácia do conteúdo de treinamento de phishing gerado por IA?
O HeyGen produz vídeos de treinamento de phishing de alta qualidade usando avatares de IA avançados e geração de narração natural, juntamente com recursos como legendas para acessibilidade. Isso garante que seu conteúdo de treinamento de cibersegurança seja envolvente e promova efetivamente a conscientização sobre segurança contra ataques de phishing.