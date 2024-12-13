Crie um Vídeo de Performance que Cative Seu Público

Crie vídeos de performance cativantes com facilidade, aproveitando os avatares de IA da HeyGen para visuais dinâmicos.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para criadores de conteúdo que desejam refinar filmagens brutas de performances, este vídeo instrutivo de 90 segundos detalha etapas avançadas de 'pós-produção' para alcançar 'visuais' polidos. Ele enfatiza um estilo visual elegante e profissional com áudio perfeitamente sincronizado e aprimorado. Você pode utilizar as 'Legendas' da HeyGen para destacar dicas de edição importantes e o 'Suporte de biblioteca de mídia/estoque' para B-roll suplementar.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo promocional envolvente de 45 segundos direcionado a músicos e artistas, projetado para 'fazer um vídeo de performance' para seus próximos eventos, ajudando-os a 'pré-planejar seus visuais'. O estilo visual deve ser energético e criativo, usando cores vibrantes e cortes dinâmicos, acompanhado de uma trilha de áudio impactante e clara. Empregue os 'Avatares de IA' da HeyGen para transmitir a mensagem e incorpore diversos 'Modelos e cenas' para produção rápida.
Prompt de Exemplo 3
Este tutorial de 2 minutos é direcionado a artistas performáticos ou equipes de marketing, focando em otimizar 'vídeos de performance' para várias plataformas online e enfrentando desafios comuns na 'gravação de uma performance ao vivo'. A apresentação visual precisa ser adaptável e de alta qualidade em diferentes formatos, garantindo áudio consistente e claro. Descubra como o 'Redimensionamento de proporção e exportações' da HeyGen pode simplificar a distribuição e usar efetivamente 'Legendas' para maior acessibilidade.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar um Vídeo de Performance

Crie vídeos de performance envolventes com facilidade, aproveitando visuais criativos e ferramentas profissionais para mostrar seu talento.

1
Step 1
Pré-planeje Seus Visuais
Comece delineando sua narrativa visual e selecionando um modelo ou cena adequado para guiar a estética do seu vídeo de performance.
2
Step 2
Grave ou Gere Sua Performance
Capture sua performance ao vivo ou utilize os avatares de IA da HeyGen para animar seu roteiro, proporcionando um visual dinâmico para seu público.
3
Step 3
Aprimore e Marque Seu Conteúdo
Refine a apresentação do seu vídeo ajustando elementos visuais e aplicando seus controles de marca personalizados, incluindo logotipos e esquemas de cores, para um visual profissional.
4
Step 4
Refine e Exporte para Impacto
Complete seu vídeo de performance com edições finais, utilize o redimensionamento de proporção para se adequar a várias plataformas e exporte sua criação polida, pronta para compartilhamento.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Visuais Inspiradores de Performance

.

Desenhe conteúdo visualmente deslumbrante e inspirador para complementar sua performance, cativando e elevando seu público.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar os aspectos técnicos de gravar vídeos de performances ao vivo?

A HeyGen simplifica o processo de criação de um vídeo de performance ao fornecer avatares de IA e capacidades de texto para vídeo, eliminando a necessidade de configurações complexas de câmera ou iluminação elaborada. Os usuários podem focar em sua mensagem enquanto a HeyGen cuida da produção visual.

A HeyGen auxilia na edição de vídeo e pós-produção para vídeos de performance?

A HeyGen automatiza muitos elementos de pós-produção, oferecendo geração de narração, legendas e controles de marca. Enquanto redefine a edição de vídeo tradicional, os usuários podem facilmente refinar visuais e preparar seus vídeos de performance para plataformas como o YouTube sem trabalho manual extenso.

Quais ferramentas a HeyGen oferece para melhorar a qualidade de áudio e visual de um vídeo musical ao vivo?

A HeyGen permite que você gere narrações de alta qualidade e oferece suporte a conteúdo de biblioteca de mídia para enriquecer os visuais do seu vídeo musical ao vivo. Isso ajuda a manter uma apresentação profissional sem a necessidade de uma equipe dedicada de produção de áudio ou visual.

A HeyGen pode ajudar a pré-planejar visuais para uma performance musical envolvente?

Sim, a HeyGen oferece uma variedade de modelos e cenas para ajudá-lo a pré-planejar seus visuais de forma eficaz. Você pode usar o recurso de texto para vídeo para conceituar e construir cenários visuais atraentes para sua performance musical, tornando o processo criativo intuitivo.

