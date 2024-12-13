Sim, a HeyGen atua como um poderoso "criador de vídeos de IA", permitindo que você "crie rapidamente um vídeo de treinamento em conformidade farmacêutica" a partir de um "roteiro de vídeo". Seu fluxo de trabalho eficiente é projetado para "geração de vídeo de ponta a ponta", facilitando a produção de conteúdo em escala.